 قائمة ضحايا الاغتيالات الطويلة في روسيا بوتين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.08.2023

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سياسة واقتصاد

قائمة ضحايا الاغتيالات الطويلة في روسيا بوتين

قُتل يفغيني بريغوجين ومن معه بعدما سقطت الطائرة التي تقلهم بشكل مفاجئ. نتائج التحقيق في أسباب السقوط لم تظهر بعد، لكن قائمة الذين اغتيلوا أو نجوا بأعجوبة من محاولات الاغتيال طويلة في روسيا، وهذه قائمة بأبرز الأسماء.

اُعتبرت بوليتكوفسكايا محامية عن الشيشان وكانت قد انتقدت الأوضاع هناك وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية.

اُعتبرت بوليتكوفسكايا محامية عن الشيشان وكانت قد انتقدت الأوضاع هناك وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية.

سبتمبر 2022 - سقوط رافيل ماجانوف من نافذة

توفي الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية "لوك اويل" رافيل ماجانوف بعد سقوطه من الطابق السادس في أحد مستشفيات موسكو. تشير تحقيقات الشرطة إلى أنها حالة انتحار، حيث تم تشخيص مشاكل في القلب بالإضافة إلى اكتئاب أثناء إقامة ماجانوف في المستشفى. 

مختارات

رفضت المستشارة ميركل الإجابة عن أسئلة تقوم على التكهنات حول ضلوع روسيا في اغتيال مواطن جورجي في برلين، مفضلة انتظار نتائج تحقيقات النيابة الاتحادية. ميركل كانت قد اتهمت روسيا بعدم التعاون مع بلادها في التحقيقات.

بعد تصريحات كثيرة لترامب أثارت ضجة واسعة، كشف صحافي أمريكي شهيرعن "سر للأمن القومي الأمريكي"، باح به الرئيس الأمريكي له خلال حوارات أجراها معه، فضلاً عن اعتراف ترامب بإنقاذه لمحمد بن سلمان في جريمة اغتيال خاشقجي.

سمح النزاع في أوكرانيا لقائد فاغنر بفرض نفسه لاعبا أساسيا في روسيا. بيد أنّ الملياردير الحليق الرأس تحول من "طباخ بوتين" إلى عدو للرئيس الروسي منذ أن قاد تمرّداً فاشلاً في يونيو الماضي. فماذا نعرف عن بريغوجين؟

في أخطر اتهام منذ الغزو الروسي قال الكرملين إن الدفاعات الروسية عطلت طائرتين مسيرتين استخدمتا في هجوم على مقر إقامة بوتين. وفيما نفت أوكرانيا أي علاقة لها بالهجوم، أعلنت واشنطن أنها تتعامل "بحذر كبير" مع تصريحات روسيا.

قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي بتهمة اغتيال مواطن جورجي من الأقلية الشيشانية. تقول المحكمة إن القاتل تلقى أوامر من جهات روسية لتنفيذ عملية القتل وروسيا تتحدث عن "إساءة خطيرة" للعلاقات بين البلدين

 قبل ذلك طالبت شركة النفط العملاقة هذه بوقف الحرب في أوكرانيا كأول شركة روسية كبيرة تطالب بذلك. وليس ماجانوف هو الحالة الأولى التي أثارت الكثير من الشكوك منذ بدء الحرب، إذ يزعم أن المدير التنفيذي في الشركة المذكورة ألكسندر سوبوتين توفي أثناء علاج خفي من إدمان الكحول.

أغسطس 2020 - سم في سروال أليكسي نافالني

أغمي على أشد منتقدي بوتين أثناء رحلة داخلية من تومسك إلى موسكو، ونقل وهو في حالة غيبوبة بعد هبوط اضطراري في أومسك بسيبيريا. ثم نقل   نافالني  إلى مستشفى شاريتيه في برلين، حيث تم تشخيص تسممه بمادة الغاز العصبي نوفيتشوك، وهي مادة كيميائية تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي. في وقت لاحق، نشر نافالني تسجيلًا لمكالمة هاتفية مع عميل مزعوم من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، يعترف فيها بتنفيذ الهجوم. زُرِعَ السم على الجهة الداخلية من سروال نافالني. بينما أكدت روسيا أن الأمر يتعلق بتزوير حقائق.

