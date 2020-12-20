في ملابسات غير معروفة.. الشرطة الألمانية تصيب مسلحا بسكين

أعلنت الشرطة والادعاء في مدينة كاسل الألمانية في بيان اليوم الاثنين (الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021) أن الشرطة أطلقت النار على رجل مسلح بسكين فأصابته إصابة خطيرة وذلك بعد أن حاول التعدي بالسكين على أفراد شرطة جرى استدعاؤهم إلى مكان وجود الرجل. وأضاف البيان أن أفراد الشرطة ردوا على هجوم الرجل باستخدام السلاح الناري.

وكان شهود عيان اتصلوا بشرطة الطوارئ وأخطروها بوجود رجل مسلح كان يحاول توقيف سيارات على الطريق السريع الاتحادي رقم 250 بين قريتي فانفريد وهيلدرا، وفق ما ذكرت شرطة كاسل في تغريدة لها على موقع تويتر.

وتم نقل الرجل البالغ عمره 37 عاما، بعد إصابته إلى المستشفى على متن مروحية.

وذكرت البيان أنه لم تقع إصابات بين أفراد الشرطة أو أي أشخاص آخرين في المكان وذلك حسب الشواهد المتوفرة حتى الآن.

وأشار بيان الشرطة إلى أن ملابسات الجريمة لا تزال غير معروفة بعد، وأن المشتبه به معروف للشرطة بسبب معاناته من مشاكل نفسية لافتة للنظر.

وكالمعتاد، تولى مكتب مكافحة الجريمة في ولاية هيسن (حيث تقع مدينة كاسل) التحقيق في الواقعة نظر لاستخدام الشرطة للسلاح الناري فيها.

م.س/ أ.ح (د ب أ)