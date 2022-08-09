في مرمى بكين: جزر تايوان المهددة

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تقع جزر ماتسو قبالة البر الرئيسي الصيني، لكنها جزء من تايوان. تُهدد بكين بتوحيد تايوان مع الصين، بعملية عسكرية إن لزم الأمر، وهذا ما يُثير مخاوف سكان الجزيرة. فهم، ورغم العلاقات الوثيقة مع بكين، إلا أنهم لا يريدون أن يكونوا تحت حكمها.
في مقابلة مع DW يأمل وزير خارجية تايوان برفع "المزيد من الأصوات الأوروبية" لتحذير الصين من أي عدوان ضد بلاده. كما تضغط تايبيه للتوقيع على اتفاقية للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، لكن الأخير لا يبدو متحمسا لذلك، فما السبب؟
في ختام زيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ عام 2018، أنتوني بلينكن يلتقي كبار المسؤولين الصينيين، وفي ختام الزيارة التقى بالرئيس شي جينبينغ.
قال المستشار الألماني إن بلاده "تراهن على توسيع العلاقات الاقتصادية في آسيا" وإنّ "لا مصلحة" لألمانيا في مقاطعة الصين اقتصادياً، فيما أكد رئيس الوزراء الصيني من برلين أن مصلحة بلاده هي في توسيع نطاق التعاون مع ألمانيا.
في خضم نقاش مثير للجدل حول كيفية التعامل مع الصين، وصل رئيس الوزراء لي تشيانغ لألمانيا في زيارة لأول مرة. فالصين تريد تعزيز الشراكة مع برلين وتسعى لكسب الثقة. إنه سياسي متفهم لعقلية المستثمرين فماذا يمكن أن يقدم للبلدين؟
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