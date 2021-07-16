قادة العشرين يركزون على تغير المناخ ويحرزون تقدماً في التجارة الدولية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قادة مجموعة العشرين يركزون على تغير المناخ في اليوم الثاني والأخير من قمتهم في روما، ويحرزون بعض التقدم في التجارة الدولية. لكن الاجتماع لم يلب طلبات العديد من نشطاء البيئة.
تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.
حثت المستشارة أنغيلا ميركل في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو على وضع تسعير عالمي على الانبعاثات الضارة بالمناخ. بدوره اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرد اللازم لوقف أزمة المناخ يجب أن يعتبر فرصة لاقتصادات العالم.
يلتقي قادة مجموعة العشرين في روما للاتفاق على عدة خطوات عاجلة يجب اتخاذها لإبقاء هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1,5 درجة مئوية قابلاً للتحقيق. لكن خلافات الصين والولايات المتحدة قد تكون عائقاً أمام هذا الهدف.
يواصل رؤساء دول وحكومات أهم الدول الصناعية في العالم خلال اليوم الثاني والأخير مناقشاتهم في قمة العشرين حول حماية المناخ، لكن توفير الطاقة وارتفاع الأسعار قضايا حاضرة أيضا وبقوة في المناقشات وسط مطالب لرفع الأنتاج.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول