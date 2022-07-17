 قائمة أمنيات: 3 نصائح لزيارة أوسلو | يوروماكس | DW | 17.07.2022

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يوروماكس

قائمة أمنيات: 3 نصائح لزيارة أوسلو

تعتبر العاصمة النرويجية أوسلو نقطة جذب سياحية. تعرض مجلة يوروماكس ما لا يجب تفويت زيارته فيها كمتحف مونك الجديد ومطعم أسماك خاص ومغامرة الإنزلاق الحر.

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