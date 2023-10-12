 في مقابلات مع DW: ناجون إسرائيليون يتحدثون عن فظائع هجوم حماس | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

في مقابلات مع DW: ناجون إسرائيليون يتحدثون عن فظائع هجوم حماس

في مقابلات مع DW، أعرب عدد من أقارب ضحايا هجمات حماس الإرهابية على إسرائيل عن حزنهم على ذويهم ممن قتلوا في الهجوم أو ممن هم في مازالوا في عداد المفقودين.

مشاعر الحزن والصدمة ما زالت تسيطر على الكثيرين في إسرائيل عقب هجوم حماس المباغت

مشاعر الحزن والصدمة ما زالت تسيطر على الكثيرين في إسرائيل عقب هجوم حماس المباغت

بنبرة يعتصرها الأسى والشعور بالصدمة، يجد آرون تروين صعوبة في التحدث عقب مقتل شقيقته وزوجها خلال هجوم حماس الإرهابي المباغت على إسرائيل السبت ( 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023) وتسلل مسلحيها إلى أكثر من 20 بلدة وتجمع سكني في جنوب إسرائيل.

مختارات

وفي مقابلة مع DW، قال آرون تروين: "أختي شاحار وزوجها شلومي قُتلا بوحشية عندما اقتحم إرهابيون الكيبوتس الذي يعيشون فيه وقاموا بمهاجمة البيوت، بيتاً بعد بيت، وقتلوا بشكل منهجي كل من وجدوه داخلها".

وأضاف أنه بعد وقت قصير من الهجوم، اتصل به هاتفياً ابن أخته، روتيم. أخبره روتيم أن والده، شلومي، الذي يعمل كمدرس للموسيقى، قتل وهو يحاول خلال الهجوم إغلاق ما يُعرف بـ "غرفة الأمان"، التي هي عبارة عن غرفة في معظم منازل منطقة غلاف قطاع غزة يلجأ إليها الإسرائيليون لحمايتهم من الصواريخ وقذائف الهاون.

وأضاف تروين على لسان روتيم: "كل ما أعرفه عندما حلت الفاجعة أن أمي ألقتني على السرير ثم غطتني بجسدها. قتلت أمي وأبي"، مضيفاً أن روتيم أصيب في البطن، لكنه ظل على قيد الحياة متظاهراً بالموت لأكثر من نصف ساعة.

وفي ذلك، أشار آرون تروين إلى أن الأسرة لم تعلم بأن الصبي حياً إلا "عندما بعث برسالة نصية كانت فحواها: "أمي وأبي ماتا. ساعدوني!".

وخلال الهجوم، ألقى مسلحو حماس قنابل صوتية واضرموا النيران بالمنزل ثم انتقلوا إلى المنزل التالي، وقتلوا المزيد من الإسرائيليين وأخذوا آخرين إلى قطاع غزة كرهائن.

محنة روتيم لم تكن لتنتهي مع رحيل المسلحين لأنهم عادوا مجدداً. يقول تروين "لقد اختبأَ روتيم تحت السرير. ولم تأت المساعدة من قبل الجيش الإسرائيلي إلا بعد عدة ساعات".

ويعلق آرون تروين "يعاني الفلسطينيون، لكن لا يوجد ما يبرر هذا النوع من الكراهية وهذا المستوى من العنف والسلوك غير الإنساني".

قتلت شاحار وزوجها شلومي في هجوم حماس الإرهابي المباغت

قتلت شاحار وزوجها شلومي في هجوم حماس الإرهابي المباغت

صدمة في إسرائيل

ومع الكشف عن المزيد من ملابسات وتفاصيل ما جرى في السابع من أكتوبر / تشرين الأول، يجد العديد من الإسرائيليين صعوبة في الوقوف على ما حدث خلال الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي استهدف 20 بلدة وقاعدة عسكرية في منطقة غلاف قطاع غزة خاصة مع استمرار القتال لأكثر من يوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء (10 أكتوبر / تشرين الأول 2023) استعادة السيطرة على أجزاء من المناطق في محيط قطاع غزة التي كان دخلها عناصر حركة حماس بعد هجومهم. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث العسكري ريتشارد هيخت قوله إن القوات الإسرائيلية "استعادت السيطرة نوعاً ما على الحدود مع غزة..نعلم أنه منذ الليلة الماضية (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر) لم يدخل أحد...لكن مع ذلك يمكن أن تحصل عمليات تسلل".

وقد وفر وابل من الصواريخ الذي أطلقته حماس غطاءً للهجوم البري الذي قام به مسلحوها في الساعات الأولى من يوم السبت حيث اخترقوا السياج الحدودي عالٍ التحصين على حدود قطاع غزة في عدة مناطق ثم سيطروا على بعض التجمعات السكنية الإسرائيلية المجاورة واجتاحوا قرى وقتلوا عددا من الأشخاص بشكل عشوائي فضلاً عن احتجاز آخرين كرهائن.

وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء (11 أكتوبر / تشرين الأول) إن 1200 إسرائيلي قتلوا وأن أكثر من 2700 شخصاً أصيبوا في الهجوم مع ترجيحات بارتفاع الحصيلة بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ الأخرى من غزة، فيما ترد إسرائيل منذ السبت بقصف عنيف ومكثف لقطاع غزة.

وأعلنت السلطات الصحية التابعة لحماس في قطاع غزة مقتل 950 شخصاً، فضلاً عن إصابة الآلاف حتى يوم الأربعاء (11 أكتوبر / تشرين الأول).

ولم يصدم الهجوم  الإسرائيليين العاديينفقط، بل وحتى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي رجحت قبل الهجوم أن حماس غير معنية بتجديد التصعيد.

وكانت إسرائيل قد خاضت أربع حروب خلال الأعوام الستة عشر الماضية ضد حماس والمنظمات المسلحة الأخرى في القطاع الذي تبلغ مساحته 365 كيلومتراً مربعاً، ويقطنه 2.3 مليون نسمة ويتعرض للإغلاق بشكل متكرر من قبل إسرائيل وبشكل جزئي من قبل مصر مما أسفر عن عزل سكانه عن العالم.

الجدير بالذكر أن حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية، قد سيطرت على قطاع غزة في يونيو / حزيران 2007 بعد طرد السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً.

أصيبت روتيم (يمين الصورة) بجروح خلال هجوم حماس الإرهابي

أصيبت روتيم (يمين الصورة) بجروح خلال هجوم حماس الإرهابي

الرهائن

تقول إيمي سيغال، البالغة من العمر 27 عاماً وتعيش في تل أبيب، إن صديقها رام سيلا ظل مفقوداً لعدة أيام حيث كان يعمل في مهرجان للموسيقى في "كيبوتس رعيم" قرب السياج الحدودي لغزة وقت هجوم السبت، لكن جرى إبلاغ أسرته الثلاثاء (10 أكتوبر / تشرين الأول) بمقتله خلال الهجوم.

وفي مقابلة مع DW، قالت إيمي: "إننا في  حالة صدمة كبيرة. كان رام يعمل في المهرجان قبل أسبوع من الهجوم وعندما وقع الهجوم، كان غارقاً في النوم في مكان استراحة العاملين". وأضافت أنه في حوالي الساعة 6:30 صباح السبت ومع انتهاء الاحتفال بعيد العرش اليهودي سُمع صفارات الإنذار تدوي فجأة فيما كان الآلاف يرقصون عند وقت شروق الشمس. ويروي شهود عيان أن وابلاً من الصواريخ انهمر من القطاع وبعدها سمعت أصوات الرشاشات والبنادق. وجرى العثور على ما لا يقل عن 260 جثة في هذا الموقع لوحده.

ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين فيما يُعتقد أنه جرى احتجازهم كرهائن خاصة مع نشر مقاطع مصورة مروعة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر عدداً من الشبان الإسرائيليين ملطخين بالدماء وعليهم آثار كدمات، ونقل بعض كبار السن والأطفال على متن دراجات نارية أو شاحنات صغيرة إلى غزة.

وتشير التقديرات غير النهائية بأن عددهم يصل إلى أكثر من مئة مواطن إسرائيلي ومن رعايا دول اخرى.

الجدير بالذكر أن حماس استخدمت في السابق رهائن إسرائيليين كورقة مساومة للإفراج عن عناصرها في السجون الإسرائيلية. وكانت قضية الجندي جلعاد شاليط الأبرز حيث جرى إطلاق سراحه مقابل الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني.

وفي تعليقها على موضوع الرهائن، قالت إيمي سيغال: "الأمر يمثل صدمة كبيرة لنا جميعاً. لا يمكننا تصديق قتل أبرياء وخطفهم. هذا الأمر بمثابة صدمة لهذا الجيل من سكان إسرائيل لأنها أول حرب حقيقية نعيشها. أتمنى أن تتمكن الحكومة من السيطرة على الأمر. أعتقد أن الكثيرين في إسرائيل يساورهم الشعور بأن كل شيء يتداعى".

تانيا كريمر – القدس / م. ع

  • مقاتلون من حماس

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    هجوم مفاجئ من حماس

    في خطوة مباغتة، قامت حركة حماس، يوم السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهجوم كبير على إسرائيل عبر إطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه بلدات ومدن إسرائيلية، فضلاً عن اختراق عدد من المسلحين للسياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول غزة. وقتل عدد كبير من المدنيين وعناصر من جهازي الشرطة والجيش، فضلاً عن أسر العشرات، في الهجوم الإرهابي.

  • نقل جرحى إسرائيليين إلى المستشفيات

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    حصيلة القتلى في ارتفاع وجلهم مدنيين

    الهجوم الصادم اعتبرته واشنطن "أسوأ هجوم تتعرّض له إسرائيل منذ 1973". تجاوزت حصيلة القتلى الإسرائيليين 700 شخص، بينهم 73 عسكرياً فضلا عن مئات الجرحى. القتال استمر داخل مدن إسرائيلية محاذية لغزة لليوم الثالث تواليا، ما دفع إسرائيل إلى إخلاء جميع سكان غلاف غزة، معلنة أنها في "حالة حرب".

  • جانب من الدمار في إسرائيل

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    إسرائيل تتوعد بالرد

    أطلقت حماس، المصنفة حركة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، اسم "طوفان الأقصى" على هجومها قائلة إنه جاء ردا على "العدوان الإسرائيلي" في القدس. في المقابل أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية"، واستدعت 300 ألف جندي احتياط، وقصفت المئات من الأهداف في قطاع غزة. كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية فرض حصار مطبق على القطاع.

  • قصف إسرائيلي على غزة

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    المأساة كذلك في غزة

    في الجانب الفلسطيني، الوضع الإنساني كذلك في غاية الصعوبة، وزارة الصحة في غزة أكدت وقوع حوالي 500 قتيل ومئات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي، فيما أكدت الأمم المتحدة نزوح 123 ألف شخص داخل القطاع الذي يعاني مسبقا من تدهور الخدمات الأساسية، كما سقط قتلى فلسطينيون في الضفة الغربية في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

  • ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    الغرب يدعم إسرائيل

    ألمانيا أكدت وقوفها إلى جانب إسرائيل وقالت إنه من حق هذه الأخيرة الدفاع عن نفسها أمام "الهجمات الهمجية"، لكنها حذرت من تطور الصراع. الولايات المتحدة أعلنت تقديم "دعم إضافي" لحليفتها إسرائيل وتحريك حاملة طائرات إلى شرق المتوسط، كما أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات وأبدى تضامنه مع إسرائيل. وتصنف كل هذه الأطراف حماس حركة إرهابية.

  • انقسام عربي

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    انقسام عربي

    الإمارات وصفت هجوم حماس بـ"التصعيد الخطير" وأكدت "استياءها إزاء تقارير اختطاف المدنيين الإسرائيليين". المغرب أدان استهداف المدنيين من أي جهة كانت لكنه أشار إلى تحذيره السابق من "تداعيات الانسداد السياسي على السلام". وحذرت مصر من تداعيات "التصعيد" لكنها دعت المجتمع الدولي لحث إسرائيل "على وقف اعتداءاتها"، فيما أكدت قطر انخراطها في محادثات وساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين تشمل تبادلا محتملا للأسرى.

  • ماذا بشأن السعودية وإيران وتركيا؟

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    ماذا بشأن السعودية وإيران وتركيا؟

    توجهت أيضا الأنظار لموقف السعودية التي يتردد أنها مقبلة على التطبيع مع إسرائيل. الرياض طالبت بوقف التصعيد، لكنها ذكرت "تحذيراتها من انفجار الأوضاع نتيجة الاحتلال". إيران وقفت بوضوح إلى جانب حماس لكنها نفت ضلوعها في الهجوم ردا على اتهامات إسرائيلية وأمريكية، فيما دعت تركيا التي تحسنت علاقاتها بإسرائيل مؤخراً، إلى "دعم السلام" و"عدم الإضرار بالمدنيين".


مواضيع ذات صلة

08.10.2023 Israelische Artillerie geht am zweiten Tag des Konflikts zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppe Hamas an der Grenze zum Gazastreifen in Stellung. +++ dpa-Bildfunk +++

هل يصب هجوم حماس في مصلحة آلة الدعاية الروسية؟ 10.10.2023

منذ بداية الهجوم الوحشي الكبير الذي شنته حماس على إسرائيل، رفضت روسيا الانحياز إلى أي طرف. ويحافظ الكرملين على علاقات جيدة مع طرفي الصراع، في حين تحمل موسكو الغرب مسؤولية التصعيد.

Jerusalem, September 27, 2023 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at the prime minister's office in Jerusalem, September 27, 2023. ABIR SULTAN/Pool via REUTERS

نتنياهو يدعو لحكومة طوارئ وطنية وحماس تهدد بقتل رهائن 09.10.2023

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قادة المعارضة إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية فورا "ومن دون شروط مسبقة". فيما هددت حركة حماس بأنها ستقتل الرهائن المدنيين لديها في حال استمرار القصف على سكان قطاع غزة دون سابق إنذار.

October 7, 2023 People rockets near a fire after rockets were launched from the Gaza Strip, in Ashkelon, Israel October 7, 2023. REUTERS/AMIR COHEN

إسرائيل تعلن "حالة الحرب" بعد هجمات صاروخية كثيفة وتسلل من غزة 07.10.2023

أعلنت إسرائيل أنها في "حالة الحرب" عقب الهجوم عليها بمئات الصواريخ من غزة وتسلل مقاتلين إلى داخل البلاد. والجيش الإسرائيلي يرد بشن غارات على أهداف في القطاع، فيما تم استدعاء قوات احتياط عسكرية.