أغسطس 2019 - جريمة قتل في الحديقة المركزية/ تيرجارتن وسط برلين

في أغسطس من عام 2019 قُتل سليمتشان تشانغوشفيلي، وهو جورجي من أصل شيشاني قاتل ضد الروس في القوقاز، بثلاث رصاصات في الرأس والظهر من قبل قاتل مأجور وسط عاصمة ألمانيا وفي وضح النهار. ألقي القبض على الجاني الروسي فاديم كراسيكوف، وهو عميل في جهاز الاستخبارات، في مكان الحادث وتم الحكم عليه  بالسجن مدى الحياةبعد عامين على الحادثة. 

أبريل 2019 - حادثة دميتري بيكوف

الشاعر والساخر دميتري بيكوف، الذي ينتقد   فلاديمير بوتين  بحدة في أشكال الشعر، كان في جولة قراءة في سيبيريا عندما شعر بتوعك أثناء رحلة جوية. لأسباب لم تُوضَّح حتى اليوم، دخل في غيبوبة لمدة خمسة أيام واضطر لتلقي التنفس الصناعي. وكانت عناصر جهاز الاستخبارات الذين يُزعَم أنهم شاركوا في هجوم نافالني حاضرين في الحادثة أيضًا.

سبتمبر 2018 - أعراض التسمم لدى بيوتر فيرسيلوف

يشكو الفنان والناشط في فرقة "بوسي رايوت" بيوتر فيرسيلوف من اضطرابات في الرؤية والكلام والحركة بعد جلسة محكمة في موسكو. خلال نهائي كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو، دخل فيرسيلوف أرض الملعب للتعبير عن احتجاجه على عنف الشرطة في البلاد. في وقت لاحق، عولج أيضًا في مستشفى شاريتيه في برلين، حيث أكد أطباء المستشفى أن التسمم هو السبب الأكثر احتمالًا.

محققون بريطانيون يبحثون عن آثار لغاز سام في قضية سكريبال- يناير 2019

محققون بريطانيون يبحثون عن آثار لغاز سام في قضية سكريبال- يناير 2019

مارس 2018 - سم عصبي على مقبض باب سيرغي سكريبال

تم العثور على الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا وهما في حالة فقدان الوعي على مقعد في حديقة بمدينة مدينة سالزبوري البريطانية. نجا الاثنان من الهجوم بالغاز العصبي نوفيتشوك، على عكس البريطانية دون ستيرجس التي لسوء حظها لمست نفس المادة السامة. تشير الشرطة البريطانية إلى أن السم تم وضعه كمادة لزجة على مقبض الباب.

فبراير 2015 - اغتيال بوريس نيمتسوف قرب الكرملين

النائب السابق لرئيس الوزراء في الاتحاد الروسي تحت حكم بوريس يلتسين وناقد بارز   لبوتين ، كان يسير مع صديقته على جسر موسكو الكبير وسط موسكو عائدًا إلى المنزل، عندما توقفت سيارة كان فيها أربعة أشخاص خلفه وأطلقت النار على نيمتسوف بأربع رصاصات في الظهر والرأس. ثلاث ساعات قبل ذلك، كان قد انتقد بشدة فلاديمير بوتين خلال برنامج إذاعي. في عام 2017، تم إدانة ثلاثة شيشانيين بأحكام سجن طويلة، لكن الجهة التي أمرت بالجريمة والدوافع لا تزال غامضة حتى اليوم.

يوليو 2009 - مقتل ناتاليا إستيميروفا في الحفرة

تم اختطاف المؤرخة ورئيسة منظمة حقوق الإنسان "ميموريال" من أمام منزلها في العاصمة الشيشانية غروزني، وبعد ساعات قليلة عثر عليها ميتة في حفرة على جانب الطريق في جمهورية إنغوشيا المجاورة مع عدة رصاصات في الرأس والصدر. كانت إستيميروفا قد اتهمت قوات الأمن الروسية وفرق الموت التابعة لرئيس جمهورية الشيشان الموالي للكرملين، رمضان قاديروف، بالتورط في عمليات الاختطاف وانتهاكات حقوق الإنسان. التحقيق في جريمة القتل بقي من دون نتائج.

