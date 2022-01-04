 قاضي أمريكي يأمر ترامب بالمثول أمام المحكمة في قضية احتيال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.02.2022

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قاضي أمريكي يأمر ترامب بالمثول أمام المحكمة في قضية احتيال

أمر قاض أمريكي الرئيس السابق ترامب واثنين من أولاده بوجوب الإدلاء بشهادتهم تحت القسم في قضية تتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشركاته. القرار يشكل أحدث صفعة قانونية لترامب الذي يواجه قضايا أخرى تهدد بتعقيد ترشحه مرة أخرى.

ترامب مع أولاده إريك وإيفانكا ودونالد ترامب جونيور

ترامب مع أولاده إريك وإيفانكا ودونالد ترامب جونيور

أمر قاضٍ أمريكي الخميس (17 فبراير/شباط 2022) بمثول الرئيس السابق  دونالد ترامب واثنين من أبنائه أمام القضاء  للاستجواب في التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس حول التعاملات المالية للرئيس السابق.

وكانت عائلة ترامب قد حاولت مرارا وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك التي أعلنت الشهر الماضي كشفها "أدلة مهمة" على ممارسات احتيالية أو مضللة داخل منظمة ترامب.

مختارات

بعد عام على اقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول إبان فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، يبدو أن الديمقراطية الأمريكية لا تزال على المحك، إذ كان يُنظر إلى الانتقال السلمي للسلطة على أنه سمة هذه الديمقراطية.

وبعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك التماسا تقدم به ترامب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها جيمس في كانون الأول/ديسمبر.

وأمر القاضي ترامب وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب جيمس في غضون 21 يوما. لكن من المتوقع أن تستأنف عائلة ترامب القرار.

كما رفض القاضي ادعاء ترامب بأن التحقيق الذي تجريه المدعية العامة الديموقراطية ليتيسيا جيمس له دوافع سياسية. وفي أعقاب صدور القرار، انتقدت محامية ترامب تحقيق جيمس ووصفته مجددا بأنه "حملة مطاردة سياسية أخرى ذات دوافع سياسية"، وهي واحدة من المقولات المفضلة التي يستخدمها الرئيس السابق. وقالت المحامية ألينا هابّا في بيان "واضح أن قرار المحكمة متخذ مسبقا". 

من جهتها أشادت جيمس بالحكم وغردت "لا أحد فوق القانون". وقالت في كانون الثاني/يناير إن تحقيقها المدني توصل الى أن منظمة ترامب بالغت في تقدير أصول متعددة بشكل احتيالي لتأمين قروض ثم خفضت قيمتها لتقليل الضرائب.

وهناك تحقيق مشابه للمدعي العام لمنطقة مانهاتن في جرائم مالية محتملة واحتيال في التأمين.

وفي تموز/يوليو دفع آلان فايسلبيرغ المدير المالي لمنظمة ترامب منذ فترة طويلة ببراءته في محكمة بنيويورك بنحو 15 تهمة بارتكاب احتيال وتهرب ضريبي، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته منتصف هذا العام.

وفي خضم هذين التحقيقين، أعلنت شركة "مازار" للمحاسبة التي تتعامل مع منظمة ترامب أن بيانات مالية للمنظمة تعود لنحو عقد غير جديرة بالثقة.  وقالت الشركة إنها ستنهي علاقتها مع ترامب جزئيا بسبب النتائج التي توصلت إليها جيمس.

وأبقى ترامب الأمريكيين والمراقبين حتى الآن في حالة حيرة بشأن ما إذا كان ينوي الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري مرة أخرى.

وفي واشنطن حاول ترامب منع  تحقيق في الكونغرس يتعلق باعتداء أنصاره في 6 كانون الثاني/يناير على مبنى الكابيتول  من الوصول إلى سجلات البيت الأبيض.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، د ب أ)

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بتوقيت برلين - تعثر بايدن: هل يعيد ترامب الى البيت الأبيض؟

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