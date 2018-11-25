قادة دول الاتحاد الأوروبي يوافقون على اتفاق "طلاق" بريطانيا

صادق قادة الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد(25 نوفمبر تشرين الثاني 2018) على اتفاق بريكست وكذلك على الاعلان الذي يحدد العلاقة مع المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد.

وأعلنت الدول الأوروبية في البيان الختامي لقمة بروكسل إن "المجلس الأوروبي يوافق على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي ومن الهيئة الأوروبية للطاقة النووية"، مؤكدة العمل على إرساء "أقرب علاقة ممكنة" مع لندن بعد بريكست.

وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "صادقت الدول الاعضاء الـ27 بالاتحاد الاوروبي على اتفاق الانسحاب والاعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الاوروبي والمملكة

المتحدة".

ويحدد اتفاق الانسحاب المكون من 585 صفحة بشكل تفصيلي البنود القانونية لانسحاب بريطانيا من التكتل في 29 آذار/مارس .2019 كما يرسم الاعلان السياسي المرفق الاهداف المشتركة للندن وبروكسل لعلاقاتهما المستقبلية. وهو غير ملزم.

م.س/ ( رويترز، د ب أ، أ ف ب)

