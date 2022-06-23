 قادة الاتحاد الأوروبي يمنحون أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.06.2022

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قادة الاتحاد الأوروبي يمنحون أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح

وافق قادة الدول الأوروبية ال27 الخميس على منح كل من أوكرانيا ومولدفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

وافق قادة الدول الأوروبية ال27 الخميس على منح كل من أوكرانيا ومولدوافا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

التفاصيل يعد قليل 