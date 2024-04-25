قادة 18 دولة يدعون حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين

دعا قادة 18 دولة، لها جميعا رعايا بين المحتجزين، في بيان مشترك إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة". معتبرين أن ذلك سيفضي إلى لوقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة.

أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى بينها ألمانيا، الخميس (25 أبريل/ نيسان 2024)، نداء طالبت فيه حركة حماس بإطلاق سراح الرهائن من المرضى والجرحى وكبار السن باعتباره سبيلا لإنهاء الأزمة في غزة.

وقالت الدول في بيان، وصفه مسؤول أمريكي كبير بأنه تأكيد استثنائي على الإجماع: "ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم". ويوجد لجميع هذه الدول رعايا بين المحتجزين لدى حماس.

والموقعون هم قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وبريطانيا.

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وجاء في البيان: "نؤكد على أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يفضي لوقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية".

وقال مسؤول أمريكي كبير أثناء إطلاع الصحفيين على البيان إن هناك بعض المؤشرات على احتمال وجود سبيل للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الرهائن لكنه ليس واثقا تماما. ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل لكنه قال إن القرار يتوقف على "شخص واحد" هو يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة.

وتجري قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة للتوصل إلى هدنة في القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

حماس متمسكة بوقف الحرب قبل إبرام اتفاق رهائن

ومن جهته، قال سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، اليوم الخميس إن الحركة متمسكة بمطلبها "بوقف العدوان" الإسرائيلي على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك.

وقال أبو زهري، وهو رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج لرويترز إن الضغوط الأمريكية على حماس "ليس لها قيمة".

يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ف.ي/ص.ش/خ.س (رويترز، ا ف ب)