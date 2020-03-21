 قائمة رباعية لتعويض رحيل محتمل لصلاح عن ليفربول | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

قائمة رباعية لتعويض رحيل محتمل لصلاح عن ليفربول

مع تزايد اهتمام عمالقة إسبانيا برشلونة وريال مدريد بخدمات نجم ليفربول محمد صلاح، يرى تقرير صحفي أن هناك قائمة من الأسماء المرشحة بقوة لتعويض رحيل محتمل للنجم المصري الهداف في المستقبل القريب.

اهتمام عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد بمحمد صلاح يدفع ليفربول للبحث عن بدائل

اهتمام عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد بمحمد صلاح يدفع ليفربول للبحث عن بدائل

منذ تولي يورغن كلوب مهمة الإشراف على تدريب ليفربول، والفريق الإنجليزي العريق في تطور مستمر من سنة تلو الآخرى، فقد أحرز "الريدز" لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما يبدو أنه قريب جداً هذا الموسم، من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مختارات

كشف نجم وسط ليفربول فابينيو عن واحد من أسرار تألق "الثلاثي الناري" صلاح ماني وفيرمينيو، في وقت يقترب فيه "الريدز" من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ حوالي 30 عاماً. (21.02.2020)

شهد حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2019، الذي أقيم بالغردقة المصرية على البحر الأحمر، تتويج السنغالي ساديو ماني كأفضل لاعب في القارة السمراء. كما توج المغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب أفريقي شاب لعام 2019. (07.01.2020)

لا يمانع نجم ليفربول السابق دون هاتشيسون في قيام الفريق بعقد صفقة تبادلية مع بوروسيا دورتموند، يحصل من خلالها الفريق الألماني، على محمد صلاح. وقد وجه هاتشيسون انتقادات لاذعة لطريقة لعب صلاح. (21.03.2020)

في الآونة الأخيرة، دخل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في صراع علني مع عدة أطراف في فرنسا. تصرفات "الجوهرة" قد تحوله إلى "تفاحة فاسدة" في باريس سان جيرمان وتُعجل برحيله إلى فريق ينتظره بفارغ الصبر. (05.03.2020)

يبدو أن أحد نجوم برشلونة يعيش موسمه الأخير برفقة النادي الكتالوني. أكثر من 72 في المائة من المشاركين في استطلاع أجرته صحيفة مقربة من "البلوغرانا" يرغبون في رحيل لاعب تنهكه الإصابة وتلاحقه المشاكل أينما حل وارتحل. (30.12.2019)

ويدين "الريدز" بالفضل إلى مدربه الألماني كلوب، فضلاً عن كوكبة من أفضل اللاعبين في العالم على غرار: محمد صلاح، ساديو ماني، فان دايك وغيرهم. ويأمل ليفربول في مواصلة نسقه التصاعدي في السنوات المقبلة، وإحراز المزيد من الألقاب المحلية والقارية.

وتشير صحيفة "ليفربول إيكو" أن ليفربول، سيعمل على تفادي خطأ بعض السنوات الماضية، حيث لم ينجح الفريق في التعاقد مع بدلاء للاعبين تخلى عنهم الفريق مثل تشابي ألونسو، الذي رحل إلى ريال مدريد. وأضافت أن أصعب لاعب قد يجد ليفربول صعوبة في تعويض رحيله هو هداف الفريق محمد صلاح.

وأوضحت "ليفربول إيكو" أنه مع بلوغ محمد صلاح ال 28 من العمر صيف هذه السنة، والأخبار المتكررة عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بخدمات النجم المصري، فإن ليفربول سيتحتم عليه التحضير لمرحلة ما بعد صلاح، إذ يوجد أكثر من لاعب على رادار النادي الإنجليزي العريق.

كيليان مبابي

أفادت صحيفة "ليفربول إيكو" أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من بين اللاعبين القلائل القادرين حالياً على تعويض محمد صلاح في ليفربول، إذ يتوقع أن يصبح "الجوهرة" الفرنسية أحسن لاعب في العالم في السنوات القليلة القادمة.

ولن تكون مهمة ليفربول في الظفر بخدمات كيليان مبابي بالأمر الهين، لاسيما وأن موهبة المهاجم الهداف تسيل لعاب كبار أوروبا مثل برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس..، ويتوقع أن تصبح صفقة انتقال مبابي إلى فريق آخر هي الأغلى في عالم الساحرة المستديرة.

يشار إلى أن أكثر من تقرير صحفي سابق أكد رغبة ليفربول في التعاقد مع كيليان مبابي، فيما يلتزم الهداف الفرنسي الصمت حيال مستقبله الكروي.

جادون سانشو

يعد نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو من بين الخيارات المطروحة على طاولة ليفربول، فالدولي الإنجليزي الواعد يبدو عازماً على الرحيل عن فريقه الألماني نهاية الموسم، وخوض تجربة كروية جديدة.

