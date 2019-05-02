 قارب بحرية فنزويلي يهاجم سفينة سياح ألمانية...فماذا كانت النتيجة؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 03.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

قارب بحرية فنزويلي يهاجم سفينة سياح ألمانية...فماذا كانت النتيجة؟

في حادثة غريبة، ​​​​​​​غرق قارب دورية تابع للبحرية الفنزويلية في المياه الدولية بعد أن اصطدم بسفينة سياحية ألمانية. ويبدو أن القارب الفنزويلي أراد إخراج السفينة عن خط سيرها إلا أنه لم ينجح.

صورة من الأرشيف

نجت السفينة الألمانية وغرق القارب المهاجم

في حادثة غريبة قام قارب تابع للدورية الفنزويلية بإطلاق النار على سفينة سياحية ألمانية ثم اصطدم بها محاولاً إخراجها عن خط سيرها. ووقع الحادث قبالة جزيرة لا تورتوغا الفنزويلية في 30 آذار/ مارس، بحسب ما ذكرت مجلة شبيغل الألمانية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة (الثالث من نيسان/أبريل 2020).

مختارات

بناء على طلب الممثل الأعلى الجديد للسياسة الخارجية وضع الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات عالمي جديد ردا على انتهاكات حقوق الإنسان. وبموجب هذا النظام يمكن للاتحاد فرض عقوبات "أقوى" في مناطق تشهد صراعات كسوريا أو فنزويلا. (09.12.2019)

ربما ستصبح حكايتها قصةً لفيلم مثير. إنها سفينة النيل "ايه ساره"، التي مخرت مياه النيل لأكثر من شهر أصيب خلاله مواطنو عدة دول بفيروس كورونا المستجد، وعادوا لينشروه في بلدانهم لتغلق إثرها دول عربية أبوابها بوجوه المصريين. (16.03.2020)

وأضافت المجلة أن السفينة الألمانية "ريسولوت"، التي كانت في طريقها إلى الجزيرة للقيام بصيانة روتينية للمحرك، لم تكن تحمل أي راكب بل فقط 32 عاملاً فيها.

وبحسب تقرير الشركة التي تشغل السفينة "كولومبيا كروز سيرفيس" ومقرها هامبورغ فإن القارب الفنزويلي أطلق النار على السفينة الألمانية، وصدمها عن قصد من أجل إيقافها، بيد أن القارب الفنزويلي غرق بعد ذلك. ولم تتضرر السفينة من جراء الاصطدام وذلك بسبب جسمها المدرع المخصص للرحلات الطويلة ويبدو أن أن زورق الدورية الفنزويلي كان من المقرر أن يُخرج السفينة، التي ترفع حالياً العلم البرتغالي، عن مسارها، غير أن قبطان السفينة أشار إلى أنه في المياه الدولية. فصدم القارب السفينة السياحية، وبعدها بدأ بالغرق وأنقذت البحرية الطاقم الفنزويلي. 

وتحدث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن "عمل إرهابي وقرصنة" وبأن السفينة الألمانية دخلت بشكل غير شرعي للمياه  الفنزويلية وأمر بالتحقيق.

ع.أ.ج/خ.س

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    "لم يعطني الله ساقين لكنه منحني الموهبة لقاء ذلك"

    ألفونسو مينزودا يمارس رياضة ركوب الموج، ويكسب المال من نجاحه في غناء الراب، كما يقوم بإعطاء الدروس لتحفيز الآخرين. كل ذلك على الرغم من أنه وُلد بدون ساقين. إنه مليء بالحماس للحياة ويفكر دوماً بشكل إيجابي. وشعاره هو الثقة في النفس ويحاول مساعدة الآخرين. لوح التزلج الخاص به هو كرسيه المتحرك.

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    "حتى بدون ساقين.. أنا إنسان أيضاً"

    قد تبدو حياة ألفونسو سهلة الآن، لكنه واجه الكثير من المصاعب الجمة في ماضيه. فقد نبذه والداه طفلاً بسبب عوقه. وكان التفكير بالانتحار رفيقه اليومي. لكن الأمر تغير الآن، فقد بات صاحب الـ25 ربيعاً يؤمن بقدراته والتعامل مع حقيقة أنه بدون ساقين. ويحصل على قوته اليومي (نحو 9 يوروهات) لإعالة أسرته وطفلته المولودة حديثاً.

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    أمل في حياة أفضل

    قبل خمسة أشهر هجر ألفونسو من موطنه فنزويلا هرباً من الجوع والبؤس والقمع. ونجح في الوصول مع زوجته ولوح التزلج إلى كولومبيا، حيث يغني الراب في الحافلات والشوارع من أجل إعالة أسرته الصغيرة. وعلى الرغم من أن الوضع ليس بالمثالي بعد، إلا أنه يبقى أفضل من مثيله في فنزويلا.

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    "الحدود في مخيلتنا فقط"

    يمكن لألفونسو التعامل مع الكثير من تحديات الحياة اليومية بشعور جيد. يتعلق على الطاولات والرفوف للوصول إلى الأشياء المطلوبة ويستخدم لوح التزلج كل يوم للتجول. ويقول في هذا السياق: "الحدود موجودة في مخيلتنا فقط". وهو مقتنع بأن كل شيء ممكن، طالما أنك تريده بقدر كافٍ من القوة.

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    الكفاح من أجل عهد الجدة

    حين كان ألفونسو في ربيعه التاسع من العمر، عاهد جدته ألا يشعر بالنقص مطلقاً وأن يكافح لأجل تحقيق أحلامه. وكانت جدته الشخص الوحيد الذي يعتني به آنذاك. وبعد وفاتها فقد متكئه في هذه الحياة لكنه يحاول ألا ينقض وعده لها في كل يوم من أيامه.


مختارات

بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

ألفونسو مينزودا لاجئ فنزويلي في كولومبيا، رغم أنه وُلد بدون ساقين إلا أن ذلك لم يثنه عن تحقيق أحلامه في هذه الحياة التي يكافح من أجل أن يعيشها بصورة طبيعية واضعاً نصب عينيه شعاره: الثقة في النفس أولاً! (04.11.2018)  

مواضيع ذات صلة

Venezuela Krise l Oppositionsführer Juan Guaido in Caracas

"الإضراب العام" استرتيجية غوايدو للإطاحة بمادورو 02.05.2019

بعد محاولته الفاشلة التي استعان خلالها ببعض الضباط داخل الجيش في سبيل قلب نظام حكم نيكولاس مادورو، زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يدعو لخطة جديدة وهي "الإضراب العام".

Bildergalerie Venezuela Proteste Diaspora

واشنطن تحذر من "رد قوي" في حال التعرض للمعارضة الفنزويلية 27.01.2019

حذرت واشنطن نظام الرئيس نيكولاس مادورو من القيام بأي عمل "ترهيبي أو عنيف" بحق المعارضة أو بعثتها الدبلوماسية في كراكاس، مهددة بـ"رد قوي" في حال حصول ذلك، فيما نفى الكرملين وجود مقاتلين روس في فنزويلا.

زعيم المعارضة الفنزويلية يقترح عفوا على مادورو والجيش يعلن دعمه للرئيس 25.01.2019

في فنزويلا اقترح رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، اقترح عفوا على الرئيس نيكولاس مادورو إذا قبل مغادرة البلاد. ويتصاعد النزاع بين المعارضة الفنزويلية وحكومة مادورو الذي يندد بمحاولة انقلاب مدبرة من واشنطن وحلفائها.

إعلان
Themenbild Facebook

 