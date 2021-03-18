في مستهل تصفيات المونديال.. المانشفات في مهمة مصالحة جماهيره

يستضيف المنتخب الالماني نظيره الايسلندي في دويسبرغ الخميس (25 مارس/ آذار 2021) قبل مواجهة رومانيا خارج الديار ثم لقاء مقدونيا الشمالية بعدها بثلاثة ايام في دويسبرغ مجدداً. ويسعى المانشافت إلى الفوز بمبارياته الثلاث في مستهل مشواره في تصفيات مونديال قطر 2022.

وقال مدرب ألمانيا يواخيم لوف الذي سيترك منصبه في نهاية كأس أوروبا المقررة من 11 حزيران/ يونيو الى 11 تمولز/ يوليو المقبلين: "نريد أن نبدأ العام الذي يشهد اقامة كأس اوروبا بترك بصمة واسعاد جماهيرنا مجدداً".

وأضاف لوف الذي قاد "مانشافت" الى اللقب العالمي في مونديال البرازيل عام 2014: "طموحنا وهدفنا هو تحقيق انطلاقة جيدة من خلال تحقيق ثلاثة انتصارات".

ويحتاج لوف الى تحقيق انتصارات مقنعة أمام منتخبات في متناول فريقه لاستعادة ثقة الجماهير الالمانية التي تلقت صدمة كبيرة عندما خسر منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا صفر-6 في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في أقسى خسارة له منذ عام 1931، ما أدى إلى خروجه من البطولة.

بعد تلك الخسارة، أظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة "كيكر" بأن 89 في المئة من الجمهور الألماني يشعرون بأن لوف فشل في اعادة بناء المنتخب بعد الخروج المذل من الدور الاول في مونديال روسيا 2018.

واعتبر مدير المنتخب الالماني أوليفر بيرهوف بأنه يتعين على الفريق ان "تستعيد مكانته" بعد الخسارة المذلة في إشبيلية.

وعلى غرار لوف، تحدى الحارس القائد مانويل نوير زملاءه في المنتخب الألماني للارتقاء بمستواهم، لكن الـ "مانشافت" تلقى ضربة الثلاثاء بانسحاب صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني توني كروس من التشكيلة نتيجة الإصابة.

وقال نوير إن "المدرب محق. نحن جميعاً أمام تحدٍ. لدينا خطط كبيرة. نريد الدخول في وتيرة الأمور. لا نتحمل ارتكاب المزيد من الأخطاء".

وقال: "لدينا جميعاً أهدافاً طموحة ونريد أن نتوج حقبة (لوف) الناجحة بنهاية رائعة"، مضيفاً بالقول: "(لوف) متحمس وطموح للغاية. يريد ذلك بأي ثمن. يريد التنحي مع أكبر قدر ممكن من النجاح".

وتعتبر المباريات الثلاث المقبلة الفرصة الاخيرة له للنظر في خيارات محتملة قبل انطلاق كأس اوروبا، ولم يحرز المنتخب الألماني الكأس منذ عام 1996 في انجلترا.

واستدعى لوف شابين الى صفوف المنتخب أحدهما جمال موسيالا (18 عاماً) لاعب وسط بايرن ميونيخ الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية، كما استدعى فلوريان فيرتر (17 عاماً) من صفوف باير ليفركوزن.

واستطاع لوف استدعاء خمسة لاعبين من الدوري الانجليزي الممتاز بعد تخفيف قيود السفر في المانيا اعتباراً من الاحد الماضي. ولم تشهد التشكيلة الاخيرة عودة ثنائي بايرن ميونيخ المبعد توماس مولر وجيروم بواتنغ ومدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوملس.

إ.ع/ ع.غ (أ ف ب)