 في مرمى بكين: جزر تايوان المهددة | عصر العولمة | DW | 24.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عصر العولمة

في مرمى بكين: جزر تايوان المهددة

تقع جزر ماتسو قبالة البر الرئيسي الصيني، لكنها جزء من تايوان. تُهدد بكين بتوحيد تايوان مع الصين، بعملية عسكرية إن لزم الأمر، وهذا ما يُثير مخاوف سكان الجزيرة. فهم، ورغم العلاقات الوثيقة مع بكين، إلا أنهم لا يريدون أن يكونوا تحت حكمها.

المزيد من المركز الإعلامي

PINGTUNG, TAIWAN - AUGUST 09: Taiwanese soldiers fire artillery during a live-fire drill on August 09, 2022 in Pingtung, Taiwan. Taiwan's military held a live-fire drill in response to China's recent live-fire drills in waters close to those claimed by Taiwan. (Photo by Annabelle Chih/Getty Images)

الصين الوطنية في مواجهة الصين الشعبية .. تايبيه وبكين 09.08.2022

19.06.2023**Für Menschen in ganz Kolumbien ist Siloé ein Synonym für Gewalt und Drogenhandel. Die Anwohner kämpfen gegen das Image. Rechte: sind gegeben zugestellt am 16.06.2023 von Jasmin Al-Yasri

كولومبيا: حي فقير يدافع عن سمعته 24.06.2023

Spaziergaenger, Englischer Garten, Muenchen, Bayern, Deutschland

ازدياد المساحات الخضراء في العواصم الأوروبية 17.06.2023

Global Us vom 12.06.2023 Raus aus der Stadt. Immer mehr junge Japaner wollen aufs Land ziehen. Die Regierung fördert diese Pläne.

البحث عن الراحة في الريف 17.06.2023

المزيد عصر العولمة

DW Global Us arabisch Sendungslogo Composite

عصر العولمة - حي عشوائي في كولومبيا يناضل من أجل سمعة أفضل 24.06.2023

19.06.2023**Nach UN-Angaben sind bereits 40% der Böden der Erde degradiert. Das heißt, sie sind kaum noch landwirtschaftlich nutzbar. Monokulturen, Kunstdünger und Gift haben das Bodenleben zerstört. Würmer können es zurückbringen. Sie verwandeln Tierdung in besten Kompost, der den Boden wieder regeneriert. Rechte: sind gegeben zugestellt am 16.06.2023 von Jasmin Al-Yasri

فيديو قصير على انستغرام: ديدان الأرض كسماد للتربة 24.06.2023

19.06.2023**Uganda // In ländlichen Regionen Afrikas ist die Stromversorgung oft schlecht oder gar nicht vorhanden. Im Norden Ugandas läuft ein kleines Kraftwerk aus Farmabfällen und versorgt Haushalte und Geschäfte mit erneuerbarer Energie. Rechte: sind gegeben zugestellt am 16.06.2023 von Jasmin Al-Yasri

أوغندا: طاقة خضراء من مخلفات المحاصيل 24.06.2023

19.06.2023**Tunesien // Mariem lebt in Bou Mhel el-Bassatine in Tunesien, einem Vorort der Hauptstadt Tunis. Wenn sie frei hat, liest sie gerne, schreibt Geschichten und zeichnet. Rechte: sind gegeben zugestellt am 16.06.2023 von Jasmin Al-Yasri

جيل العولمة 24.06.2023

اقرأ أيضا

Motiv: Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu im Interview mit der DW (nah) Caption: Taiwanese Foreign Minister Wu says China has been preparing for an invasion

تايوان تريد صوتا أوروبيا أعلى لتحذير الصين من أي عدوان 23.06.2023

في مقابلة مع DW يأمل وزير خارجية تايوان برفع "المزيد من الأصوات الأوروبية" لتحذير الصين من أي عدوان ضد بلاده. كما تضغط تايبيه للتوقيع على اتفاقية للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، لكن الأخير لا يبدو متحمسا لذلك، فما السبب؟

19.06.2023**230619 -- BEIJING, June 19, 2023 -- Chinese President Xi Jinping meets with visiting U.S. Secretary of State Antony Blinken in Beijing, capital of China, June 19, 2023. CHINA-BEIJING-XI JINPING-U.S.-BLINKEN-MEETING CN LixXueren PUBLICATIONxNOTxINxCHN

بلينكن يختتم زيارته لبكين بلقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ 19.06.2023

في ختام زيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ عام 2018، أنتوني بلينكن يلتقي كبار المسؤولين الصينيين، وفي ختام الزيارة التقى بالرئيس شي جينبينغ.

German Chancellor Olaf Scholz, right, and Chinese Premier Li Qiang, brief the media following government consultations of the both countries at the chancellery in Berlin, Germany, Tuesday, June 20, 2023. (AP Photo/Markus Schreiber)

ألمانيا والصين تؤكدان على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين 20.06.2023

قال المستشار الألماني إن بلاده "تراهن على توسيع العلاقات الاقتصادية في آسيا" وإنّ "لا مصلحة" لألمانيا في مقاطعة الصين اقتصادياً، فيما أكد رئيس الوزراء الصيني من برلين أن مصلحة بلاده هي في توسيع نطاق التعاون مع ألمانيا.

German Chancellor Olaf Scholz receives Chinese Premier Li Qiang outside the Chancellery ahead of closed-door talks in Berlin, Germany, June 19, 2023. REUTERS/Fabrizio Bensch

رئيس الوزراء الصيني في برلين.. مدخل للتقارب وتعزيز العلاقات؟ 19.06.2023

في خضم نقاش مثير للجدل حول كيفية التعامل مع الصين، وصل رئيس الوزراء لي تشيانغ لألمانيا في زيارة لأول مرة. فالصين تريد تعزيز الشراكة مع برلين وتسعى لكسب الثقة. إنه سياسي متفهم لعقلية المستثمرين فماذا يمكن أن يقدم للبلدين؟