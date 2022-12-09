في هذه الحالة..ملمع الأواني قد يكون ضاراً بالصحة!

الأطباق قد لا تكون نظيفة بشكل كامل حتى بعد تنظيفها، بل يجب أيضاً أن تكون خالية من بقع الماء. هذا هو السبب في أن ملمع الأواني يستخدم في الغالب في المطاعم والحانات والفنادق، بل في المنازل أيضاً.غير أن دراسة حديثة أجرتها جامعة زيورخ في سويسرا، ونشرها الموقع الإلكترني" acionline"، أظهرت أن استخدامها قد يكون ضاراً بالصحة. وكشفت أن مادة إيثوكسيلات الكحول الموجودة في ملمعات الأطباق والأواني على وجه الخصوص يمكن أن تعزز ظهور أمراض مزمنة مختلفة.

مادة تهاجم الأمعاء!

أظهرت نتائج الدراسة أن إيثوكسيلات الكحول يهاجم الحاجز الظهاري المعوي، وهو طبقة خلوية واقية تبطن الأمعاء وتتحكم في امتصاص المواد من الطعام. إذا لم يتم استخدام ملمع الأواني بشكل صحيح ، يمكن أن تتسلل مادة إيثوكسيلات الكحول إلى الجسم.

كشف فريق الباحثين المشارك في الدراسة عن أضرار ملمع الأواني على طبقة الخلايا (الظهارة) التي تبطن الأمعاء من الداخل. ووفق نتائج الدراسة، يؤدي الخلل في هذه الطبقة الخلوية إلى زيادة المخاطر الصحية.

والسبب يعود إلى أن تلف ظهارة الأمعاء يرتبط بالعديد من الأمراض، مثل الحساسية الغذائية والتهاب المعدة ومرض السكري والسمنة وتليف الكبد والتهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد والاكتئاب المزمن.

كيف تحل المشكلة؟

تدخل مادة إيثوكسيلات الكحول إلى جسم الإنسان فقط إذا لم يتم إجراء دورات شطف إضافية لإزالة بقايا ملمع الأواني التي قد تكون عالقة بالأطباق والكؤوس، وهو ما قد يحدث بشكل خاص مع غسالات الأطباق الكهربائية، وفق ما أوضح فريق الباحثين من خلال الدراسة.

كما يوصي الباحثون باستخدام ملمعات الأواني التي لا تحتوي على إيثوكسيلات الكحول. في المنزل، يمكن أيضاً استخدام بدائل مثل الخل أو حمض الستريك. لأن ملمع الأواني يُستخدم بشكل أساسي في تلميع الأطباق وليس للنظافة، ولهذا يمكن الاستغناء عنه بشكل تام.

إ.م