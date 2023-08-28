 قاضية أمريكية تحدّد عشية "الثلاثاء الكبير" موعدا لمحاكمة ترامب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2023

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قاضية أمريكية تحدّد عشية "الثلاثاء الكبير" موعدا لمحاكمة ترامب

حددت قاضية فدرالية الرابع من مارس القادم موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق ترامب بتهمة محاولة تغيير نتيجة الانتخابات. ويأتي هذا الموعد عشية ما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير". ترامب كان قد دفع ببراءته في وقت سابق.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (24/8/2023)

وجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا، والرئيس الأمريكي السابق يدفع ببراته

حدّدت القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن الرابع من آذار/مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب  بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 ، لتجري بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي.

مختارات

ويقع الرابع من آذار/مارس 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.

وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب تحديد موعد بدء  محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين  بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من كانون الثاني/يناير 2024. لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا  بدء المحاكمة في نيسان/أبريل 2026،  بعد حوالي عام ونصف عام من انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وشدّدت القاضية تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرة أن المدة طويلة جدا. وقالت إن "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية". 

ويمكن أن يكون لقرارها  تأثير حاسم على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح  عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" حض  ترامب على إبطال القضية واصفا المدّعي الخاص جاك سميث بأنه "مختل" ومتّهما الرئيس  جو بايدن  بزرع "الانقسام والغضب والكراهية".

وجاء في منشور أطلقه بالتزامن مع بدء استماع تشاتكن للدفوع في محكمة فدرالية في واشنطن، أن الأمور "لن تتّجه إلا للأسوأ لأن لا حدود لهؤلاء المختلين والمجانين. لكن يوما ما سيسود التعقّل مجددا".

وكان ترامب قد دفع ببراءته من التهم لدى مثوله أمام المحكمة في مطلع آب/أغسطس، علما بأنه لم يكن ملزما حضور جلسة اليوم الإثنين.

ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة  في ولاية جورجيا .

غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.

وفي هذه القضية يواجه ترامب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأمريكية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021 لمقاطعة جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.

كما إنه متهم في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين أمريكيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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