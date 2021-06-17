قاد حربي أفغانستان والعراق.. وفاة دونالد رامسفيلد

توفي وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد، الذي قاد حربي بلاده في أفغانستان والعراق خلال رئاسة جورج دبليو بوش، عن 88 عاما في ولاية نيو مكسيكو، حسبما أعلنت عائلته في بيان الأربعاء (30 يوينو/ حزيران 2021).

وقالت عائلة وزير الدفاع الأسبق في بيانها إن "التاريخ قد يذكره لإنجازاته الاستثنائية خلال ستة عقود من الخدمة العامة، لكن للذين عرفوه بشكل أفضل ... سنتذكر حبه الراسخ لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التي اتسمت بها حياته المكرسة للوطن".

وكان دونالد رامسفيلد من الصقور في إدارة الرئيس الجمهوري جوج بوش الابن. كما يعتبر المهندس الرئيسي لحرب العراق إلى أن استبدله بوش مع تعثر الولايات المتحدة هناك بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من القتال.

أ.ح/ف.ي (أ ف ب، رويترز)