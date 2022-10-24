 قابلة ألمانية تواجه دعوى قضائية بعد وفاة طفل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.11.2022

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منوعات

قابلة ألمانية تواجه دعوى قضائية بعد وفاة طفل

بدأت محاكمة قابلة متهمة بالإهمال بعد وفاة طفل في عام 2015. إذ يقول المدعون إن الطفل كان لينجو لو أن الأم قد وصلت إلى المستشفى في وقت أقرب. المزيد من التفاصيل:

قابلة ألمانية تواجه دعوى قضائية بعد وفاة طفل

الادعاء يعتقد أن الطفل كان من الممكن أن ينجو

فتحت محكمة محلية في فيردن بشمال ألمانيا إجراءات قانونية ضد قابلة تبلغ من العمر 61 عامًا، متهمة بالبطء الشديد في طلب مساعدة إضافية أثناء  ولادة  صعبة في المنزل في عام 2015. فيما قالت المدعى عليها للمحكمة إنها تود التحدث عن هذه الادعاءات أمام المحكمة.

مختارات

الادعاء يعتقد أن الطفل كان من الممكن أن ينجو

تخضع القابلة للمحاكمة نتيجة لتصرفها خلال توليد سيدة في المنزل عام 2015 في قرية سيدنبرغ الريفية النائية. إذ تقع القرية على بعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) من أقرب مركز سكني أو طرق سريعة، بين هانوفر وبريمن. ووفقا للمدعين، كان على القابلة أن تكون أسرع في إدراك الخطر على حياة  الطفل .

في نهاية الأمر، أنجبت المرأة الطفل الذي توفي في عيادة في فيشتا، على بعد حوالي 60 كيلومترًا أو ما يقرب من ساعة بالسيارة إلى الغرب، بعد حوالي 34 ساعة من بدء المخاض.

من جهته يجادل الادعاء بأن الطفل كان سيعيش لو تم نقل المرأة إلى المستشفى في وقت سابق أو لو جرى استدعاء طبيب الطوارئ إلى مكان الولادة.

وقد تم تحديد خمسة أيام عمل للمحاكمة حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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  • München Oktoberfest Junge Frauen Dirndl Handtaschen (picture-alliance/chromeorange)

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  • Symbolbild Kinder Fernsehen (Fotolia/mirpic)

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  • Baby mit Trinkflasche (Fotolia/Zsolt Bota Finna)

    بعد الإنجاب ليس كما قبله ـ هكذا تتغير الحياة مع الأطفال

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  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (Colourbox)

    بعد الإنجاب ليس كما قبله ـ هكذا تتغير الحياة مع الأطفال

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    الكاتب: ابتسام فوزي


ر.ض

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