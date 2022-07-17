قائمة أمنيات: 3 نصائح لزيارة أوسلو

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.