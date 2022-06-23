قادة الاتحاد الأوروبي يمنحون أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح

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وافق قادة الدول الأوروبية ال27 الخميس على منح كل من أوكرانيا ومولدوافا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
التفاصيل يعد قليل
بعد إبرام اتفاقية مع باكستان، من المنتظر وصول آلاف الأفغان لألمانيا بطريقة مشروعة، وخاصة أولئك الذين تعهدت برلين بإيوائهم. ويجري الحديث على الأغلب عن موظفين محليين سابقين كانوا يعملون لصالح الجيش الألماني في أفغانستان.
كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة مما يبقي الملياردير السني على رأس حكومة تواجه انهيارا ماليا داخليا منذ ثلاث سنوات.
على خلفية التحقيقات التي تم إطلاقها بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوق منتجات عيد الميلاد في برلين في 2016 ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة تزوير جوازات سفر والمساعدة في الهجرة غير النظامية.
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