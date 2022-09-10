 قادة العالم يتوافدون للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.09.2022

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قادة العالم يتوافدون للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث

يتوافد قادة وزعماء الدول على العاصمة البريطانية لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وعلى راسهم الرئيس الأميركي وإمبراطور اليابان. ومصادر بريطانية لا تتوقع مشاركة محمد بن سلمان.

الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث أمام نعش والدته إليزابيث الثانية

الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث أمام نعش والدته إليزابيث الثانية

 

يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد (18 أيلول/سبتمبر 2022) النظرة الأخيرة على نعش  الملكة إليزابيث الثانية  في لندن، فيما يستمر للساعات الأربع والعشرين الأخيرة تقاطر المشيعين لوداعها.

مختارات

تجنبت ترامب ..وقبل ذلك بكثير قابلت هاري ترومان، وشاهدت مباراة بيزبول مع جورج بوش الأب. وأرسلت إلى دوايت أيزنهاور وصفة مخبوزات تناولها في قلعة بالمورال سال لها لعابه ..جوانب من قصص الملكة الراحلة مع الرؤساء الأمريكيين.

ألقت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة القبض على معتمر يمني كان يقوم بتأدية مناسك العمرة نيابة عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وانتشر فيديو للمعتمر اليمني وهو يمسك بقماش بيده وهو يدعو لها بالرحمة.

وبعد التحية الوداعية في قاعة وستمنستر في البرلمان البريطاني، من المقرر أن يستقبل الملك تشارلز الثالث بايدن والإمبراطور الياباني ناروهيتو وغيرهما من القادة العالميين.

ووصل الرئيس الأميركي جو بايدن ليل السبت إلى بريطانيا، وقال إن الملكة الراحلة التي اعتلت العرش لفترة قياسية بلغت 70 عاما، "جسّدت حقبة".

وفي تصريح لشبكة "سكاي نيوز أستراليا" قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي المناهض للملكية والذي ألقى السبت النظرة الأخيرة على نعش الملكة، إن إليزابيث الثانية كان "حضورها الدائم يبعث على الاطمئنان".

من جهته اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد توقيع سجل العزاء أن الملكة إليزابيث الثانية "عملت طوال حياتها وتحمّلت وزر واجباتها بلباقة لا تضاهى".

ويتوافد عشرات قادة الدول إلى بريطانيا التي تنظّم شرطتها أكبر عملياتها الأمنية لمواكبة ترتيبات الجنازة التاريخية للملكة الأطول عهدا في تاريخها.

من المتوقع أن تشل مراسم الجنازة لندن وأن يتابعها الملايين حول العالم

من المتوقع أن تشل مراسم الجنازة لندن وأن يتابعها الملايين حول العالم

لندن ستشل

وألقت أيضا رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن نظرة الوداع على الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام. لكن في مؤشر إلى التحديات التي تواجه الملك الجديد، أضافت أرديرن أنها تتوقع أن تتخلى نيوزيلندا عن التبعية للملكية البريطانية مستقبلا.

وبدأت الحشود تتجمع في محيط كنيسة وستمنستر حيث ستقام الجنازة الرسمية للملكة والتي من المتوقع أن تشل لندن وأن يتابعها الملايين حول العالم.

ويتم الأحد التزام دقيقة صمت في بريطانيا عند الساعة 20,00 (19,00 ت غ) تكريما لـ"حياة وإرث" الملكة.

وتنتهي الفترة المخصصة للمشيعين الراغبين بوداع الملكة الملفوف نعشها بالعلم البريطاني والمسجّى في قاعة وستمنستر في البرلمان الساعة 6,30 (5,30 ت غ) من صباح الإثنين.

وينتظم الراغبون بوداع الملكة في طوابير بطول كيلومترات على ضفاف نهر التايمز مع فترات انتظار تتخطى 13 ساعة.

لم يعد يضطلع هاري بأي دور ضمن العائلة الملكية وقد جُرّد من ألقابه العسكرية الفخري

لم يعد يضطلع هاري (في الخلف مع زوجته ميغان) بأي دور ضمن العائلة الملكية وقد جُرّد من ألقابه العسكرية الفخري

هاري يشارك

ومع استمرار وداع المشيعين للملكة، شارك أحفادها الثمانية على رأسهم الأميران وليام وهاري في وقفة وداعية حول النعش استمرت 12 دقيقة. وهاري الذي شارك في دورتين مع الجيش البريطاني في أفغانستان، ارتدى الزي الرسمي لوحدة الفرسان التي خدم في صفوفها. ويبدو أن مشاركة هاري جاءت بعد عرض مصالحة قدّمه تشارلز لنجله الأصغر بعدما اتّهم وزوجته ميغان العائلة المالكة بالعنصرية. وهاري (38 عاما) لم يعد يضطلع بأي دور ضمن العائلة الملكية وقد جُرّد من ألقابه العسكرية الفخرية. والوقفة الوداعية هي المرة الأخيرة التي يظهر فيها في مناسبة ملكية مرتديا الزي العسكري الرسمي.

وكان الملك تشارلز ونجله الأكبر وليام، الوريث الجديد للعرش، قد تفقدا المشيعين المنتظمين في طوابير على ضفاف نهر التايمز، في جولة لمصافحتهم وتوجيه الشكر لهم.

