 قاد حربي أفغانستان والعراق.. وفاة دونالد رامسفيلد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قاد حربي أفغانستان والعراق.. وفاة دونالد رامسفيلد

يعتبر من صقور إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري جورج بوش الابن، إنه دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأسبق الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 88 عاما. وينظر إلى رامسفيلد على أنه المهندس الرئيسي لحرب العراق لكنّ بوش اضطر لإقالته.

توفي دونالد رامسفيلد عن عمر ناهز 88 عاما.

توفي دونالد رامسفيلد عن عمر ناهز 88 عاما.

توفي وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد، الذي قاد حربي بلاده في أفغانستان والعراق خلال رئاسة جورج دبليو بوش، عن 88 عاما في ولاية نيو مكسيكو، حسبما أعلنت عائلته في بيان الأربعاء (30 يوينو/ حزيران 2021).

وقالت عائلة وزير الدفاع الأسبق في بيانها إن "التاريخ قد يذكره لإنجازاته الاستثنائية خلال ستة عقود من الخدمة العامة، لكن للذين عرفوه بشكل أفضل ... سنتذكر حبه الراسخ لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التي اتسمت بها حياته المكرسة للوطن".

وكان دونالد رامسفيلد من الصقور في إدارة الرئيس الجمهوري جوج بوش الابن. كما يعتبر المهندس الرئيسي لحرب العراق إلى أن استبدله بوش مع تعثر الولايات المتحدة هناك بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من القتال.

أ.ح/ف.ي (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 03:14

آثار الحرب في الموصل

مختارات

الحرب على العراق: هل بدأ الصبر على بوش ورامسفيلد بالنفاذ؟  

مواضيع ذات صلة

US-Capitol | Wiederaufnahme der Sitzung zur Bestätigung Joe Biden als nächster Präsident

مجلس النواب الأميركي يؤيد إلغاء تفويض سمح بغزو العراق 17.06.2021

أيد مجلس النواب الأمريكي إلغاء تفويض الحرب الممنوح للرئيس عام 2002 والذي مهد الطريق لغزو العراق. ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ والرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً. وكان بايدن أعلن دعم الإلغاء.

USA New York - Colin Powell im UN Sicherheitsrat

جمهوري بارز ينتقد ترامب ويعلن تأييده للمرشح الديمقراطي 07.06.2020

انتقد كولن باول الجنرال البارز ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق الرئيس دونالد ترامب قائلا "إنه يكذب باستمرار". ولم يكتف الجمهوري باول بذلك بل أعلن دعمه لمرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.