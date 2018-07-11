 قائمة الفيفا.. منتخب ألمانيا يهبط لأقل ترتيب له منذ 2005 | عالم الرياضة | DW | 16.08.2018

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عالم الرياضة

قائمة الفيفا.. منتخب ألمانيا يهبط لأقل ترتيب له منذ 2005

تربع منتخب ألمانيا لفترة طويلة على عرش الكرة العالمية بعد فوزه بمونديال البرازيل 2014. لكن بعد الخروج المفاجئ للفريق في روسيا 2018، حدث انهيار في ترتيب الفريق في القائمة التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

Fußball WM 2018 Bundestrainer Joachim Löw (Reuters/M. Dalder)

المدرب يوآخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم

انهار ترتيب المنتخب الألماني لكرة القدم في قائمة الفيفا لمنتخبات العالم، حيث حل المانشافت في المرتبة 15 بالقائمة لشهر آب/ أغسطس 2018.

وكان منتخب الماكينات الألمانية بقيادة المدرب يوآخيم لوف قد خرج من دور المجموعات بكأس العالم بروسيا 2018. وبهذا الترتيب تكون هي المرة الأولى منذ عام 2005، التي يتراجع فيها منتخب ألمانيا عن ترتيب العشرة الأوائل في قائمة الفيفا.

وقد حل في المرتبة الأولى على قائمة الفيفا هذا الشهر منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم الشهر الماضي. ثم جاء منتخب بلجيكا في المركز الثاني، ثم البرازيل في المركز الثالث وحل منتخب كرواتيا رابعا، ومنتخب أورغواي خامسا.

أما المركز السادس فكان من نصيب إنجلترا والسابع من نصيب البرتغال وجاء منتخب سويسرا في المركز الثامن يليه منتخبا إسبانيا والدنمارك.

يذكر أن منافسي ألمانيا المعتادين هولندا وإيطاليا حلا في مراكز متأخرة أيضا حيث جاءت هولندا في المركز الـ17، وإيطاليا في المركز الـ21.

ص.ش/ ع.غ (س ي د)

  • Weltmeisterschaft 1938 Schweiz gegen Deutschland (Imago)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    هزائم بدأت من فرنسا!

    من أشهر الهزائم التي سجلها المنتخب الألماني تلك التي ذاقها بفرنسا في 1938. المانشافت خرج من الدوري التأهيلي حينها، باعتبار أن المونديال كان يعتمد نظام التصفيات التأهيلية بين المنتخبات المشاركة ليتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر. في هذه المباراة كان الفوز لصالح فريق سويسرا، الذي تمكن من الربح بفضل الركلات الترجيحية، وحسم النتيجة لصالحه في حين خسرت ألمانيا مباراة ماتزال الذاكرة الكروية تحتفظ بها.

  • EM Qualifikationsspiel Albanien Deutschland (Imago)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    تعادل سبب خسارة

    في عام 1967، ستخيب ظنون المشجعين للفريق الألماني مرة أخرى. تعادُل المانشافت السلبي مع منتخب ألبانيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا، أقصى الماكينات من المشاركة في كأس أمم أوروبا 1968. تجدر الإشارة إلى أن البطولة كانت من نصيب الفريق الإيطالي، كما تم تنظيم الكأس في إيطاليا حينذاك.

  • Bildergalerie Sepp Maier (STAFF/AFP/Getty Images)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    "عار قرطبة"

    شاركت ألمانيا في كأس عالم 1978 بالأرجنتين، لكن المنتخب الألماني لم يقدر على مجاراة فريق النمسا الذي هزمه "شر هزيمة" في 21 يونيو/ حزيران من نفس العام. ثلاثة أهداف ضمن بها المنتخب النمساوي نجاحه، ولم يكن لهدفي المانشافت دورا في قلب موازين الربح لصالحه. صحيفة ألمانية وصفت خسارة الفريق بـ"عار قرطبة"، ولم تتمكن الماكينات بعد المباراة من اجتياز الدور الثاني من نهائيات هذا المونديال.

  • Fußball Weltmeisterschaft 1982 Deutschland Algerien (AP)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    على يد الجزائر

    تكرر سيناريو الهزيمة عند المنتخب الألماني عام 1982. كأس العالم الذي نُظم في اسبانيا، شهد مفاجئات عديدة، وكان أبرزها تغلب المنتخب الجزائري على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف واحد. وبتوقيع كل من رابح ماجر و لخضر بلومي، استطاع المنتخب الجزائري أن يسحب البساط من تحت الماكينات ويبعدها عن حلم الظفر بالكأس.

