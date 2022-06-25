 قارة في طور التغيير - الطبيعة والبشر | تقارير جديدة | DW | 25.10.2022

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تقارير جديدة

قارة في طور التغيير - الطبيعة والبشر

تظهر أزمة المناخ وانقراض الأنواع أننا بحاجة إلى تغيير علاقتنا بالطبيعة. يبحث أناس في أوروبا عن طرق لتحقيق توازن جديد مع الطبيعة. فعدم فعل شيء لم يعد خيارا مجديا.

Dokumentation | Europa - Die Natur und wir

Dokumentation | Europa - Die Natur und wir


أصبحت الطبيعة وتعاملنا مع البيئة قضايا لا مفر منها، ومنظمات مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تدعو بانتظام إلى إعادة النظر في مكانة البشر في النظام البيئي.

Dokumentation | Europa - Die Natur und wir



إذ تسببت النظرة العالمية لمركزية الإنسان في كوارث بيئية عديدة، كالتلوث البلاستيكي، وإزالة الغابات، واستنزاف الأراضي من خلال الزراعة المكثفة، وفقدان التنوع البيولوجي ... شيئا فشيئا بدأت القارة الأوروبية تلمس عواقب التحرر من القيود: حيث تتزايد اختلالات النظام البيئي بشكل ينذر بالخطر، والكوارث البيئية تتخذ أبعادا مخيفة. فعلى سبيل المثال، قد تختفي الأنهار الجليدية في جبال الألب تماما بحلول عام 2040 بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

Dokumentation | Europa - Die Natur und wir

عدم فعل شيء حيال ذلك ليس خيارا. هناك بالفعل مبادرات، لكن تنفيذها على المستوى الأوروبي ربما، بل ويجب أن يلعب دورا رئيسيا في التحول البيئي. الطبيعة قادرة على الصمود ويمكنها أن تتجدد بسرعة مذهلة، إذا ترك لها المجال. ففي جميع أنحاء أوروبا يثبت رجال ونساء أنه بالإمكان التقليل من استهلاك البلاستيك، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودمج الطبيعة في المدينة أو حتى زرع غابة بكر في القارة الأوروبية. إنه تحول نموذجي يجب على الجميع المساهمة فيه.

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 03:15 UTC
السبت  12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 13:15 UTC
السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 16:15 UTC
السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 19:15 UTC
الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 05:15 UTC
الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 22:15 UTC
الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 11:15 UTC
الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 18:15 UTC
الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 07:15 UTC
الأربعاء  16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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