 قادة العراق يدينون مقتل مدنيين بقصف تركي لمنتجع في زاخو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.07.2022

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قادة العراق يدينون مقتل مدنيين بقصف تركي لمنتجع في زاخو

أدان قادة العراق قصفا نُسب إلى المدفعية التركية، وطال منتجعا سياحيا بمحافظة دهوك. وفيما نفت وزارة الدفاع التركية علمها بالحادث، أكد بيان عسكري عراقي تعرض المنتجع لقصف تركي ما أدى إلى مقتل ثمانية سياح بينهم نساء وأطفال.

قصف تركي شمال العراق

مقتل مدنيين بقصف نسب إلى تركيا طال منتجعاً سياحياً في زاخو بإقليم كردستان العراق

قتل ثمانية مدنيين على الأقلّ، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 23 آخرون بجروح بقصف نسب إلى تركيا المجاورة وطال منتجعاً سياحياً في زاخو بإقليم كردستان العراق، كما أفاد مسؤولون محليون. وغالبية الضحايا هم "من السياح العراقيين العرب"، الذين غالباً ما يتجهون إلى هذه المناطق ذات الحرارة المعتدلة هرباً من الحرّ في وسط وجنوب البلاد.

وأدان الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء (20 يوليو/تموز 2022)، القصف المدفعي التركي الذي استهدف السياح العراقيين.

وقال صالح في تغريدة له على حسابه الشخصي عبر تويتر "إن القصف التركي الذي طال محافظة دهوك وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبنائنا، مدان ومستنكر ويمثل انتهاكا لسيادة البلد وتهديدا للأمن القومي العراقي". وحذر من أن "تكرار هذا القصف غير مقبول بالمرة بعد دعوات سابقة لوقف مثل هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار"، وفقا للتغريدة.

كما أدان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في تغريدة له على تويتر القصف، وكتب: "لا ينبغي أن يكون العراق ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل".

مختارات

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وفي أعقاب الحادث، أوفد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير الخارجية ووفداً أمنياً إلى منطقة القصف في دهوك، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية. ونقلت عن الناطق باسم الخلية سعد معن قوله إن الوفد توجه إلى "مكان القصف للتحقيق بالحادث وزيارة الجرحى".

في الأثناء، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية لفرانس برس "لا معلومات لدينا تؤكّد أو تشير إلى قصف في هذه المنطقة".

وكان بيان عسكري عراقي قد ذكر أن مصيف برخ في ناحية دركار في محافظة دهوك تعرض اليوم إلى قصف بالمدفعية من قبل الجانب التركي مما تسبب بمقتل 8 سائحين وإصابة 23 آخرين.

وأفاد مشير بشير، قائم مقام زاخو حيث يقع منتجع برخ الذي تعرّض للقصف، أن "تركيا قصفت قرية برخ مرتين اليوم".

وأكّد بشير في حديث لقنوات محلية أن "قصف المدفعية التركية على منطقة برخ السياحية أدّى إلى مقتل 8 سياح وإصابة 23 آخرين بجروح، أغلبيتهم سياح قادمون من وسط وجنوب العراق"، والقتلى الثمانية هم "3 نساء وطفلان و3 رجال"، بحسب أمير علي، المتحدّث باسم دائرة الصحة في زاخو، كما قال الصحافيين.

وكان مسؤول في حكومة إقليم كردستان قد أكّد في وقت سابق لفرانس برس سقوط قتلى وجرحى "في قصف تركي طال منطقة سياحية في زاخو".

وتشهد المناطق الحدودية مع تركيا في العراق توتراً وعنفاً متكرراً. ففي منتصف نيسان/ابريل، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد. والعملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" جاءت بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

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ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

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