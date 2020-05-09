في يوم أوروبا.. قادة التكتل يشددون على التضامن لمواجهة أزمة كورونا

دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى جانب رؤساء المؤسسات الأوروبية الثلاث (المفوضة والمجلس والبرلمان)، إلى التضامن للخروج "أقوى" من أزمة فيروس كوروناالمستجد في مقطع فيديو نشر السبت (09 مايو/ أيار 2020) على تويتر بمناسبة يوم أوروبا.

وهذه مبادرة غير مسبوقة في حين أن الاحتفالات بهذا اليوم محدودة بسبب إجراءات العزل الصحية، ويظهر الفيديو وهو أقل من ست دقائق جميع القادة موجهين رسائل كلها تفاؤل.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد في تموز/يوليو القادم، "هدفنا هو أن تخرج أوروبا أقوى من فيروس كورونا وأزمة كوفيد-19 وستساهم ألمانيا بقسطها في ذلك".

من جهته شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "تجديد الابتكار والاتحاد والتأمل والعمل من أجل المستقبل. هذه هي الروح الأوروبية التي ما زلنا بحاجة إليها اليوم".

ودعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي "الحكومات والمؤسسات إلى التحلي بالشجاعة والطموح". وأكد "أنه السبيل الوحيد لاستعادة ثقة مواطنينا".

وفي بيان نشر الخميس أقرت رئيسة المفوصية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بأن التضامن الأوروبي "خضع لامتحان منذ بداية الأزمة". وأضافت "بدأنا نتشارك ونساعد بعضنا البعض: إنه تضامن فعلي. وعلى هذا التضامن أن يستمر".

وعادة ما تفتح المؤسسات الأوروبية أمام الجمهور بمناسبة يوم أوروبا في التاسع من أيار/مايو.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب).