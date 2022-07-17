قائمة أمنيات: 3 نصائح لزيارة أوسلو

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تعتبر العاصمة النرويجية أوسلو نقطة جذب سياحية. تعرض مجلة يوروماكس ما لا يجب تفويت زيارته فيها كمتحف مونك الجديد ومطعم أسماك خاص ومغامرة الإنزلاق الحر.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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