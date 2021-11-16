 في مرمى ″النيران الصديقة″.. ماذا يجري بين السعودية والإمارات؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.11.2021

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سياسة واقتصاد

في مرمى "النيران الصديقة".. ماذا يجري بين السعودية والإمارات؟

قرارات سعودية متعددة ذات طابع اقتصادي يعزوها البعض إلى محاولات ولي العهد تنويع مصادر الدخل لبلاده. بيد أن هذه القرارات تصيب الحليف الإماراتي بأضرار بالغة يتوقع أن تزداد في الفترة المقبلة. فماذا يجري بين الدولتين؟

ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (27 نوفمبر 2019)

يرى محللون أن الخلاف السعودي الإماراتي في النواحي الاقتصادية ربما يخفي خلفه طموحات أكبر بالهيمنة في المنطقة.

تشهد السعودية في الآونة الأخيرة تغييرات متعددة على المستوى الاقتصادي، كان أبرزها تعديل التعرفة الجمركية على المنافذ الحدودية السعودية. على أن أكثر من أثار الأمر استغرابهم هم الإماراتيون، الحليف الأهم للسعودية.

مختارات

تبدو الرياض وأبو ظبي أمام مواجهة اقتصادية شرسة بعد بدء الأخيرة بالرد على الخطوات السعودية التي تهدد مكانة الإمارات الريادية في الخدمات والسياحة. كيف تبدو عقباتها وأضرارها على علاقات البلدين التي شهدت أشهر عسل طويلة؟

أفادت مصادر إعلامية أن المحادثات بين الإمارات والسعودية، ومعها تحالف "أوبك بلس"، تسير نحو التوصل لحل وسط بشأن الخلاف النفطي. وحسب هذه المصادر فإن الرياض وأبوظبي تتجهان لتهدئة التوترات بينهما بعد "معركة علنية" غير مألوفة.

ألقى الخلاف النفطي بين السعودية والإمارات الضوء على المسارين المتباينين للحليفين التقليديين الوثيقين في العديد من الملفات مع احتدام التنافس الاقتصادي بينهما. فهل تصل العلاقات بين الرياض وأبو ظبي إلى القطيعة الكاملة؟

سبق ذلك القرار قرار آخر اتخذته الرياض في وقت سابق من العام الجاري ويقضي بالتوقف عن منح عقود حكومية للشركات والمؤسسات التجارية العالمية والتي توجد مقراتها الرئيسية في أي دولة أخرى بالشرق الأوسط.

وبناء على ذلك بدأت على سبيل المثال شركات الإعلام السعودية المملوكة للدولة التي توجد مقراتها في دبي في نقل الموظفين إلى الرياض، وذلك في الوقت الذي يمضي فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قدما في خططه لتحويل المملكة إلى مركز أعمال إقليمي.

وعلى الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس السعودية والإمارات المجاورة على جذب المستثمرين والشركات وتتبنيان خططاً لتنويع اقتصاديهما لمرحلة ما بعد النفط. جاء ذلك وسط وتيرة متسارعة من تباعد مصالح البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك وجهات نظرهما حول قضايا في المنطقة مثل العلاقات مع إسرائيل وتركيا.

انتقال.. بالإكراه!

مؤخراً، قالت السعودية إنها منحت تراخيص إلى 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض، في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا والتنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.

وذكر بيان صحفي أن هذه الشركات تشمل شركات متعددة الجنسيات في قطاعات منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والتشييد، ومنها يونيليفر وبيكر هيوز وسيمنس. وقالت السعودية إنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2023 لتأسيس مقرات لها أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط عن طريق فتح مجالات جديدة تخلق أيضا فرص عمل للسعوديين وتضع المملكة في مكانة تنافسية مع الإمارات، إلى جانب تعزيز تطلعاته لتحويل السعودية إلى المركز الاقتصادي المهيمن في المنطقة، وجذب استثمارات ورؤوس أموال وخبرات أجنبية، بحسب ما أشارت صحيفة فاينانشال تايمز.

