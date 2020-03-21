قائمة رباعية لتعويض رحيل محتمل لصلاح عن ليفربول

منذ تولي يورغن كلوب مهمة الإشراف على تدريب ليفربول، والفريق الإنجليزي العريق في تطور مستمر من سنة تلو الآخرى، فقد أحرز "الريدز" لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما يبدو أنه قريب جداً هذا الموسم، من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدين "الريدز" بالفضل إلى مدربه الألماني كلوب، فضلاً عن كوكبة من أفضل اللاعبين في العالم على غرار: محمد صلاح، ساديو ماني، فان دايك وغيرهم. ويأمل ليفربول في مواصلة نسقه التصاعدي في السنوات المقبلة، وإحراز المزيد من الألقاب المحلية والقارية.
وتشير صحيفة "ليفربول إيكو" أن ليفربول، سيعمل على تفادي خطأ بعض السنوات الماضية، حيث لم ينجح الفريق في التعاقد مع بدلاء للاعبين تخلى عنهم الفريق مثل تشابي ألونسو، الذي رحل إلى ريال مدريد. وأضافت أن أصعب لاعب قد يجد ليفربول صعوبة في تعويض رحيله هو هداف الفريق محمد صلاح.
وأوضحت "ليفربول إيكو" أنه مع بلوغ محمد صلاح ال 28 من العمر صيف هذه السنة، والأخبار المتكررة عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بخدمات النجم المصري، فإن ليفربول سيتحتم عليه التحضير لمرحلة ما بعد صلاح، إذ يوجد أكثر من لاعب على رادار النادي الإنجليزي العريق.
كيليان مبابي
أفادت صحيفة "ليفربول إيكو" أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من بين اللاعبين القلائل القادرين حالياً على تعويض محمد صلاح في ليفربول، إذ يتوقع أن يصبح "الجوهرة" الفرنسية أحسن لاعب في العالم في السنوات القليلة القادمة.
ولن تكون مهمة ليفربول في الظفر بخدمات كيليان مبابي بالأمر الهين، لاسيما وأن موهبة المهاجم الهداف تسيل لعاب كبار أوروبا مثل برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس..، ويتوقع أن تصبح صفقة انتقال مبابي إلى فريق آخر هي الأغلى في عالم الساحرة المستديرة.
يشار إلى أن أكثر من تقرير صحفي سابق أكد رغبة ليفربول في التعاقد مع كيليان مبابي، فيما يلتزم الهداف الفرنسي الصمت حيال مستقبله الكروي.
جادون سانشو
يعد نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو من بين الخيارات المطروحة على طاولة ليفربول، فالدولي الإنجليزي الواعد يبدو عازماً على الرحيل عن فريقه الألماني نهاية الموسم، وخوض تجربة كروية جديدة.
نجم دورتموند سانشو مرشح بقوة للانتقال إلى ليفربول
ولم يخف ليفربول في أكثر من مرة إعجابه بقدرات جادون سانشو، وذلك بعد تألقه اللافت مع بوروسيا دورتموند. ويتوقع أن تكلف صفقة سانشو خزينة ليفربول حوالي مائة مليون يورو.
عثمان ديمبلي
أوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" أن مدرب "الريدز" يورغن كلوب معجب بمهارات لاعب برشلونة عثمان ديمبلي، ويرحب بانتقاله إلى الفريق الإنجليزي العريق. ويعاني الدولي الفرنسي من لعنة الإصابة مع برشلونة منذ انتقاله إليه قادماً من بوروسيا دورتموند.
وتبلغ القيمة المالية لعثمان ديمبلي حالياً تقريباً 70 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت". يذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية قد ذكرت قبل أيام أن برشلونة لا ينوي بيع لاعبه ديمبلي في الصيف، رغم لعنة الإصابات التي تطارده منذ سنوات في برشلونة.
آداما تراوري
يعتبرنجم وولفرهامبتون آداما تراوري اكتشاف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فقد جذب الجناح القوي والسريع الأنظار بقوة بفضل قدرته على اختراق دفاعات الفرق المنافسة، ومساعدة فريقه على المنافسة بقوة على مقعد في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.
ومدح يورغن كلوب نجم وولفرهامبتون آداما تراوري، مؤكداً أنه ليس جناحاً تقليدياً بل أنه يحتفظ جيداُ بالكرة ويصنع الأهداف. يذكر أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا من المعجبين أيضاً بمهارات آداما تراوري، إذ يرغب في ضمه إلى صفوفه، حسب ما أورد موقع "كالتشيو ميركاتو".
