قائمة الفيفا.. منتخب ألمانيا يهبط لأقل ترتيب له منذ 2005

انهار ترتيب المنتخب الألماني لكرة القدم في قائمة الفيفا لمنتخبات العالم، حيث حل المانشافت في المرتبة 15 بالقائمة لشهر آب/ أغسطس 2018.

وكان منتخب الماكينات الألمانية بقيادة المدرب يوآخيم لوف قد خرج من دور المجموعات بكأس العالم بروسيا 2018. وبهذا الترتيب تكون هي المرة الأولى منذ عام 2005، التي يتراجع فيها منتخب ألمانيا عن ترتيب العشرة الأوائل في قائمة الفيفا.

وقد حل في المرتبة الأولى على قائمة الفيفا هذا الشهر منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم الشهر الماضي. ثم جاء منتخب بلجيكا في المركز الثاني، ثم البرازيل في المركز الثالث وحل منتخب كرواتيا رابعا، ومنتخب أورغواي خامسا.

أما المركز السادس فكان من نصيب إنجلترا والسابع من نصيب البرتغال وجاء منتخب سويسرا في المركز الثامن يليه منتخبا إسبانيا والدنمارك.

يذكر أن منافسي ألمانيا المعتادين هولندا وإيطاليا حلا في مراكز متأخرة أيضا حيث جاءت هولندا في المركز الـ17، وإيطاليا في المركز الـ21.

ص.ش/ ع.غ (س ي د)