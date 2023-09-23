قاد فريقه للفوز في الكلاسيكو: "عرضة" رونالدو تلهب الرياض

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقص العرضة السعودية، بعد قيادته النصر لحسم الكلاسيكو أمام الأهلي 4-3 في مباراة حابسة للأنفاس في الرياض.
بعد ساعات على ظهوره بـ"البشت"، حاملاً السيف ومرتدياً الثوب، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أشعل الـ"دون"، رفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا، ملعب الأوّل بارك أمام 24 ألف متفرّج، بعدما وقعا على هدفين قادا من خلالهما النصر إلى حسم المواجهة أمام زملاء البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والحارس السنغالي إدوار مندي، الذي استقبلت شباكه رباعية جديدة ضاعفت الشكوك حيال مستواه.
وفيما كان "الراقي" يكتفي فقط بتقليص النتيجة، امتلك رونالدو (38 عاماً) مفتاح المباراة، مانحاً التقدم للنصر باكراً جداً، ولاقاه تاليسكا معانقاً الشباك مرتين، قبل أن يختتم أفضل لاعب في العالم 5 مرات الرباعية، محتفلاً برقص العرضة.
وقال النجم البرتغالي: "ما زلت أعشق كرة القدم، وأعشق اللعب وتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات. سأواصل حتى تقول لي ساقي توقف". وأضاف متصدر ترتيب الهدافين بـ 9 أهدف "أشعر بالراحة، وأساعد فريقي، والأهم بالنسبة لي أننا فزنا بالمباراة".
واضاف أنّ النصر بدأ المباراة بقوة وتمكن من التقدم في النتيجة بهدفين وهو ما جعل كفته مرجحة على مدار اللقاء، قائلا: "لم نواجه فريقاً سهلاً، بل كان فريقاً منظماً ويضم مستويات عالية من النجوم".
وأعرب رونالدو عن سعادته بتواجده في السعودية التي وصفها بأنها "بلد جميل" وأهلها طيبون ويحبون كرة القدم، موجهاً إلى الشعب السعودي التهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93.
خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
عام 2023، بداية لم تخطر ببال
صحيح أن الدوري السعودي لكرة القدم، هو دوري محترفين منذ 2009، وهو مقصد لنجوم كرة تألقوا في ملاعب مختلفة في العالم العربي والعالم، إلا أن ما حدث في مطلع عام 2023، لم يكن يخطر ببال أحد. فقد أعلن نادي النصر السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023 التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
رونالدو يختار النصر - صفقة فلكية وتحد ينتظره
عند التعاقد معه كان رونالدو يبلغ 37 عاما، وقدرت صفقة انتقاله إلى النصر لمدة موسمين ونصف حتى حزيران/ يونيو 2025، بأكثر من 440 مليون يورو. مول الصفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وأوضح رونالدو في الرياض أنه تلقى عروضا من أندية عديدة "لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم ولكن (لأكون) جزءًا من هذا البلد الرائع. وبالنسبة لي كان ذلك تحديًا".
