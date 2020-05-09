 في يوم أوروبا.. قادة التكتل يشددون على التضامن لمواجهة أزمة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.05.2020

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في يوم أوروبا.. قادة التكتل يشددون على التضامن لمواجهة أزمة كورونا

ألقى فيروس كورونا بظلاله الثقيلة على احتفال قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا، إذ افتصر الأمر على مقطع فيديو وجهوا من خلاله رسائلهم بهذه المناسبة والتي تركزت على مواجهة تفشي الوباء وتبعاته على القارة العجوز.

أعضاء من المفوضية الأوروبية يحملون لافتة احتفالا بالذكرى السبعين ليوم أوروبا في بروسكل أما مبنى المفوضية اليوم

أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على احتفال القادة الأوروبيين بيوم أوروبا

دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى جانب رؤساء المؤسسات الأوروبية الثلاث (المفوضة والمجلس والبرلمان)، إلى التضامن للخروج "أقوى" من أزمة فيروس كوروناالمستجد في مقطع فيديو نشر السبت (09 مايو/ أيار 2020) على تويتر بمناسبة يوم أوروبا.

وهذه مبادرة غير مسبوقة في حين أن الاحتفالات بهذا اليوم محدودة بسبب إجراءات العزل الصحية، ويظهر الفيديو وهو أقل من ست دقائق جميع القادة موجهين رسائل كلها تفاؤل.

مختارات

 جددت جائحة كورونا الخلافات القديمة وأعادت اختبار قدرة الاتحاد الأوروبي على صياغة رد منسق على أزمة كبرى، ويتركز الخلاف هذه المرة حول "سندات كورونا" التي تطالب بها الدول الأشد تضررا من الوباء فيما ترفضه الدول الغنية. (24.04.2020)

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد في تموز/يوليو القادم، "هدفنا هو أن تخرج أوروبا أقوى من فيروس كورونا وأزمة كوفيد-19 وستساهم ألمانيا بقسطها في ذلك".

من جهته شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "تجديد الابتكار والاتحاد والتأمل والعمل من أجل المستقبل. هذه هي الروح الأوروبية التي ما زلنا بحاجة إليها اليوم".

 ودعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي "الحكومات والمؤسسات إلى التحلي بالشجاعة والطموح". وأكد "أنه السبيل الوحيد لاستعادة ثقة مواطنينا".

 وفي بيان نشر الخميس أقرت رئيسة المفوصية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بأن التضامن الأوروبي "خضع لامتحان منذ بداية الأزمة". وأضافت "بدأنا نتشارك ونساعد بعضنا البعض: إنه تضامن فعلي. وعلى هذا التضامن أن يستمر".

وعادة ما تفتح المؤسسات الأوروبية أمام الجمهور بمناسبة يوم أوروبا في التاسع من أيار/مايو.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب).

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