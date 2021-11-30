في يومها العالمي.. اقتراح باعتماد العربية لغة رسمية في الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"عن وجود اقتراح لاعتماد اللغة العربية لتصبح لغة رسمية بالاتحاد الدولي.
وقال "فيفا" عبر موقعه الرسمي اليوم السبت (18 كانون الأول/ ديسمبر 2021): "يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات كأس العرب التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الفيفا. وتقديراً لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا".
وأضاف :"يأتي هذا الاقتراح عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام بطولة كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخباً من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة".
وأضاف :"لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حالياً أربع لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية".
ر.ض/ أ.ح (د ب أ)
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
كلمة Mütze بالألماني تترجم إلى الطاقية أو القلنسوة. تشير المصادر إلى أن الكلمة الألمانية تعود إلى كلمة "مستقاة"، التي كانت تعني معطفاً من الفرو، ثم نقلت إلى اللاتينية وأصبحت "al mutia"، في إشارة إلى معطف الرهبان ذي القلنسوة، ومنها تطورت إلى Mütze في الألمانية.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
Havarie من الكلمات المستخدمة في الملاحة، وهي منقولة عن الكلمة العربية "عوار"، والتي تعني الخرق أو التلف أو الشقّ في الثوب. وتشير الكلمة المستخدمة في اللغة الألمانية إلى وجود تلف في السفينة أو في حالة غرقها.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
كلمة "مخزن" تعني مكان التخزين، ويشمل ذلك أيضاً تخزين المعلومات. لذلك فلا عجب في أن كلمة "magazin" بالألمانية تشير إلى "مخزن المعلومات" الورقي - أو الرقمي في عصرنا الحديث - والمسمى أيضاً مجلة.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
كلمة Rabatt تستخدم في الألمانية للإشارة إلى الخصومات أو التنزيلات. الكلمة مشتقة من "الربط"، أي تحديد السعر.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
يطلق اسم Algorithm على الخوارزميات في الرياضيات، وأصل هذه الكلمة يعود إلى عالم الرياضيات الشهير عبد الله بن محمد بن موسى الخوارزمي، والذي كان يُسمى باللاتينية Algoritmi.
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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية
أما كلمة "Kismet" المستخدمة في اللغة الألمانية، فهي كلمة نقلت بالحرف وبنفس المعنى من كلمة "قسمة" بالعربية، للتعبير عما يصادف الإنسان من "القسمة والنصيب". إعداد: هبة الله إسماعيل
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