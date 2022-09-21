في مرمى نيران المافيا ـ حُماة البيئة في خطر

بحسب منظمة "غلوبال ويتنس" قُتِلَ في عام 2020 وحده 227 ناشطا بيئيا في أنحاء العالم. ومن المرجح أن يكون العدد أكبر بكثير بسبب عدد الحالات غير المبلّغ عنها. لكن ليس حُماة البيئة فقط هم من يتعرض للتهديد، بل كذلك شعوب أصلية تكافح ضد الاستحواذ غير القانوني على أراضيهم، وإعلاميون يكشفون عن انتهاكات بيئية. هذا الفيلم الوثائقي يرافق أناسا أثناء أدائهم لعملهم المحفوف بالمخاطر.



أحد الأمثلة نيجيريا: هذا البلد معروف بثروته النفطية، لكن السكان يعانون في أجزاء من دلتا النيجر من تبعات التسرّبات في أنابيب النفط. مناطق شاسعة ملوثة بالنفط. والنتيجة هي شباك صيد فارغة ومياه وحقول ملوثة وارتفاع في معدل الوفيات. الناس يتضورون جوعا، وهم بدون حماية تقريبا. فمَن يقاوم مافيا النفط يتعرض للتهديد أو حتى للقتل.





وفي بيرو تكافح منظمات غير حكومية وسكان أصليون تكتلات شركات دولية تستنزف الغابات المطيرة. مزارع غير قانونية لزيت النخيل والكاكاو والبن تقضي على مساحات شاسعة من الغابات البكر. يضاف إلى ذلك الاستغلال المفرط للأخشاب الاستوائية، ومنذ بعض الوقت زراعة الكوكائين أيضا. إن عمل أولئك الذين يريدون حماية غابات الأمازون في غاية الخطورة.





وحتى في أوروبا تزداد الضغوط على حُماة البيئة. فبسبب ارتفاع أسعار الخشب والطاقة أصبح قطع الأشجار غير القانوني في غابات رومانيا تجارة مربحة للمجرمين. ومن يكشف هذه الأعمال غير القانونية تصبح حياته في خطر.





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