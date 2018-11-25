 قادة دول الاتحاد الأوروبي يوافقون على اتفاق ″طلاق″ بريطانيا | أخبار | DW | 25.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

قادة دول الاتحاد الأوروبي يوافقون على اتفاق "طلاق" بريطانيا

وافق قادة دول الإتحاد الأوروبي الأحد في بروكسيل على اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد. رئيس المجلس الأوروبي أكد أن الاتفاق يشمل مستقبل العلاقات بين بريطانيا والتكتل الأوروبي.

EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel (Reuters/Y. Herman)

صادق قادة الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد(25 نوفمبر تشرين الثاني 2018) على اتفاق بريكست وكذلك على الاعلان الذي يحدد العلاقة مع المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد.
وأعلنت الدول الأوروبية في البيان الختامي لقمة بروكسل إن "المجلس الأوروبي يوافق على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي ومن الهيئة الأوروبية للطاقة النووية"، مؤكدة العمل على إرساء "أقرب علاقة ممكنة" مع لندن بعد بريكست.

وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "صادقت الدول الاعضاء الـ27 بالاتحاد الاوروبي على اتفاق الانسحاب والاعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الاوروبي والمملكة 
المتحدة".

ويحدد اتفاق الانسحاب المكون من 585 صفحة بشكل تفصيلي البنود القانونية لانسحاب بريطانيا من التكتل في 29 آذار/مارس .2019 كما يرسم الاعلان السياسي المرفق الاهداف المشتركة للندن وبروكسل لعلاقاتهما المستقبلية. وهو غير ملزم. 

م.س/ ( رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • London EU Referendum Kampagne Leave.eu Brexit Symbolbild

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    طالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.

  • Premierminister Harold MacMillan in 10 Downing Street in London

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    9 أب/ أغسطس 1961

    رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.

  • Bildergalerie Französische Präsidenten Affären

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    14 كانون الثاني/يناير 1963

    الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.

  • Premierminister Edward Heath bei seiner Unterzeichnung der Beitrittsurkunde zur EU 1972 in Brüssel

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    الأول من كانون الثاني/ يناير 1973

    رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.

  • Margaret Thatcher Europa Großbritannien Referendum

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    5 حزيران/ يونيو 1975

    رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

  • EU Großbritannien Premierminister Margaret Thatcher 1984

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

    لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.

  • Audioslideshow Helmut Kohl Margaret Thatcher

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    20 أيلول/سبتمبر 1988

    وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.

  • Niederlande EU Deutschland Vertrag von Maastricht Unterzeichnung

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    7 شباط/ فبراير 1992

    ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .

  • Audioslideshow Helmut EU-Gipfel Maastricht 1991

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    23 تموز/ يوليو 1993

    توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.

  • Großbritannien Tony Blair & Gerhard Schröder

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    20 نيسان/ ابريل 2004

    رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.

  • Brüssel EU Gipfel - David Cameron

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    23 كانون الثاني/ يناير 2013

    رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.

  • Europawahl Grobritannien Nigel Farage 22.05.2014

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    22 أيار/ مايو 2014

    تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.

  • Großbritannien Cameron mit neu gewählten Abgeordneten seiner Partei

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    7 أيار/ مايو 2015

    فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.

  • Britischer Premier Cameron stellt Wahlprogramm vor

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    20 شباط/ فبراير 2016

    أعلن ديفيد كاميرون أن الاستفتاء سينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة في بروكسل.

  • Großbritannien Brexit Pro- und Contra-Veranstalltungen

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    15 نيسان/ ابريل 2016

    انطلاق الحملة الرسمية للاستفتاء المقرر في 23 حزيران/ يونيو من نفس العام في المملكة المتحدة .

  • Brexit Presse London

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    23 حزيران/ يونيو 2016

    صوُّت الناخبون البريطانيون لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت الى 52% ممن ادلوا باصواتهم.

  • Belgien EU-Gipfel Theresa May und Donald Tusk (Reuters/G. Vanden Wijngaert)

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    29 آذار/مارس 2017

    رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019.

  • Belgien Brüssel EU England Brexit-Verhandlungen May und Juncker (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

    توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. هذان الاتفاقان يفترض أن يقرهما القادة الأوروبيون في قمة استثنائية في بروكسل الأحد 25 نوفمبر تشرين الثاني 2018.

    الكاتب: زمن البدري/م.س


مختارات

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

شهدت العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي توترا دائما منذ طلب بريطانيا عضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد وطالما حصلت بريطانيا على امتيازات خاصة بها، لكن ذلك لم يمنعها عن االمغادرة. ملف صور يوجز تاريخ العلاقة. (25.11.2018)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild EU-Brexit-Gipfel

رسالة ماي الأخيرة للبريطانيين قبل توقيع اتفاق تاريخي مع بروكسيل 25.11.2018

وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسالة مباشرة إلى البريطانيين لدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم، حتى وإن كان دعم حزبها للاتفاق لا يزال غير واضح. يأتي ذلك قبيل قمة أوروبية حاسمة بشأن بريكسيت.

Gibraltar Felsen

جبل طارق "صخرة" تقف أمام توقيع اتفاق بريكسيت 23.11.2018

إسبانيا تقول إن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستصادق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد ستلغى إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول جبل طارق، وتطالب إسبانيا تضمين دورها في القرارات الخاصة بتلك المنطقة.

Brüssel Statement EU Brexit Unterhändler Barnier Einigungstext Brexit

رغم استمرار الخلافات.. توسك يحدد موعد توقيع اتفاق بريكسيت 15.11.2018

حدد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك موعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري لعقد قمة لدول الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه رغم الشكوك الكثيرة حول صموده أمام المعارضين البريطانيين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  