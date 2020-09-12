 قاضية أمريكية تطلب شهادة مسؤولين سعوديين بخصوص هجمات 11 سبتمبر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.09.2020

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قاضية أمريكية تطلب شهادة مسؤولين سعوديين بخصوص هجمات 11 سبتمبر

في الذكرى الـ19 لأحداث 11 سبتمبر، دعت قاضية أمريكية السلطات السعودية إلى التعاون لأجل إدلاء مسؤولين كبار بشهاداتهم في دعوى يرفعها أهالي الضحايا تتهم الرياض بالمساعدة في الهجمات وتطالبها يتعويضات.

خلال حفل تأبيني لضحايا الأحداث- أرشيف من عام 2017

خلال حفل تأبيني لضحايا الأحداث- أرشيف من عام 2017

دعت قاضية أمريكية الحكومة السعودية لتيسير إدلاء 24 من المسؤولين الحاليين والسابقين، من بينهم سفير سابق في الولايات المتحدة، بأقوالهم في دعوى تتضمن الزعم أن الحكومة السعودية ساعدت في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وفق ما قاله محامون يدافعون عن ضحايا الهجمات.

وأعلنت القاضية سارة نيتبورن عن قرارها يوم الخميس في محكمة مانهاتن الاتحادية. وقالت القاضية إن من بين من يمكن استجوابهم الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي في الولايات المتحدة من عام 1983 إلى عام 2005.

وقالت القاضية إن السعودية تحدثت "بشكل مقنع" عن أن الوثائق لم تشر إلى أن الأمير أشرف على عمل اثنين من المسؤولين يربط المدعون بينهما وبين الهجمات.

مختارات

في تطور جديد لقضية هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول التي يطالب فيها عائلات الضحايا تعويضا من السعودية، قد يقدم العقل المدبر للهجمات خالد الشيخ محمد، شهادته أمام المحكمة ضد السعودية.

أدانت وزارة الخارجية السعودية إقرار قانون أمريكي يتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبرأيلول 2001 مقاضاة المملكة للمطالبة بتعويضات ووصفت الوزارة في بيان الأمر بأنه "مصدر قلق كبير".

رغم انفراج العلاقة بين واشنطن والرياض بعد صفقات السلاح، إلا أن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" يسمح برفع دعاوى ضد السعودية ويضعها مع ترامب في مأزق. قطر والإمارات دخلتا أيضاً دائرة خطر دفع التعويضات لضحايا 11 سبتمبر.

لكن القاضية استدركت بالقول إن أوراق المدعين أشارت إلى أنه "يرجح أن لديه معرفة مباشرة" بالدور الذي كان أحد المسؤولين “مكلفا به من قبل المملكة والغطاء الدبلوماسي الذي تم توفيره للدعاة” الذين يعملون في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد سنتين ونصف على رفض قاض طلب السعودية حفظ الدعوى التي تطالب فيها أسر القتلى وعشرات الآلاف من المصابين وشركات أعمال وشركات تأمين بتعويضات من الرياض بمليارات الدولارات.

وتنفي السعودية ضلوعها في الهجمات التي أودت بحياة قرابة 3000 عندما ارتطمت طائرات مخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع خارج واشنطن ومنطقة في غرب بنسلفانيا، في هجوم أعلن تنظيم القاعدة عن تبنيه.

وقالت وكالة رويترز إن مكتب الاتصال السعودي لم يرد فورا على طلب للتعليق بعد انتهاء وقت العمل، كما رفض محام يتخذ من واشنطن مقرا له ويعمل للسعودية، التعليق.

وليس واضحاً كيف يمكن أن ترتب السعودية لشهادات يدلي بها مواطنون أو تلزمهم بذلك بمن فيهم من لم يعودوا في الحكومة.

ووصف جيمس كريندلر وهو من المحامين المدافعين عن الضحايا القرار بأنه "تطور كبير" لأن السعودية "لم تقدم وثائق تذكر فيما يتعلق بمسؤوليها الحكوميين الذين كانوا يعملون في الولايات المتحدة قبل الهجمات".

إ.ع /ع.ج.م ( رويترز)

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    الكاتب: حسن زنيند


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