يناير 2009 - اغتيال ستانيسلاف ماركيلوف وأناستاسيا بابوروفا من قبل القوميين

قُتل المحامي والناشط في "ميموريال" في الشارع العام بالعاصمة موسكو بطلق ناري في الرأس. كان ماركيلوف يمثل عائلات شيشانية تعرض أفرادها لانتهاكات حقوق الإنسان وكان يسلط الضوء على الحركة اليمينية المتطرفة. في الهجوم، قتلت أيضا الصحفية في الصحيفة المعارضة "نوفايا غازيتا"، أناستاسيا بابوروفا. الجناة كانوا أعضاء في منظمة فاشية. لم يتضح إن كان هناك طلب من جهة معينة لعملية القتل.

مظاهرة إحياء لذكرى بوريس نيمتسوف الذي اغتيل عام 2015- موسكو في فبراير/ شباط 2019

مقتل بوريس نيمتسوف: أدين ثلاثة شيشانيين بأحكام سجن طويلة، لكن الجهة التي أمرت بالجريمة لا تزال غامضة.

نوفمبر 2006 - كوب شاي لألكسندر ليتفيننكو

العميل السابق في جهاز المخابرات والمنشق لاحقًا والمعارض لبوتين يموت بشكل مروع في مستشفى لندني نتيجة تسمم بمادة البولونيوم-210 المشعة. في كتابه "الجهاز الفيدرالي للأمن يفجر روسيا"، اتهم جهاز الأمن الروسي بتنظيم انفجارات في منازل سكنية في عام 1999 وكذلك بعض الهجمات الإرهابية الأخرى في روسيا، لتبرير الحرب في الشيشان وجلب فلاديمير بوتين إلى السلطة. يقال إنه تم خلط السم في الشاي الذي شربه ليتفيننكو في الفندق. وحتى الآن لم يتم القبض على أي شخص مسؤول عن الجريمة.

أكتوبر 2006 - قتل آنا بوليتكوفسكايا في المصعد

الصحفية المناهضة للحكومة في "نوفايا غازيتا"، التي تعرضت عام 2004 للاشتباه بتسميمها أيضًا بكوب من الشاي على متن طائرة، تُقتل في مصعد منزلها بخمس رصاصات في الصدر والرأس - وذلك في عيد ميلاد بوتين بالتحديد. اُعتبرت بوليتكوفسكايا محامية عن الشيشان وكانت قد انتقدت الأوضاع هناك وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية. تلقى خمسة متهمين عقوبات سجن طويلة، لكن الأشخاص الذين يقفون وراء الجريمة لم يواجهوا العدالة حتى اليوم.

يوليو 2003 - موت مؤلم ليوري شتشيكوتشين

الصحفي في "نوفايا غازيتا"، الذي كان عضوًا في مجلس الدوما الروسي ومعارضًا للفساد والجريمة المنظمة في روسيا خلال عقد التسعينات، يموت بطريقة مؤلمة على مراحل طويلة بسبب تسمم غامض. خلال الإصابة كان الجلد ينفصل عن الجسم وعانى من فشل مستمر بالأعضاء. رفضت السلطات الروسية إجراء تشريح لجثته واختفت التقارير الطبية. تشير فحوصات الجلد في لندن في وقت لاحق إلى وجود معادن ثقيلة سامة، مثل الثاليوم، الذي كان الكي جي بي، وهو جهاز الاستخبارات السوفيتي، يستخدمه بكثرة.

أبريل 2003 - اغتيال سيرجي يوشينكوف السياسي

اغتيال سيرجي يوشينكوف، وزير الإعلام الروسي السابق، ورئيس حزب "روسيا الليبرالية" والمعارض لبوتين، أمام منزله في موسكو بعدة رصاصات في الصدر، ولم يكشف النقاب عن منفذي الجريمة. كان يوشينكوف عضوًا في لجنة الاستخبارات في مجلس الدوما وكان أحد أشد المنتقدين لحرب الشيشان ولجهاز الاستخبارات (FSB) خليفة كي جي بي. وهو ثاني سياسي من حزب "روسيا الليبرالية" يقتل بعد وفاة فلاديمير جولوفليوف في أغسطس 2002 عندما كان يتجول بكلبه.

أوليفر بيبر/ ع.خ

  • Wladimir Putin

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.