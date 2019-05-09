قادة أوروبا يبحثون أبرز التعيينات في الاتحاد بعد الانتخابات

من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء(28 ايار/مايو 2019) في أول محاولة لمناقشة أبرز التعيينات في التكتل- بما في ذلك الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية - بعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي ألحقت خسائر بأحزاب تيار الوسط الرئيسية.
وكان يحق لأكثر من 400 مليون شخص في جميع الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التصويت لاختيار 751 عضوا في البرلمان الأوروبي. واحتفظ حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) بمكانته القيادية بالرغم من فقدان أكثر من 30 مقعدا. كما تلقى الاشتراكيون والديمقراطيون في يسار الوسط ضربة، لكنهم ظلوا في المركز الثاني.
وراهن مانفريد فيبر، المرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، على ترشحه وفقا لما يسمى بنظام "Spitzenkandidaten" (أبرز المرشحين)، الذي تم وضعه في عام 2014 لتعزيز نسبة الإقبال على التصويت.
ولم يكن تبني ترشيحه نابعا من القلب من جانب قادة الاتحاد الأوروبي، حيث عارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل خاص نظام أبرز المرشحين. ورتب ماكرون لمباحثات مع العديد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبل القمة غير الرسمية اليوم الثلاثاء في بروكسل.
ومن المقرر أن يجري رؤساء التكتلات السياسية في البرلمان الأوروبي محادثات قبل ظهر اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع القادة الوطنيين في الساعة السادسة مساء. يشار إلى أن منصب رئيس المفوضية هو واحد من عدة مناصب شاغرة، من بينها منصب رئيس المجلس الأوروبي الذي ينتظر من يخلف دونالد توسك، ومنصب المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي. ويرشح قادة الاتحاد الأوروبي رئيس المفوضية، لكن اختيارهم يتطلب دعم الأغلبية في البرلمان.
على صعيد آخر، عزت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل النتائج الجيدة التي حصل عليها حزب الخضر في انتخابات البرلمان الأوروبي إلى تبنيه قضايا تحرك الناس حاليا بشدة. وقالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الإخبارية إن من بين هذه القضايا على سبيل المثال تغير المناخ. وذكرت ميركل أن هذا بالطبع يتطلب من حزبها البحث عن حلول أفضل لهذه القضايا، مضيفة أنه يتطلب أيضا التأكيد على "أننا نشعر بالالتزام تجاه الأهداف التي وضعناها بأنفسنا".
وأعربت ميركل عن سعادتها بالمشاركة المرتفعة في انتخابات البرلمان الأوروبي، مؤكدة في الوقت نفسه أن حقيقة أن حزبها أصبح أقوى قوة حزبية، رغم الخسائر الكبيرة التي منيت به، ستكون لها دور في شغل المناصب داخل الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي "حزب الشعب الأوروبي"، الذي ينتمي إليه حزب ميركل، خاضت الانتخابات بمرشحها الرئيسي مانفرد فيبر، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي يشكل مع حزب ميركل ما يعرف باسم "التحالف المسيحي". ويتوقع فيبر أن يصبح رئيس المفوضية الأوروبية الجديد.
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في التاسع من أيار/ مايو 1950...
... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في 25 آذار/ مارس 1957...
... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في كانون الثاني/ يناير 1973...
...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...
... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في الأول كانون الثاني/ يناير2002...
... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أيار/ مايو 2004
وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في ربيع 2005...
... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أزمة مالية خانقة
في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أزمة اللاجئين
وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
بريكسيت
جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
لكن...
... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.