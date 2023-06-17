 قادة أفارقة في كييف للوساطة في إنهاء الصراع الأوكراني الروسي | DW الأخبار | DW | 17.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

قادة أفارقة في كييف للوساطة في إنهاء الصراع الأوكراني الروسي

دعا الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا أوكرانيا وروسيا إلى "وقف التصعيد" خلال زيارة له إلى كييف ضمن وفد يضم قادة دول إفريقية يقوم بوساطة بين كييف وموسكو.

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW: رغم الدعم الغربي.. لماذا يتعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

مسائيةDW: رغم الدعم الغربي.. لماذا يتعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟ 17.06.2023

تستعد القوات الأوكرانية لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره من أجل استعادة مدن في الشرق من القوات الروسية.

القوات الأوكرانية تواصل الاستعداد للهجوم المضاد 02.06.2023

قتيلان في ضربة على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا

حرب أوكرانيا .. قتيلان في ضربة على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا 02.06.2023

الجيش الأوكراني يقول إنه يتقدم في باخموت شرق البلاد بعد تمكنه من دفع القوات الروسية إلى التراجع، فهل يستمر في تقدمه؟

الجيش الأوكراني يقول إنه يحرز تقدماً في معركة مدينة باخموت شرق البلاد 16.05.2023

المزيد DW الأخبار

اليونان تطلب من الشرطة الأوروبية يوربول مساعدتها على التحقيق في غرق قارب المهاجرين

اليونان تطلب من "يوربول" مساعدتها في التحقيق في غرق قارب المهاجرين 17.06.2023

8-1953-6-17-A1-36 (72330)??17. Juni 1953 in Ostberlin??Berlin, 17. Juni 1953.?Aufstand in Ostberlin.?- Sowjet-Panzer in der Friedrich-?straße. -?Foto.

ألمانيا .. مرور 70 عاما على انتفاضة يونيو في جمهورية ألمانيا الشرقية 16.06.2023

2023 Special Olympics begin in Berlin (Bericht: Thomas Klein) The 2023 Special Olympics get underway in the German capital, with athletes competing in 26 different sports over 8 days. DW caught up with one of the event's standout performers, to find out more about the Games for people with intellectual disabilities.

في انتظار انطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين 16.06.2023

16.06.2023*****Syrian survivor Fedi, 18, who was rescued with other refugees and migrants at open sea off Greece after their boat capsized, cries as he reunites with his brother Mohammad, who came to meet him from Italy, at the port of Kalamata, Greece, June 16, 2023. REUTERS/Stelios Misinas

كارثة قارب المهاجرين - اليونان تعلن الحداد الوطني 16.06.2023

اقرأ أيضا

16.06.2023 Egypt's Prime Minister Mustafa Madbuly, Senegal's President Macky Sall, President of the Union of Comoros Azali Assoumani, Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy, South African President Cyril Ramaphosa and Zambia's President Hakainde Hichilema walk to attend a joint press conference, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine June 16, 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenko

بعد لقائه قادة أفارقة في كييف .. زيلينسكي يرفض أي تفاوض مع موسكو 16.06.2023

"السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة"، هكذا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقاء وفد الوساطة الأفريقية، الذي يزور كييف لبحث وقف الحرب.

South African President Cyril Ramaphosa and Ukraine's Prosecutor General Andriy Kostin visit a site of a mass grave, in the town of Bucha, amid Russia's attack on Ukraine, outside of Kyiv, Ukraine June 16, 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenko

ضربات روسية على كييف خلال زيارة وفد الوساطة الإفريقي 16.06.2023

تعرضت كييف لهجوم صاروخي جديد، أثناء زيارة زعماء أفارقة للمدينة، في محاولة منهم للتوسط في الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني الجمعة إسقاط 12 صاروخًا روسيًا منها ستة صواريخ "كينجال" فرط صوتية.

In this handout photo provided by Photo host Agency RIA Novosti, Russian President Vladimir Putin, right, and United Arab Emirates President Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan talk to each other during their meeting on the sideline of the St. Petersburg International Economic Forum in St. Petersburg, Russia, Friday, June 16, 2023. (Ilya Pitalev/Photo host Agency RIA Novosti)

منتدى بطرسبرغ - الإمارات مستعدة للمساهمة في تسوية الصراع مع أوكرانيا 16.06.2023

شكر الرئيس الروسي بوتين رئيس دولة الإمارات على جهود إطلاق سراح أسرى حرب في أوكرانيا، مشيدا بـ"توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية" بين موسكو وأبوظبي. فيما عرض بن زايد الاستعداد للمساهمة في تسوية النزاع الروسي مع أوكرانيا.

Three Killed, 16 Wounded In Overnight Attack Russian Missile On Kyiv Ukrainian forensic specialists carry a body of a woman killed during a Russian missile overnight attack outside a damaged building of health clinic in Kyiv Ukraine 1 June 2023, amid Russia s invasion of Ukraine. Three people were killed and 16 others wounded in a overnight Russian missile attack on Kyiv, Kyiv Mayor Vitali Klitschko said to journalists at the scene of the fall of missile debris near a clinic. Earlier reports said that a 9-year-old girl, her mother and another kid had been killed in the Desnianskyi district of Kyiv by a Russian overnight missile attack. A hospital, a kindergarten, apartment buildings, and cars were also damaged during the attack. All Childr PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xSTRx originalFilename: sindeyev-notitle230601_npEN9.jpg

أوكرانيا ـ روسيا "تستولي" على دبابات ليوبارد ألمانية 13.06.2023

روسيا تعلن لأول مرة "استيلاءها" عل دبابات ليوبارد الألمانية وبرادلي الأمريكية في جبهة أوكرانيا، بينما تقول الاستخبارات البريطانية إن إيران مستمرة في تزويد موسكو بطائرات مسيّرة عبر بحر قزوين.