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
ماني من بايرن ميونيخ إلى النصر
انتقال رونالدو إلى النصر فتح شهية نجوم آخرين للانتقال إلى النادي السعودي مثل المهاجم السنغالي ساديو ماني (31 عاما)، الذي ترك بايرن ميونيخ بعد عام واحد، وقدرت الصفقة بـ30 مليون يورو مع راتب 40 مليون يورو سنويا. وانتقل للنصر أيضا النجم الإيفواري سيكو فوفانا (28 عاما) أحد أبرز لاعبي لنس بصفقة مقدرة بـ25 مليون يورو. وكذلك الكرواتي مارسيلو بروزفيتش (30 عاما) نجم الإنتر، بصفقة مقدّرة بـ21 مليون يورو.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
ميسي يدير ظهره للهلال
أما الهلال، الغريم التقليدي للنصر، فحاول التعاقد مع الغريم التقليدي لرونالدو، النجم الأرجنتيني ليون ميسي، ليكونا ثنائيا متنافسا في الدوري السعودي كما كان يوما ما في الدوري الإسباني. وبعد زيارات قام بها ميسي للسعودية وتصريحات من مصادر مختلفة بتعاقده مع الهلال، فاجأ ميسي الجميع بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
"نيمار هلالي"
وفاجأ الهلال السعودي الجميع وأعلن الثلاثاء (15 أغسطس/ آب 2023) تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار قادما من باريس سان جيرمان وقال الهلال على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "نيمار هلالي". وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم البالغ عمره 31 عاما على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
الهلال يعزز كتيبته
وقبلها نجح الهلال فى التعاقد مع قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي (32 عاما)، نجم تشيلسى الإنجليزي في صفقة مقدرة بـ 23 مليون يورو. كما تعاقد أيضا مع الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (28 عاماً) من لاتسيو، حتى 2026 مقابل 40 مليون يورو.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
مالكوم البرازيلي إلى الهلال بـ60 مليون يورو
وتعاقد الهلال كذلك مع نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيش (26 عاماً) أبرز نجوم ولفرهامبتون بصفقة مقدّرة بستين مليون دولار، وكذلك الجناح البرازيلي مالكوم (26 عاماً) من زينيت الروسي (وسط الصورة) بصفقة مقدّرة بستين مليون يورو أيضا.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
بنزيمة في اتحاد جدة
أما اتحاد جدة فحقق صفقات من العيار الثقيل بحجم الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاما)، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد الإسباني، وأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وراتب مقدّر بـ200 مليون يورو. وفاز بنزيمة مع الريال بدوري أبطال أوروبا خمس مرات. والآن سيتطلع بنزيمة إلى الفوز بدوري أبطال أسيا، ففريقه الاتحاد هو بطل دوري روشن، المسمى على اسم الشركة الراعية للبطولة السعودية.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
كانتي وفابينيو يرافقان بنزيمة في الاتحاد
وتعاقد الاتحاد مع لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي (32 عاماً) من تشيلسي الإنجليزي، كلاعب حر لثلاث سنوات. وقد يصل راتبه بحسب تقارير إلى 100 مليون يورو في العام. كما تعاقد مع البرازيلي فابينيو (29 عاماً) بصفقة مقدّرة بـ47 مليون يورو حتى 2026، من ليفربول، إضافة إلى التعاقد مع الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" (24 عاماً) من سلتيك الاسكتلندي لمدة ثلاث سنوات.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
رياض محرز أهلاوي
أما الأهلي الصاعد من جديد لدوري روشن فوضع خطة لاستعادة مكانته فى الدوري السعودي وتعاقد مع الجناح الجزائري رياض محرز (32 عاماً) الذي قضى مع مانشستر سيتي الإنجليزي خمسة مواسم أحرز خلالها 11 لقباً، بينها أربعة في الدوري، وذلك بصفقة مقدّرة بـ30 مليون جنيه حتى 2027.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
فيرمينو وميندي إلى الأهلي أيضا
وتعاقد الأهلي مع البرازيلي روبرتو فيرمينو (31 عاماً) من ليفربول، في صفقة انتقال حر لثلاث سنوات. وتعاقد مع الحارس السنغالي إدوار مندي (31 عاماً) من تشيلسي، في صفقة مقدّرة بـ22 مليون دولار زائد راتب 15 مليون دولار مع المكافآت. وقد اختاره الاتحاد الدولي أفضل حارس في العالم عام 2021. وللأهلي انتقل أيضا الجناح الفرنسي آلان سان-ماكسيمان (26 عاماً) من نيوكاسل الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
ليفربول حاضر بقوة في الدوري السعوي
أما الاتفاق، فتعاقد مع الإنجليزي جوردان هندرسون (33 عاماً)، قائد ليفربول السابق. وسيحصل على 915 ألف دولار أسبوعياً بحسب تقارير صحافية. وتعاقد مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيليه (27 عاماً) المنتهي عقده مع ليون والمدافع الاسكتلندي جاك هندري (28 عاماً) من كلوب بروج البلجيكي. وتعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد (43 عاماً) أسطورة ليفربول. ويتطلع جيرارد للحلول بين الأربعة الأوائل في الدوري السعودي.