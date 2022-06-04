قاضية ترفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير

رفضت قاضية في فرجينيا اليوم الأربعاء (13 يوليو/تموز 2022) طلباً كانت قد تقدمت به الممثلة أمبير هيرد (36 عاماً) لإعادة المحاكمة في قضية التشهير التي خسرتها أمام زوجها السابق جوني ديب.

وكان محامو هيرد قد طلبوا من القاضية بيني أزكاريت إلغاء حكم هيئة المحلفين الذي يأمر هيرد بدفع تعويض لديب قيمته عشرة ملايين دولار، بالإضافة إلى إعلان بطلان المحاكمة، لكنّ طلبهم لاقى رفضاً من القاضية.

ويعود سبب طلب هيرد إعادة المحاكمة إلى أنّ عضواً في هيئة المحلفين لم يكن الرجل الذي استدعته المحكمة بل ابنه، في خطأ وقع لتشابه اسمي الرجلين.

وأكدت القاضية أزكاريت "عدم وجود أي دليل على تزوير أو مخالفة حصلت"، وأنّ العضو المحلف "كان يستوفي الشروط القانونية لتوفير هذه الخدمة". وأضافت بالقول: "تم التحري عنه وجلس أمام هيئة المحلفين بأكملها وتداول في شأن القضية وتوصل إلى الحكم".

وكانت هيئة المحلفين قد توصلت في الأول من حزيران/ يونيو إلى أنّ ديب وهيرد مسؤولان عن التشهير ببعضهما. وعرضت المحاكمة التي بُثت مباشرة أمام ملايين الأشخاص تفاصيل مريرة وحميمة عن حياة نجمي هوليوود الخاصة.

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن هيرد شهّرت بديب في مقالة كانت قد نشرتها عام 2018 وتحدثت فيها عن "عنف جنسي" تعرضت له، ونص قرار الهيئة على إلزام الممثلة دفع عشرة ملايين دولار كتعويضات لديب.

وفرضت هيئة المحلفين على ديب دفع تعويضات بقيمة مليوني دولار لهيرد.

وكان ديب قد خسر في 2020 دعوى قضائية ضد صحيفة ذا صن البريطانية التي وصفته بأنه "يسيء معاملة الزوجة". ورأى قاضي المحكمة العليا بلندن أن ديب أساء إلى هيرد ما لا يقل عن اثنتي عشرة مرة، لكن لم يُسمح لمحامي هيرد بإبلاغ هيئة المحلفين بذلك في قضية فرجينيا، على حد قول بريدهوفت، إيلين تشارلسون بريديهوفت، وهي واحدة من محامي هيرد. وأضافت بريدهوفت "إذن ما الذي تعلمه فريق ديب من هذا؟ شيطنة آمبر ودحض الأدلة".

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب)