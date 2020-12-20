 في ملابسات غير معروفة.. الشرطة الألمانية تصيب مسلحا بسكين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.11.2021

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أخبار

في ملابسات غير معروفة.. الشرطة الألمانية تصيب مسلحا بسكين

أصابت الشرطة في منطقة كاسل الألمانية رجلا مسلحا بسكين تقول إنه هاجم عناصرها أثناء تدخلهم لإيقافه، بعد محاولته توقيف سيارات على طريق سريع. السلطات القضائية باشرت التحقيق في الحادثة التي ما تزال ملابساتها غير معروفة.

ملابسات الجريمة لا تزال غير معروفة بعد، والمشتبه به معروف للشرطة بسبب معاناته من مشاكل نفسية.

ملابسات الجريمة لا تزال غير معروفة بعد، والمشتبه به معروف للشرطة بسبب معاناته من مشاكل نفسية.

أعلنت الشرطة والادعاء في مدينة كاسل الألمانية في بيان اليوم الاثنين (الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021) أن الشرطة أطلقت النار على رجل مسلح بسكين فأصابته إصابة خطيرة وذلك بعد أن حاول التعدي بالسكين على أفراد شرطة جرى استدعاؤهم إلى مكان وجود الرجل. وأضاف البيان أن أفراد الشرطة ردوا على هجوم الرجل باستخدام السلاح الناري.

وكان شهود عيان اتصلوا بشرطة الطوارئ وأخطروها بوجود رجل مسلح كان يحاول توقيف سيارات على الطريق السريع الاتحادي رقم 250 بين قريتي فانفريد وهيلدرا، وفق ما ذكرت شرطة كاسل في تغريدة لها على موقع تويتر.

وتم نقل الرجل البالغ  عمره 37 عاما، بعد إصابته إلى المستشفى على متن مروحية.

وذكرت البيان أنه لم تقع إصابات بين أفراد الشرطة أو أي أشخاص آخرين في المكان وذلك حسب الشواهد المتوفرة حتى الآن.

وأشار بيان الشرطة إلى أن ملابسات الجريمة لا تزال غير معروفة بعد، وأن المشتبه به معروف للشرطة بسبب معاناته من مشاكل نفسية لافتة للنظر.

وكالمعتاد، تولى مكتب مكافحة الجريمة في ولاية هيسن (حيث تقع مدينة كاسل) التحقيق في الواقعة نظر لاستخدام الشرطة للسلاح الناري فيها.

م.س/ أ.ح (د ب أ)

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  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

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  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

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  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


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