نجم دورتموند سانشو مرشح بقوة للانتقال إلى ليفربول

نجم دورتموند سانشو مرشح بقوة للانتقال إلى ليفربول

ولم يخف ليفربول في أكثر من مرة إعجابه بقدرات جادون سانشو، وذلك بعد تألقه اللافت مع بوروسيا دورتموند. ويتوقع أن تكلف صفقة سانشو خزينة ليفربول حوالي مائة مليون يورو.

عثمان ديمبلي

أوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" أن مدرب "الريدز" يورغن كلوب معجب بمهارات لاعب برشلونة عثمان ديمبلي، ويرحب بانتقاله إلى الفريق الإنجليزي العريق. ويعاني الدولي الفرنسي من لعنة الإصابة مع برشلونة منذ انتقاله إليه قادماً من بوروسيا دورتموند.

وتبلغ القيمة المالية لعثمان ديمبلي حالياً تقريباً 70 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت". يذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية قد ذكرت قبل أيام أن برشلونة لا ينوي بيع لاعبه ديمبلي في الصيف، رغم لعنة الإصابات التي تطارده منذ سنوات في برشلونة.

آداما تراوري

 يعتبرنجم وولفرهامبتون آداما تراوري اكتشاف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فقد جذب الجناح القوي والسريع الأنظار بقوة بفضل قدرته على اختراق دفاعات الفرق المنافسة، ومساعدة فريقه على المنافسة بقوة على مقعد في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

ومدح يورغن كلوب نجم وولفرهامبتون آداما تراوري، مؤكداً أنه ليس جناحاً تقليدياً بل أنه يحتفظ جيداُ بالكرة ويصنع الأهداف. يذكر أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا من المعجبين أيضاً بمهارات آداما تراوري، إذ يرغب في ضمه إلى صفوفه، حسب ما أورد موقع "كالتشيو ميركاتو".

  • Fußball Nationalspieler Mohamed Salah (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    نجم النجوم

    المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أهم وأغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تحتضنها بلاده مصر. صلاح الفائز بلقب أحسن لاعب أفريقي الموسمين الماضيين بلغ قبل أيام عامه الـ27، وهو محط آمال مصر على تحقيق اللقب الغائب منذ بطولة الغابون 2010. لقد برهن صلاح أنه الأهم في مباراة غينينا الودية، فبعدما كانت مصر متعادلة مع الضيوف صنع هدفين بطريقة رائعة لتفوز مصر بنتيجة 3-1.

  • Fußball Nationalspieler Mahmoud Hassan Trezeguet (picture-alliance/empics/G. Barker)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    تريزيجيه المصري

    لا يمكن أن يذكر صلاح دون الحديث عن الجناح الأيسر محمود حسن، الملقب بـ"تريزيجيه" (24 عاما). نجم نادي قاسم باشا التركي يتميز بالمهارة التقنية والمجهود الكبير، والإصرار والعزيمة، وكان سببا في صعود مصر لمونديال روسيا بحصوله على ركلة جزاء سددها صلاح في مباراة الكونغو. لقد خسر الاثنان نهائي أمم أفريقيا 2017، وعليهما الآن التعويض، مثلما عوض صلاح هذا العام خسارته نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

  • Fußball Nationalspieler Youssef Msakni (picture-alliance/abaca)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    عودة "النمس"

    بعد غياب طويل عاد النجم التونسي يوسف المساكني إلى تشكيلة المنتخب التونسي المشارك في أمم أفريقيا 2019. مهاجم الدحيل القطري تمت إعارته بداية العام الجاري لمدة 6 شهور ليخوض أولى تجاربه في الملاعب الأوروبية، مع فريق "أويبن" البلجيكي. المساكني (28 عاماً) من أفضل اللاعبين الذين يجيدون مراوغة الخصم، والتسديد ويطلق عليه لقب النمس. انضم لمنتخب تونس في سن 19 عاما وخاض معه ثلاث بطولات أفريقية.

  • Fußball Nationalspieler Farouk Ben Mustapha (picture-alliance/dpa/M. Tereshchenko)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    حارس الدوري السعودي

    سيعتمد المنتخب التونسي أيضا على حارس نادي الشباب السعودي فاروق بن مصطفى (29 عاماً)، أحسن حارس مرمى بالدوري السعودي الموسم المنتهي. انضم لمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2010، كما خاض معه منافسات كأس العالم بروسيا 2018. وإضافة إلى المساكني وبن مصطفى هناك نجوم عديدة في منتخب تونس مثل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك المصري والمهاجم وهبي الخزري نجم سانت اتيان الفرنسي.

  • Fußball Qualilfikation African Cup of Nation 2017 Äthiopien - Algerien (Getty Images/AFP/F. Batiche)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل البرمييرليغ

    النجم الجزائري رياض محرز (28 عاما)، هو الوحيد بين نجوم العرب بأمم أفريقيا 2019، الذي فاز بالدوري الإنجليزي. فقد فاز مع فريقه الحالي مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما سبق له تحقيق اللقب مع ليستر سيتي. محرز الذي يتميز بالرشاقة وبرود الأعصاب أمام المرمى مطالب الآن بتحقيق لقب للمنتخب الجزائري، الذي لم يفز سوى بأمم أفريقيا عام 1990، التي أقيمت آنذاك بالجزائر.

