قاد برشلونة لاعبا.. هل تشافي جاهز لقيادة ناديه السابق كمدرب؟

يرتبط اسم النجم الأسطوري تشافي هيرنانديز بالعصر الذهبي لبرشلونة بجوار إنييستا وبيكيه وميسي وغيرهم، خصوصا في مرحلة المدرب غوارديولا.

والآن وبعد إقالة الهولندي كومان من تدريب النادي الكاتالوني، بسبب الخسائر المتلاحقة، يتردد اسم تشافي (41 عاما) كمدرب لإنقاذ الفريق وإعادته إلى جادة البطولات.

وقد تحدثت وسائل إعلام عن أن تشافي قد اتفق بالفعل مع برشلونة على عقد حتى عام 2024 وأن هناك اتفاقا مبدئيا بين المدرب والسد القطري، ناديه الحالي، عن إعفائه من بقية مدة التعاقد، غير أن رئيس نادي السد يريد على ما يبدو أن يقود تشافي الفريق في المواجهة المهمة مع الدحيل يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني بينما ينتظر عشاق برشلونة ويتوقع الإعلام الإسباني أن يقود تشافي فريقه السابق في مواجهة سيلتا فيغو، بحسب ما نقل موقع "شبورت بيلد" الألماني.

لكن بسرعة أعلن السد القطري الذي يدربه تشافي تأكيدات بأن المدرب الإسباني لديه "عقد لمدة عامين مع النادي ويركز بشكل كامل على مباريات الفريق القادمة، للحفاظ على صدارة الدوري والدفاع عن اللقب".

فلسفة تشافي التدريبية

وبصرف النظر عما سيحدث في النهاية، فإن فلسفة تشافي التدريبية بإمكانها إحداث تغيير في برشلونة حاليا.

خبرته كمدرب لم تتجاوز حدود فريق السد القطري الذي يدربه منذ 2019، ويستخدم في تدريبه الكرة فقط حتى يستمتع اللاعبون بالتدريب.

أما خلال المباريات فـ"يجب على (لاعبي) فريقي امتلاك الكرة فإذا لم تكن الكرة معهم، فأنا أعاني"، يقول تشافي، بحسب ما نقل عنه موقع "فوسبال أوروبا" باللغة الألمانية.

لقد كان هذا هو حاله أيضا عندما كان لاعبا وهذا الشعار ينطبق عليه أكثر كمدرب، يقول الموقع ويواصل نقله كلام تشافي "يجب أن يقضي فريقي أكبر وقت ممكن في اللعب في نصف ملعب الخصم، وممارسة الضغط عليه وتحرير نفسه بسرعة من ضغط المنافس والتحول للهجوم".

وهكذا فإن تشافي المدرب يحب أسلوب الاستحواذ على الكرة ومن ثم شن الهجمات على المنافس. ويلعب غالبا بطريقة 4-3-3 أو 3-4-3.

ابن النادي وكثيرون في انتظاره

تشافي هيرنانديز هو ابن أكاديمية "لا ما سيا" التابعة لبرشلونة ويحمل جينات الفريق الكاتالوني وتأثر بالمدرب الهولندي يوهان كرويف ومواطنه فان خال وبطريقة المدرب بيب غوارديولا.

كما أن لاعب خط الوسط وقائد برشلونة السابق هو أحد أساطير النادي، فقد لعب بقميص "البلوغرانا" 767 مباراة وفاز معه أربع مرات بدوري أبطال أوروبا وثماني مرات بالليغا الإسبانية، ولذلك فسيتحمله مشجعو الفريق أكثر مما تحملوا كومان، كما سيرحب به اللاعبون صغار السن من أمثال أنسو فاتي وإريك غارسيا وبيدري وغافي بل وخصوصا ريكوي بويغ، الذي يشبه تشافي في الطول والمهارة والإبداع ويلعب في نفس مركزه (وسط الملعب).

ويؤكد زميله السابق أندرس إنييستا جاهزية تشافي لتدريب برشلونة وقال ردا على سؤال حول ذلك "أعتقد نعم هو جاهز" وأضاف إنييستا بحسب ما نقل موقع "ريدسبورت" الألماني: "إذا سألتني، يمكنني تخيل تشافي على مقعد مدرب برشلونة لأنه أعد نفسه وتعلم إدارة هذا النادي". وتابع قرينه السابق: "تشافي لديه الثقة لمواجهة مثل هذا التحدي".

صلاح شرارة