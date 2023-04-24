قائد مانشتسر سيتي يثني على مدرب بايرن ميونيخ!

أشاد الألماني إلكاي غوندوغان قائد مانشستر سيتي الإنجليزي بتوماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، معرباً عن اعتقاده أن بإمكانه إعادة النادي البافاري إلى صفوة الأندية الأوروبية.

وقال غوندوغان نجم منتخب ألمانيا في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" مساء الخميس "بالنسبة لي توماس أحد أفضل المدربين في العالم".

وعمل غوندوغان مع توخيل في بوروسيا دورتموند في موسم 2015/2016، وقال اللاعب الألماني عن ذلك "هذا العام كان ممتعاً بشكل لا يصدق".

وأضاف: "أعرف كيف يعمل على المستوى الفني وأنه دائما يركز على الأمور الصغيرة، ليس لدي أي شك في أن توماس توخيل سيجعل بايرن ميونيخ مجدداً أحد أفضل الفرق في أوروبا".

وتولى توخيل تدريب النادي البافاري الشهر الماضي عقب الإقالة المفاجئة ليوليان ناغلسمان، لكن منذ قدومه حقق انتصارين فقط في سبع مباريات، كما خرج فريقه من كأس ألمانيا وكذلك من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي.

وبشأن الصراع بين بايرن وفريقه السابق دورتموند على لقب البوندسليغا، أكد غوندوغان أن الصراع لم يحسم بعد، خاصة وأن دورتموند يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن العملاق البافاري.

وختم قائد مانشستر سيتي حديثه بالقول "الماضي أظهر أن هناك سابقة بالنسبة لبايرن في الفوز بلقب البوندسليغا في النهاية، بالنسبة للمشجع المحايد فإن ما يجري في البوندسليغا الآن أمر رائع".

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)