استبعاد دول

ومراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية هي الأولى التي تنظّم في بريطانيا منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل في العام 1965، وستقام الإثنين عند الساعة 11,00 (10,00 ت غ).

وفي حين سيحضر قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا واليابان ودول أخرى، لم توجّه أي دعوة لقادة روسيا وأفغانستان وبورما وسوريا وكوريا الشمالية.

والأسبوع الماضي ندّدت وزارة الخارجية الروسية بسلوك "غير أخلاقي" و"تجديفي" للمملكة المتحدة تجاهها، وذلك بعدما قرّرت لندن عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور الجنازة.

أما الصين فستشارك في الجنازة، لكن السلطات البرلمانية البريطانية حظرت مشاركة اي من قادتها في إلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة في قاعة وستمنستر.

وتم استدعاء أكثر من ألفي شرطي من مختلف أنحاء البلاد لمؤازرة شرطة لندن.

بعد الجنازة، سينقل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور في غرب لندن، حيث ستدفن في مراسم عائلية إلى جانب والدها الملك جورج السادس ووالدتها وزوجها فيليب.

هكذا جمعت الملكة إليزابيث البريطانيين بحياتها ومماتها

كاميلا تشيد بالراحلة

وأشاد الابن الثاني للملكة الأمير أندرو الأحد بـ"معرفتها وحكمتها اللانهائية"، علما أنه يواجه فضيحة على خلفية صلاته بالملياردير الأميركي جيفري إبستين الذي دين باعتدائه على أطفال.

وأشادت كاميلا، عقيلة الملك تشارلز الثالث، بإليزابيث الثانية، وقالت "كانت لديها عينان زرقاوان رائعتان، وعندما تبتسم تُضيئان وجهها بالكامل". وتابعت "كانت جزءا من حياتنا منذ أمد طويل. أبلغ حاليا 75 عاما ولا يسعني ان أتذكر أحدا ذا حضور غير الملكة". وأضافت "لا بُدّ أنّه كان من الصعب جدا بالنسبة إليها أن تكون امرأة منفردة. لم تكن هناك نساءٌ رئيسات وزراء أو رئيسات. كانت هي الوحيدة، لذلك أعتقد أنها أدت دورها الخاص".

محمد بن سلمان لن يحضر

قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد إنه لم يعد من المتوقع أن يحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جنازة الملكة إليزابيث غدا الاثنين، خلافا لتوقعات بريطانيا السابقة بحضوره. وأفاد المصدر بأن السعودية سيمثلها الأمير تركي بن محمد آل سعود. وهو وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء منذ عام 2018. كما أنه حفيد الملك الراحل فهد وجزء من الجيل الجديد الذي وصل إلى السلطة بمساعدة الأمير محمد. وأضاف المصدر أن السعودية هي من أجرت هذا التغيير.

خ.س/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

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    ألماسة "كوه إي نو"، التي تعني "نور العالم" باللغة الفارسية، هي قضية عاطفية لكثير من الهنود، الذين يزعمون أنها قد سُرقت من قبل المستعمرين البريطانيين من حاكم البنجاب. تشكل ألماسة التي يبلغ وزنها 108 قيراطًا جزءًا من تاج الملكة إليزابيث الثانية وهي معروضة في برج لندن.

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  • Deutschland Ankunft der britischen Queen

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

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  • UK | Elizabeth II. mit Corgi

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    كانت تعشق كلاب كورجي

    كل كلب له يومه الخاص، ولكن من المؤكد أن الحيوانات الأليفة الملكية لديها أيام أفضل من نظيراتها الشائعة. بدأت علاقة حب الملكة مع كلاب كورجي في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما حصل والدها على واحدة لها اسمها "دوكي". لكن الكلبة سوزان كانت المفضلة عند الملكة، وكانت بالكاد تستطيع تحمل التخلي عنها.

  • Claire Foy in The Crown

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    تم تصويرها في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني

    وفقًا لموقع تصنيف الأفلام "IMDb"، كانت الملكة إليزابيث الثانية بطلة في أكثر من 225 فيلماً وثائقياً وروائياً ومسلسلاً تلفزيونياً. كما فازت بجائزة "بافتا" في عام 2013 "تقديراً لرعايتها البارزة لصناعات السينما والتلفزيون". في الصورة أعلاه صورة ثابتة من عرض "التاج" من انتاج شركة نيتفليكس، والذي تظهر فيه الممثلة البريطانية كلير فوي في دور الملكة.

  • Großbritannien Königin Elizabeth II. eröffnet das britische Parlamentsjahr mit der traditionellen Thronrede

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تكن أغنى شخص في بريطانيا

    تُقدر ثروة الملكية حسب مجلة فوربس بـنحو 350 مليون جنيه إسترليني (482 مليون دولار)، وتأتي هذه الثروة من استثماراتها، ومن قيمة المجوهرات والقلعتين. وتحتل إليزابيث الثانية المرتبة 372 في قائمة صنداي تايمز لأغنى 1000 شخص في المملكة المتحدة. إعداد: ماناسي غوبالاكريشنان/ ز.أ.ب


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