  • FIFA Fußball WM 2014 Algerien Belgien (picture-alliance/AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري التركي

    إذا كان محرز بطل الدوري الإنجليزي فإن سفيان فغولي (29 عاما) هو بطل الدوري التركي، فقد فاز مع فريقه غلاطا سراي باللقب هذا الموسم. شارك فغولي في نسختين سابقتين بكأس أمم أفريقيا ويقول عن نسخة 2019 "لا أفكر سوى في العودة بالكأس". ولدى منتخب الجزائر أيضا المهاجم بغداد بونجاح الفائز مع فريق السد بلقب الدوري القطري في الموسم المنقضي ويوسف بلايلي الفائز مع الترجي بلقب الدوري التونسي.

  • Russland WM 2018 l Spanien vs Marokko (Reuters/M. Bazo)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري الهولندي

    النجم المغربي حكيم زياش (26 عاما) واصل تألقه مع ناديه أياكس أمستردام وفاز معه بالدوري الهولندي وساهم هذا الموسم في بلوغه دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس قبل الخروج بشق الأنفس أمام توتنهام. إنه هداف خطير وصاحب مجهود ولذلك فهو هدف لكبار القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وأرسنال وبايرن ميونيخ وغيرها، حسب وسائل إعلام.

  • Africa Cup Angola Marokko (AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    المرابط.. نور الدين أمرابط

    الجناح المهاجم نور الدين أمرابط (32 عاماً) من أهم من يعول عليهم أسود أطلس للفوز باللقب. أصوله من الريف بشمال المغرب، لكنه ولد وترعرع في هولندا وتنقل بين عدة دوريات أوربية قبل أن يحط الرحال في النصر السعودي. أثار أمرابط إعجاب المغاربة بروحه القتالية العالية خلال مشاركة الفريق في مونديال روسيا 2018.

  • Fußball Nationalspieler Mannschaft Mauretanien (picture-alliance/empics/S. Shivambu)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    الظهور الأول للمرابطين

    منتخبات العرب في أمم أفريقيا 2019 مرشحة جميعها للذهاب بعيدا بل والفوز بالبطولة فيما عدا منتخب موريتانيا، الذي حقق انجازا تاريخيا بصعوده إلى البطولة لأول مرة في تاريخها. فريق "المرابطين" بقيادة النجم سماعين دياكيتي يتواجد في مجموعة صعبة بها تونس ومالي وأنغولا. وإذا نجح في تحقيق أي فوز على هذه الفرق فسيكون ذلك بمثابة انجاز آخر.

    الكاتب: صلاح شرارة


 

 

 

مختارات

نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

صلاح، المساكني، زياش، محرز ودياكيتي وغيرهم. إنهم نجوم تتعلق بهم آمال عشاق المنتخبات العربية الخمسة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019. جولة مصورة من أبرز اللاعبين العرب في البطولة التي تحتضنها مصر. (18.06.2019)  

مواضيع ذات صلة

UEFA Champions League - Gruppe E - Napoli - Liverpool

نجم سابق لليفربول لا يمانع رحيل صلاح مقابل ضم سانشو 21.03.2020

لا يمانع نجم ليفربول السابق دون هاتشيسون في قيام الفريق بعقد صفقة تبادلية مع بوروسيا دورتموند، يحصل من خلالها الفريق الألماني، على محمد صلاح. وقد وجه هاتشيسون انتقادات لاذعة لطريقة لعب صلاح.

Fußball Bundesliga | Schalke 04 v RB Leipzig | Timo Werner

قرار كلوب يحسم وجهة مهاجم لايبزيغ فيرنر! 28.02.2020

فيما تجذب موهبة نجم لايبزيغ تيمو فيرنر اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة ، كشف تقرير صحفي أن المهاجم الألماني يُفضل الانتقال إلى ليفربول إلاّ أن الأمر يتوقف على مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب. فكيف ذلك؟

Fußball Champions League - Gruppe E - KRC Genk v Liverpool

نجم ليفربول يكشف سر تألق "الثلاثي الناري"! 21.02.2020

كشف نجم وسط ليفربول فابينيو عن واحد من أسرار تألق "الثلاثي الناري" صلاح ماني وفيرمينيو، في وقت يقترب فيه "الريدز" من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ حوالي 30 عاماً.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

قائمة رباعية لتعويض رحيل محتمل لصلاح عن ليفربول

أوزيل وزوجته يحتفلان بمولودتهما البكر على إنستغرام

فكرة لدى "يويفا" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شباك الكورونا

هل تمنى فريق "ريد بول" فعلا إصابة سائقيه بفيروس كورونا؟

خطط تحاك في الكواليس ضد مانشسر سيتي؟

الأسطورة تشافي يرغب في "تدريب برشلونة" لكن بشروط