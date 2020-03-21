قائمة رباعية لتعويض رحيل محتمل لصلاح عن ليفربول

منذ تولي يورغن كلوب مهمة الإشراف على تدريب ليفربول، والفريق الإنجليزي العريق في تطور مستمر من سنة تلو الآخرى، فقد أحرز "الريدز" لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما يبدو أنه قريب جداً هذا الموسم، من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "الريدز" بالفضل إلى مدربه الألماني كلوب، فضلاً عن كوكبة من أفضل اللاعبين في العالم على غرار: محمد صلاح، ساديو ماني، فان دايك وغيرهم. ويأمل ليفربول في مواصلة نسقه التصاعدي في السنوات المقبلة، وإحراز المزيد من الألقاب المحلية والقارية.

وتشير صحيفة "ليفربول إيكو" أن ليفربول، سيعمل على تفادي خطأ بعض السنوات الماضية، حيث لم ينجح الفريق في التعاقد مع بدلاء للاعبين تخلى عنهم الفريق مثل تشابي ألونسو، الذي رحل إلى ريال مدريد. وأضافت أن أصعب لاعب قد يجد ليفربول صعوبة في تعويض رحيله هو هداف الفريق محمد صلاح.

وأوضحت "ليفربول إيكو" أنه مع بلوغ محمد صلاح ال 28 من العمر صيف هذه السنة، والأخبار المتكررة عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بخدمات النجم المصري، فإن ليفربول سيتحتم عليه التحضير لمرحلة ما بعد صلاح، إذ يوجد أكثر من لاعب على رادار النادي الإنجليزي العريق.

كيليان مبابي

أفادت صحيفة "ليفربول إيكو" أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من بين اللاعبين القلائل القادرين حالياً على تعويض محمد صلاح في ليفربول، إذ يتوقع أن يصبح "الجوهرة" الفرنسية أحسن لاعب في العالم في السنوات القليلة القادمة.

ولن تكون مهمة ليفربول في الظفر بخدمات كيليان مبابي بالأمر الهين، لاسيما وأن موهبة المهاجم الهداف تسيل لعاب كبار أوروبا مثل برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس..، ويتوقع أن تصبح صفقة انتقال مبابي إلى فريق آخر هي الأغلى في عالم الساحرة المستديرة.

يشار إلى أن أكثر من تقرير صحفي سابق أكد رغبة ليفربول في التعاقد مع كيليان مبابي، فيما يلتزم الهداف الفرنسي الصمت حيال مستقبله الكروي.

جادون سانشو

يعد نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو من بين الخيارات المطروحة على طاولة ليفربول، فالدولي الإنجليزي الواعد يبدو عازماً على الرحيل عن فريقه الألماني نهاية الموسم، وخوض تجربة كروية جديدة.

نجم دورتموند سانشو مرشح بقوة للانتقال إلى ليفربول

ولم يخف ليفربول في أكثر من مرة إعجابه بقدرات جادون سانشو، وذلك بعد تألقه اللافت مع بوروسيا دورتموند. ويتوقع أن تكلف صفقة سانشو خزينة ليفربول حوالي مائة مليون يورو.

عثمان ديمبلي

أوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" أن مدرب "الريدز" يورغن كلوب معجب بمهارات لاعب برشلونة عثمان ديمبلي، ويرحب بانتقاله إلى الفريق الإنجليزي العريق. ويعاني الدولي الفرنسي من لعنة الإصابة مع برشلونة منذ انتقاله إليه قادماً من بوروسيا دورتموند.

وتبلغ القيمة المالية لعثمان ديمبلي حالياً تقريباً 70 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت". يذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية قد ذكرت قبل أيام أن برشلونة لا ينوي بيع لاعبه ديمبلي في الصيف، رغم لعنة الإصابات التي تطارده منذ سنوات في برشلونة.

آداما تراوري

يعتبرنجم وولفرهامبتون آداما تراوري اكتشاف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فقد جذب الجناح القوي والسريع الأنظار بقوة بفضل قدرته على اختراق دفاعات الفرق المنافسة، ومساعدة فريقه على المنافسة بقوة على مقعد في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

ومدح يورغن كلوب نجم وولفرهامبتون آداما تراوري، مؤكداً أنه ليس جناحاً تقليدياً بل أنه يحتفظ جيداُ بالكرة ويصنع الأهداف. يذكر أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا من المعجبين أيضاً بمهارات آداما تراوري، إذ يرغب في ضمه إلى صفوفه، حسب ما أورد موقع "كالتشيو ميركاتو".