 قادة الاتحاد الأوروبي يفشلون في الاتفاق على خلف لرئيس المفوضية | أخبار | DW | 21.06.2019

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أخبار

قادة الاتحاد الأوروبي يفشلون في الاتفاق على خلف لرئيس المفوضية

اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل استمر حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة وانتهى بالفشل في تحديد مرشحين لشغل المناصب الرفيعة في الاتحاد، الاتفاق الوحيد في الاجتماع تمثل في رغبتهم في الاجتماع مجددا نهاية الشهر.

EU-Gipfel in Brüssel | Angela Merkel, Bundeskanzlerin (Reuters/Y. Herman)

بات من الضروري ان يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة نهاية الشهر الجاري بعد أن فشلوا في اجتماعهم الليلة الماضية في الاتفاق على تسمية المرشحين لشغل المناصب الرفيعة في مؤسسات الاتحاد، بينها منصب رئيس المفوضية ومفوض الشؤون الخارجية ورئيس البنك المركزي الأوروبي.

ورغم أن اجتماع الزعماء الأوروبيين استمر حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة (21 حزيران / يونيو 2019)، إلا أنه انتهى دون التوصل لاتفاق بشان المناصب العليا في المؤسسة الأوروبية. واجتمع قادة دول الاتحاد وعددها 28 في بروكسل في مداولات سرية، لم يسمح فيها بحضور المساعدين أو الهواتف، غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن من يجب أن يقود التكتل خلال السنوات القادمة.

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يعقد قادة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء قمة لمناقشة تشكيل هيكلية المفوضية الأوروبية ورئاسة المجلس الأوروبي على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث خسرت الأحزاب التقليدية بشكل ملحوظ دون أن يؤثر ذلك كثيرا على قوتها البرلمانية. (28.05.2019)

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وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والذي ترأس القمة في مؤتمر صحفي "لم يحظ أي مرشح بالأغلبية.. سنلتقي ثانية يوم 30 يونيو". وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الذي تنتهي ولايته في آخر أكتوبر/ تشرين الأول "تغمرني سعادة أكيدة وأنا ألاحظ أنه ليس سهلا استبدالي".

وخيبت تصريحات توسك الآمال في التوصل إلى تسوية بعد لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وأعلن توسك في تغريدة على تويتر بعد الاجتماع "أمس كنت متفائل بحذر واليوم أنا متفائل بمزيد من الحذر".

وتحتدم المنافسة بين مركزي القوى برلين وباريس بشأن من يحق له تولي قيادة المفوضية، ففي الوقت الذي زكت فيه المستشارة الألمانية ميركل مواطنها مانفريد ويبر نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة لعرقلة ترشح ويبر لافتقاره للخبرة في العمل الحكومي.

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يذكر أن رئاسة المفوضية الأوروبية هي الوظيفة المحورية في الاتحاد إذ تعمل كجهة رقابية على المنافسة وتشرف‭‭‭‭ ‬‬‬‬على ميزانيات الدول وتقترح سياسات بشأن تغيير المناخ والقواعد المتعلقة بالتكنولوجيا وأمور أخرى بينما تكافح الدول الأعضاء لمواجهة تحديات داخلية وخارجية.

وقال ماكرون اليوم الجمعة إنه لم يحصل أي من المرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية على التأييد الكافي من الزعماء الأوروبيين المجتمعين في بروكسل. وقال دبلوماسيون إنه قد يجرى ترضية ويبر برئاسة البرلمان الأوروبي أو بأن يكون نائبا لرئيس المفوضية القادم.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/رويترز)

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  • Deutschland | Europawahlen 2019 | Hamburg (picture-alliance/dpa/Bildfunk/A. Heimken)

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مختارات

رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

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