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
نجم النجوم
المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أهم وأغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تحتضنها بلاده مصر. صلاح الفائز بلقب أحسن لاعب أفريقي الموسمين الماضيين بلغ قبل أيام عامه الـ27، وهو محط آمال مصر على تحقيق اللقب الغائب منذ بطولة الغابون 2010. لقد برهن صلاح أنه الأهم في مباراة غينينا الودية، فبعدما كانت مصر متعادلة مع الضيوف صنع هدفين بطريقة رائعة لتفوز مصر بنتيجة 3-1.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
تريزيجيه المصري
لا يمكن أن يذكر صلاح دون الحديث عن الجناح الأيسر محمود حسن، الملقب بـ"تريزيجيه" (24 عاما). نجم نادي قاسم باشا التركي يتميز بالمهارة التقنية والمجهود الكبير، والإصرار والعزيمة، وكان سببا في صعود مصر لمونديال روسيا بحصوله على ركلة جزاء سددها صلاح في مباراة الكونغو. لقد خسر الاثنان نهائي أمم أفريقيا 2017، وعليهما الآن التعويض، مثلما عوض صلاح هذا العام خسارته نهائي دوري الأبطال العام الماضي.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
عودة "النمس"
بعد غياب طويل عاد النجم التونسي يوسف المساكني إلى تشكيلة المنتخب التونسي المشارك في أمم أفريقيا 2019. مهاجم الدحيل القطري تمت إعارته بداية العام الجاري لمدة 6 شهور ليخوض أولى تجاربه في الملاعب الأوروبية، مع فريق "أويبن" البلجيكي. المساكني (28 عاماً) من أفضل اللاعبين الذين يجيدون مراوغة الخصم، والتسديد ويطلق عليه لقب النمس. انضم لمنتخب تونس في سن 19 عاما وخاض معه ثلاث بطولات أفريقية.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
حارس الدوري السعودي
سيعتمد المنتخب التونسي أيضا على حارس نادي الشباب السعودي فاروق بن مصطفى (29 عاماً)، أحسن حارس مرمى بالدوري السعودي الموسم المنتهي. انضم لمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2010، كما خاض معه منافسات كأس العالم بروسيا 2018. وإضافة إلى المساكني وبن مصطفى هناك نجوم عديدة في منتخب تونس مثل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك المصري والمهاجم وهبي الخزري نجم سانت اتيان الفرنسي.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
بطل البرمييرليغ
النجم الجزائري رياض محرز (28 عاما)، هو الوحيد بين نجوم العرب بأمم أفريقيا 2019، الذي فاز بالدوري الإنجليزي. فقد فاز مع فريقه الحالي مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما سبق له تحقيق اللقب مع ليستر سيتي. محرز الذي يتميز بالرشاقة وبرود الأعصاب أمام المرمى مطالب الآن بتحقيق لقب للمنتخب الجزائري، الذي لم يفز سوى بأمم أفريقيا عام 1990، التي أقيمت آنذاك بالجزائر.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
بطل الدوري التركي
إذا كان محرز بطل الدوري الإنجليزي فإن سفيان فغولي (29 عاما) هو بطل الدوري التركي، فقد فاز مع فريقه غلاطا سراي باللقب هذا الموسم. شارك فغولي في نسختين سابقتين بكأس أمم أفريقيا ويقول عن نسخة 2019 "لا أفكر سوى في العودة بالكأس". ولدى منتخب الجزائر أيضا المهاجم بغداد بونجاح الفائز مع فريق السد بلقب الدوري القطري في الموسم المنقضي ويوسف بلايلي الفائز مع الترجي بلقب الدوري التونسي.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
بطل الدوري الهولندي
النجم المغربي حكيم زياش (26 عاما) واصل تألقه مع ناديه أياكس أمستردام وفاز معه بالدوري الهولندي وساهم هذا الموسم في بلوغه دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس قبل الخروج بشق الأنفس أمام توتنهام. إنه هداف خطير وصاحب مجهود ولذلك فهو هدف لكبار القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وأرسنال وبايرن ميونيخ وغيرها، حسب وسائل إعلام.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
المرابط.. نور الدين أمرابط
الجناح المهاجم نور الدين أمرابط (32 عاماً) من أهم من يعول عليهم أسود أطلس للفوز باللقب. أصوله من الريف بشمال المغرب، لكنه ولد وترعرع في هولندا وتنقل بين عدة دوريات أوربية قبل أن يحط الرحال في النصر السعودي. أثار أمرابط إعجاب المغاربة بروحه القتالية العالية خلال مشاركة الفريق في مونديال روسيا 2018.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
الظهور الأول للمرابطين
منتخبات العرب في أمم أفريقيا 2019 مرشحة جميعها للذهاب بعيدا بل والفوز بالبطولة فيما عدا منتخب موريتانيا، الذي حقق انجازا تاريخيا بصعوده إلى البطولة لأول مرة في تاريخها. فريق "المرابطين" بقيادة النجم سماعين دياكيتي يتواجد في مجموعة صعبة بها تونس ومالي وأنغولا. وإذا نجح في تحقيق أي فوز على هذه الفرق فسيكون ذلك بمثابة انجاز آخر.
الكاتب: صلاح شرارة