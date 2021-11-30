 في يومها العالمي.. اقتراح باعتماد العربية لغة رسمية في الفيفا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.12.2021

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رياضة

في يومها العالمي.. اقتراح باعتماد العربية لغة رسمية في الفيفا

في يومها العالمي وتقديراً لأهميتها، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلن عن وجود اقتراح لاعتماد اللغة العربية لتصبح لغة رسمية بالاتحاد الدولي، الذي يعتمد في الوقت الحالي أربع لغات.

الخط العربي، صورة رمزية

الخط العربي

مختارات

للحفاظ على اللغة العربية لأطفال اللاجئين والمهاجرين، أسست مجموعة متطوعين سوريين في ماينز الألمانية مشروعا طوعيا يستقطب الأطفال والفتية لتنظيم لقاءات أسبوعية. المجموعة ساهمت أيضا في ربط الأهالي بخبراء تربويين.

خلال زيارتها لمناطق تضررت بشدة من الفيضانات في غرب ألمانيا، تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتقديم مساعدات عاجلة، واصفة الدمار بأنه "يفوق التصور"، ومؤكدة على ضرورة الإسراع في مكافحة التغير المناخي.

 أعلنالاتحادالدوليلكرةالقدم "فيفا"عنوجوداقتراحلاعتماداللغةالعربيةلتصبحلغةرسميةبالاتحادالدولي.

وقال "فيفا" عبر موقعه الرسمي اليوم السبت (18 كانون الأول/ ديسمبر 2021): "يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات كأس العرب التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الفيفا. وتقديراً لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا".

وأضاف :"يأتي هذا الاقتراح عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام بطولة كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخباً من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة".

وأضاف :"لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حالياً أربع لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية".
ر.ض/ أ.ح (د ب أ)

  • Grobmaschige Pudelmützen Boshi liegen im Kohl, myboshi.net

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    كلمة Mütze بالألماني تترجم إلى الطاقية أو القلنسوة. تشير المصادر إلى أن الكلمة الألمانية تعود إلى كلمة "مستقاة"، التي كانت تعني معطفاً من الفرو، ثم نقلت إلى اللاتينية وأصبحت "al mutia"، في إشارة إلى معطف الرهبان ذي القلنسوة، ومنها تطورت إلى Mütze في الألمانية.

  • Bildergalerie Costa Concordia zum Urteil Kapitän Schettino

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    Havarie من الكلمات المستخدمة في الملاحة، وهي منقولة عن الكلمة العربية "عوار"، والتي تعني الخرق أو التلف أو الشقّ في الثوب. وتشير الكلمة المستخدمة في اللغة الألمانية إلى وجود تلف في السفينة أو في حالة غرقها.

  • Schwarzbrauenalbatros

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    طائر القطرس من الطيور التي تتميز بقدرة هائلة على الطيران ويصطاد عبر الغطس في المياه. الاسم المتعارف عليه في العديد من اللغات، ومن بينها اللغة الألمانية، هو Albatros، والتي تُنسب إلى كلمة "الغطاس" العربية.

  • Internationale Möbelmesse IMM Cologne

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    Sofa هي كلمة مستخدمة أيضاً في اللغة الألمانية وتعني الأريكة باللغة العربية الفصحى. ولكن مرد تلك الكلمة هو العربية أيضاً، وتحديداً كلمة "الصُّفة"، التي كانت ترادف كلمة "الظلة"، أي المكان الذي به ظل ويمكن الاستراحة فيه.

  • Indien - Neu Delhi - Goethe-Institut

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    كلمة "مخزن" تعني مكان التخزين، ويشمل ذلك أيضاً تخزين المعلومات. لذلك فلا عجب في أن كلمة "magazin" بالألمانية تشير إلى "مخزن المعلومات" الورقي - أو الرقمي في عصرنا الحديث - والمسمى أيضاً مجلة.

  • Spanien Razzia gegen Islamisten in Sabadell

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    تعني كلمة Razzia بالألمانية الغارة أو حملات المداهمة من قبل السلطات. أصل الكلمة يعود إلى كلمة "غزوة" بالعربية.

  • Sommerschlussverkauf

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    كلمة Rabatt تستخدم في الألمانية للإشارة إلى الخصومات أو التنزيلات. الكلمة مشتقة من "الربط"، أي تحديد السعر.

  • Bildergalerie größte Naturkatastrophen weltweit

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    الرياح الموسمية التي تهب على آسيا وتخلف العديد من الأضرار والخسائر يطلق عليها بالألمانية اسم "’Monsun"، وهي تعود إلى كلمة "موسم" بالعربية.

  • Symbolbild Tafel mit Zahlen und Formeln

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    يطلق اسم Algorithm على الخوارزميات في الرياضيات، وأصل هذه الكلمة يعود إلى عالم الرياضيات الشهير عبد الله بن محمد بن موسى الخوارزمي، والذي كان يُسمى باللاتينية Algoritmi.

  • Buchmesse Frankfurt arabische Bücher

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    أما كلمة "Kismet" المستخدمة في اللغة الألمانية، فهي كلمة نقلت بالحرف وبنفس المعنى من كلمة "قسمة" بالعربية، للتعبير عما يصادف الإنسان من "القسمة والنصيب". إعداد: هبة الله إسماعيل

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