  • WM98 Christian Wörns sieht im Spiel gegen Kroatien die Rote Karte (AP)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    خروج لم يكن في الحسبان!

    الخسارة هذه المرة جاءت على يد منتخب كرواتيا. لم يكن أحد يتوقع لهذا الفريق الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال أن يتفوق على الماكينات. لكن كرواتيا فاجأت الجميع في مونديال فرنسا 1998، وسجلت 3 أهداف نظيفة حسمت من خلالها النتيجة وأقصت ألمانيا من من الدور ربع النهائي.

  • Flash-Galerie Lothar Matthäus (AP)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    واحدة من أسوأ المباريات

    رباعية نظيفة أدخلها راقصو السامبا في شباك المانشافت. عام 1999، لعب الفريق الألماني واحدة من أسوأ مبارياته، إذ لم يقدر على منافسة منتخب البرازيل في المباراة التي جمعتهما ضمن كأس القارات. في هذه البطولة التي نُظمت في المكسيك، كانت أول مشاركة للمنتخب الألماني في بطولة كأس القارات.

  • Bildergalerie Fußball-EM-Geschichte (picture-alliance/dpa)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    "الكارثة"

    لا يمكن لذاكرة عشاق الساحرة المستديرة الألمان أن ينسوا هذه الليلة التاريخية. ففي بطولة أمم أوروبا عام 2000، خسرت ألمانيا أمام الفريق البرتغالي. 3 أهداف نظيفة سجلها لاعبو المنتخب البرتغالي في شباك الماكينات ضمن دور المجموعات.

  • Fußball WM Qualifikation Deutschland England 2001 in München (picture-alliance / dpa)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    ميونيخ شاهدة على الفداحة!

    في عام 2001، انتصرت انجلترا على ألمانيا بخمس أهداف مقابل هدف يتيم سجله المانشافت. الصحف الألمانية حينذاك تحدثت عن الفزع واليأس الذي تسبب فيه الفريق الانجليزي ضمن تصفيات كأس العالم في كوريا واليابان، وقيل حينها أيضا أن هذه الهزيمة هي الأسوأ في تاريخ المنتخب الألماني، خاصة وأنها سُجلت على الأراضي الألمانية.

  • EM 2004 Lettland gegen Deutschland Michael Ballack (AP)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    تعادل سلبي

    عام 2004، كانت البرتغال شاهدا على هزيمة ألمانيا مرة أخرى. تعادلت لاتفيا مع ألمانيا في مباراة افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة أمم أوروبا 2004 لكرة القدم. وكان خروج المانشافت على يد منتخب التشيك الذي طرح المنتخب الألماني خارج اليورو.

  • Fußball WM Deutschland gegen Italien (picture-alliance/dpa)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    صفعة إيطالية

    مرات كثيرة هزمت فيها إيطاليا الفريق الألماني. وكان عام 2006، من بين السنوات التي خسر في الماكينات مباراة جمعته بفريق إيطاليا على أرضهم وبالضبط في مدينة فلورانسا. المباراة الودية أُجريت قبل استضافة ألمانيا لكأس العالم، وسجل فيها الفريق المضيف 4 أهداف مقابل تسجيل واحد للمانشافت. ووصف البعض النتيجة بـ"الصفعة".

  • UEFA EURO 2012 Halbfinale Deutschland vs Italien Niederlage (picture-alliance/dpa)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    نتيجة حزينة

    لم يمر عقد واحد حتى تكرر سيناريو الخسارة الألمانية والفوز الإيطالي. عام 2012، وفي مثل هذا اليوم 28 يونيو/ حزيران، خسرت ألمانيا أمام منتخب إيطاليا بهدفين لواحد. ولم يستطع المانشافت اللعب بعد مباراة نصف نهائي اليورو عام 2012. ماريو بالوتيلي قاد فريقه نحو الفوز حين سجل هدفيه في الدقيقة 20 و36، وتسبب في خسارة الماكينات رغم تسجيلها لهدف وحيد.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Tor Südkorea (0:1) (Reuters/P. Olivares )

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    السقوط المفاجئ!

    آخر الهزائم التي ذاقها المنتخب الألماني، هي هزيمة الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2018) التي أخرجته من الدور الأول لكأس العالم بروسيا 2018. لم يتوقع مشجعو "المانشافت" الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك وكانوا يأملون في الفوز بمباراة أمس، لكن آمالهم تبخرت بعد نهاية المباراة. كوريا الجنوبية دكت شباك الماكينات بهدفين دون أن تستقبل أي رد، وأخرجت ألمانيا من المونديال في وقت مبكر. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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