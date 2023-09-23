قاد فريقه للفوز في الكلاسيكو: "عرضة" رونالدو تلهب الرياض

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقص العرضة السعودية، بعد قيادته النصر لحسم الكلاسيكو أمام الأهلي 4-3 في مباراة حابسة للأنفاس في الرياض.

بعد ساعات على ظهوره بـ"البشت"، حاملاً السيف ومرتدياً الثوب، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أشعل الـ"دون"، رفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا، ملعب الأوّل بارك أمام 24 ألف متفرّج، بعدما وقعا على هدفين قادا من خلالهما النصر إلى حسم المواجهة أمام زملاء البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والحارس السنغالي إدوار مندي، الذي استقبلت شباكه رباعية جديدة ضاعفت الشكوك حيال مستواه.

وفيما كان "الراقي" يكتفي فقط بتقليص النتيجة، امتلك رونالدو (38 عاماً) مفتاح المباراة، مانحاً التقدم للنصر باكراً جداً، ولاقاه تاليسكا معانقاً الشباك مرتين، قبل أن يختتم أفضل لاعب في العالم 5 مرات الرباعية، محتفلاً برقص العرضة.

وقال النجم البرتغالي: "ما زلت أعشق كرة القدم، وأعشق اللعب وتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات. سأواصل حتى تقول لي ساقي توقف". وأضاف متصدر ترتيب الهدافين بـ 9 أهدف "أشعر بالراحة، وأساعد فريقي، والأهم بالنسبة لي أننا فزنا بالمباراة".

واضاف أنّ النصر بدأ المباراة بقوة وتمكن من التقدم في النتيجة بهدفين وهو ما جعل كفته مرجحة على مدار اللقاء، قائلا: "لم نواجه فريقاً سهلاً، بل كان فريقاً منظماً ويضم مستويات عالية من النجوم".

وأعرب رونالدو عن سعادته بتواجده في السعودية التي وصفها بأنها "بلد جميل" وأهلها طيبون ويحبون كرة القدم، موجهاً إلى الشعب السعودي التهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)