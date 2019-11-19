قادة بحزب ميركل ضد ارتداء الحجاب في دور الحضانة والمدارس الابتدائية

"ارتداء الحجاب يجعل الفتيات الصغيرات غريبات على نحو واضح"، هذه جملة وردت في توصية للجنة بالحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل، قبل مؤتمره العام . ولا تستبعد التوصية "كإجراء أخير محتمل حظر ارتدائه".
عارض قادة في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ارتداء الفتيات المسلمات الحجاب في روض الأطفال والمدارس الابتدائية. وجاء في توصية قرار للجنة المختصة بالنظر في الطلبات التي سيُجرى طرحها خلال المؤتمر العام للحزب في مدينة لايبزيغ يومي الجمعة والسبت المقبلين: "ارتداء الحجاب يجعل من الفتيات الصغيرات غريبات على نحو واضح، سواء في الملعب أو فناء المدرسة. نريد الحيلولة دون حدوث ذلك على أية حال". وأضافت التوصية أن الحزب المسيحي الديمقراطي يراهن في ذلك على إقناع الآباء، وجاء فيها: "لكننا لا نستبعد كإجراء أخير محتمل حظر ارتدائه".
وتُضعف صياغة اللجنة من طلب تقدم به أحد الاتحادات الخاصة بجيل كبار السن في التحالف المسيحي، حيث كان يريد الاتحاد مطالبة الكتل البرلمانية للحزب في البرلمانات المحلية بالولايات بفرض حظر قانوني على ارتداء الحجاب في المدارس.
تجدر الإشارة إلى أن مسألة جواز حظر ارتداء طالبات المدارس في ألمانيا للحجاب خلافية، حيث توصلت لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) عام 2017 إلى نتيجة مفادها أن هذا الأمر "ربما لا يكون جائزا" وفقا للدستور، مستندة في ذلك إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا بشأن مُدرسة ترتدي الحجاب.
ص.ش/ح.ز (د ب أ)
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