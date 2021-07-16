 قادة العشرين يركزون على تغير المناخ ويحرزون تقدماً في التجارة الدولية | DW الأخبار | DW | 31.10.2021

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قادة العشرين يركزون على تغير المناخ ويحرزون تقدماً في التجارة الدولية

قادة مجموعة العشرين يركزون على تغير المناخ في اليوم الثاني والأخير من قمتهم في روما، ويحرزون بعض التقدم في التجارة الدولية. لكن الاجتماع لم يلب طلبات العديد من نشطاء البيئة.

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