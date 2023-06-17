قادة أفارقة في كييف للوساطة في إنهاء الصراع الأوكراني الروسي

بعد لقائه قادة أفارقة في كييف .. زيلينسكي يرفض أي تفاوض مع موسكو

"السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة"، هكذا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقاء وفد الوساطة الأفريقية، الذي يزور كييف لبحث وقف الحرب.