في هذه الحالة..ملمع الأواني قد يكون ضاراً بالصحة!

الأطباق قد لا تكون نظيفة بشكل كامل حتى بعد تنظيفها، بل يجب أيضاً أن تكون خالية من بقع الماء. هذا هو السبب في أن ملمع الأواني يستخدم في الغالب في المطاعم والحانات والفنادق، بل في المنازل أيضاً.غير أن دراسة حديثة أجرتها جامعة زيورخ في سويسرا، ونشرها الموقع الإلكترني" acionline"، أظهرت أن استخدامها قد يكون ضاراً بالصحة. وكشفت أن مادة إيثوكسيلات الكحول الموجودة في ملمعات الأطباق والأواني على وجه الخصوص يمكن أن تعزز ظهور أمراض مزمنة مختلفة.
مادة تهاجم الأمعاء!
أظهرت نتائج الدراسة أن إيثوكسيلات الكحول يهاجم الحاجز الظهاري المعوي، وهو طبقة خلوية واقية تبطن الأمعاء وتتحكم في امتصاص المواد من الطعام. إذا لم يتم استخدام ملمع الأواني بشكل صحيح ، يمكن أن تتسلل مادة إيثوكسيلات الكحول إلى الجسم.
كشف فريق الباحثين المشارك في الدراسة عن أضرار ملمع الأواني على طبقة الخلايا (الظهارة) التي تبطن الأمعاء من الداخل. ووفق نتائج الدراسة، يؤدي الخلل في هذه الطبقة الخلوية إلى زيادة المخاطر الصحية.
والسبب يعود إلى أن تلف ظهارة الأمعاء يرتبط بالعديد من الأمراض، مثل الحساسية الغذائية والتهاب المعدة ومرض السكري والسمنة وتليف الكبد والتهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد والاكتئاب المزمن.
كيف تحل المشكلة؟
تدخل مادة إيثوكسيلات الكحول إلى جسم الإنسان فقط إذا لم يتم إجراء دورات شطف إضافية لإزالة بقايا ملمع الأواني التي قد تكون عالقة بالأطباق والكؤوس، وهو ما قد يحدث بشكل خاص مع غسالات الأطباق الكهربائية، وفق ما أوضح فريق الباحثين من خلال الدراسة.
كما يوصي الباحثون باستخدام ملمعات الأواني التي لا تحتوي على إيثوكسيلات الكحول. في المنزل، يمكن أيضاً استخدام بدائل مثل الخل أو حمض الستريك. لأن ملمع الأواني يُستخدم بشكل أساسي في تلميع الأطباق وليس للنظافة، ولهذا يمكن الاستغناء عنه بشكل تام.
إ.م
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
اسمع لأمك!
عندما كنا صغاراً، اعتدنا سماع: يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام! وهذه الجملة هي القاعدة الذهبية الأولى التي تنطبق قبل إعداد الطعام أيضاً. الأمر في غاية الأهمية، إذ قد تنتقل الجراثيم إلى وجبة العائلة بأكملها أثناء الطهي. ويستغرق غسل اليدين الصحيح حوالي 30 ثانية. انتبه! يجب فرك الأصابع والفراغات والأظافر جيداً بالصابون.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
مرة واحدة ليست كافية
ولكن لا يعني ذلك أن تغسل يديك قبل إعداد الطعام فقط، بل أثناء الطهي أيضاً. كلما لمست يداك اللحوم النيئة، الأسماك، البيض، أو الفضلات. وإلا فإنك ستواجه خطر نقل الجراثيم من هذه الأطعمة إلى غيرها- مثلاً غلى الخس أو الطماطم التي تقدم غير مطهية.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
واحد للحوم، وآخر للخضروات
لتجنب انتقال الجراثيم، يجب عدم تقطيع اللحوم النيئة بنفس الأدوات التي تستخدمها للأطعمة الأخرى. بشكل خاص ألواح التقطيع والسكاكين. يجب تخصيص لوح وسكين خاصة للحوم النيئة وأخرى للخضروات. أو يجب تنظيفها في غسالة الصحون قبل إعادة استخدامها لقطع الخضروات.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
موطن للبكتيريا
ما يبدو صغيراً بالنسبة لنا، قد يشكل عالماً بأكمله بالنسبة للبكتيريا. فمسببات الأمراض دقيقة للغاية. ما يشبه الخدش، يشكل بالنسبة للسالمونيلا "عدوى بكتيرية" مركزاً ضخماً. بطبيعة الحال يصعب تنظيف الألواح الخشبية الصلبة، وإذا كان سطح لوح التقطيع ممزّقاً جدًاً، يجب عليك شراء قطعة جديدة.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
إسفنجات التنظيف
تعد إسفنجات وفرش غسل الأطباق من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها الجراثيم. وللحفاظ على نظافتها يجب غسلها بالماء الساخن بعد كل استخدام ثم تخزينها حتى تجف. ولا ينبغي استخدام الإسفنجة لأكثر من بضعة أيام. إذ يجب استبدالها أو غليها في الغسالة بدرجة حرارة لا تقل عن 70 درجة.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
مناشف الصحون
نفس الأمر بالنسبة لمناشف الصحون. يجب أن تجفف جيداً دائماً بعد الاستخدام، وتستبدل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام قماشة الصحون في تنظيف اللحوم النيئة أو مسح البروتينات. وينصح باستخدام اللفائف الورقية للمطبخ وتجاهل الأوراق المستخدمة.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
تنظيف الثلاجة
تكاد لا تتكاثر معظم الكائنات الحية الدقيقة في درجات حرارة تقل عن 7 درجات مئوية. لذا يجب تخزين الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة - اللحوم والأسماك والبيض في أبرد المناطق. ومن المهم جداً أن يتم تنظيف الثلاجة أيضاَ بانتظام لمنع تشكل المستعمرات الجرثومية.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
الحرارة كقاتل جرثومي
هناك طريقة مؤكدة لقتل مسببات الأمراض وهي الحرارة. يجب طهي اللحوم والأسماك والبيض جيداً. هذا يعني أنه يجب تسخين الجزء الداخلي من الطعام إلى أكثر من 70 درجة لمدة دقيقتين على الأقل. ويجب أن تغسل السلطة والأعشاب والخضروات والفواكه التي تؤكل نيئة بشكل جيد أيضاً. صوفي فاغنر/ ريم ضوا.