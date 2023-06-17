قادة أفارقة في كييف للوساطة في إنهاء الصراع الأوكراني الروسي

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دعا الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا أوكرانيا وروسيا إلى "وقف التصعيد" خلال زيارة له إلى كييف ضمن وفد يضم قادة دول إفريقية يقوم بوساطة بين كييف وموسكو.
"السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة"، هكذا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقاء وفد الوساطة الأفريقية، الذي يزور كييف لبحث وقف الحرب.
تعرضت كييف لهجوم صاروخي جديد، أثناء زيارة زعماء أفارقة للمدينة، في محاولة منهم للتوسط في الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني الجمعة إسقاط 12 صاروخًا روسيًا منها ستة صواريخ "كينجال" فرط صوتية.
شكر الرئيس الروسي بوتين رئيس دولة الإمارات على جهود إطلاق سراح أسرى حرب في أوكرانيا، مشيدا بـ"توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية" بين موسكو وأبوظبي. فيما عرض بن زايد الاستعداد للمساهمة في تسوية النزاع الروسي مع أوكرانيا.
روسيا تعلن لأول مرة "استيلاءها" عل دبابات ليوبارد الألمانية وبرادلي الأمريكية في جبهة أوكرانيا، بينما تقول الاستخبارات البريطانية إن إيران مستمرة في تزويد موسكو بطائرات مسيّرة عبر بحر قزوين.
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