عصر العولمة

في مرمى بكين: جزر تايوان المهددة

تقع جزر ماتسو قبالة البر الرئيسي الصيني، لكنها جزء من تايوان. تُهدد بكين بتوحيد تايوان مع الصين، بعملية عسكرية إن لزم الأمر، وهذا ما يُثير مخاوف سكان الجزيرة. فهم، ورغم العلاقات الوثيقة مع بكين، إلا أنهم لا يريدون أن يكونوا تحت حكمها.