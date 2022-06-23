قادة الاتحاد الأوروبي يمنحون أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح

بيربوك تتوقع وصول آلاف الأفغان إلى ألمانيا

بعد إبرام اتفاقية مع باكستان، من المنتظر وصول آلاف الأفغان لألمانيا بطريقة مشروعة، وخاصة أولئك الذين تعهدت برلين بإيوائهم. ويجري الحديث على الأغلب عن موظفين محليين سابقين كانوا يعملون لصالح الجيش الألماني في أفغانستان.