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بعد أزمة أوبك.. إلى أين تتجه العلاقات الإماراتية السعودية؟

وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في بيان إن المقرات الجديدة ستضيف 67 مليار ريال سعودي (18 مليار دولار) إلى الاقتصاد وستوفر نحو 30 ألف فرصة عمل بحلول 2030. أضاف الرشيد أنه يتوقع أن تنتقل الشركات الـ 44 إلى الرياض في غضون عام، مضيفاً أن بعضها اتخذ هذه الخطوة بالفعل. وذكر أن الهدف هو انتقال 480 شركة بحلول 2030، بحسب ما نشرت وكالة رويترز.

وفي الوقت الحالي تدور نقاشات محتدمة داخل الشركات الدولية الكبرى لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لـ "دعوة" بن سلمان بنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، وما قد يتطلبه الأمر من تعديل أنماط حياة المديرين التنفيذيين المريحة في دبي، فيما تزايد الضغط على الشركات لتوقيع تراخيص تضفي الطابع الرسمي على خططها، على الرغم من أن الإطار التنظيمي لهذا الانتقال لا يزال غير واضح، حسبما قال أحد المسؤولين التنفيذيين لصحيفة فاينانشال تايمز.

هزة عنيفة

بالعودة الى قرار السعودية بتعديل قواعدها الخاصة بالواردات من دول الخليج المجاورة، تقول صحيفة فاينانشال تايمز إن القرار السعودي المفاجئ أدهش المديرين التنفيذيين بإحدى الشركات الإماراتية، حيث فوجئت الشركة بأن سائقي شاحناتها عندما وصلوا إلى الحدود السعودية طلب منهم تعبئة أوراق تتعلق بكل شيء تقريباً بدءًا من عبوات الكرتون إلى المنصات المعدنية.

كما اتصل مسؤولون إماراتيون على وجه السرعة بالعملاء في المملكة ليسألوا عما إذا كانوا سيقبلون بالتكلفة المتزايدة للإنتاج التي أضافتها التعريفات الجديدة وذلك بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و 15 في المائة على المنتجات التي كان يتم شحنها من الإمارات إلى السعودية وكانت معفاة من الرسوم الجمركية لسنوات.

وبسبب القرار السعودي، تعطلت التجارة عبر الحدود لمدة أسبوع في يوليو/ تموز قبل أن يوافق عملاء الشركة الإماراتية في السعودية على تحمل "الضربة المالية" والمضي قدمًا. لكنه كان تحذيرًا قويًا من أن العلاقات الحميمة التي تمتعت بها الإمارات مع السعودية - السوق الرئيسي للعديد من الشركات الخليجية - تتعرض للاهتزاز.

مسؤول سعودي رفيع المستوى قال للصحيفة إن "العملاق يستيقظ".. وتابع: "في حين أن هذه الإجراءات ليست ضد الإمارات مطلقاً، لكن الأمر يبدو كما لو كنت نائمًا والغبار يتراكم على جسدك. ثم تستيقظ وتتخلص منه ".

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السعودية والإمارات مختلفتان.. هل تفرط "أوبك" عقد تحالفهما؟

وفي بداية العام أرسل ولي العهد السعودي إنذاراً نهائياً للشركات الأجنبية بنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض بحلول عام 2024 أو نسيان العقود الحكومية المربحة. بعد ذلك، غيرت الرياض لوائحها على الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي - الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين.

هذه التعديلات سحبت امتيازات التعرفة الجمركية التي كانت تحظى بها دول مجلس التعاون الخليجي خاصة السلع المصنعة في المناطق الحرة، والتي تُعفى من اللوائح بما في ذلك شرط أن تكون مملوكة بالأغلبية لمواطن خليجي، أو التي تنتجها الشركات التي يشكل الموظفون الخليجيون فيها نحو 25 في المائة من القوة العاملة.

كما علقت الرياض السفر إلى الإمارات وعدة دول أخرى، بسبب "مخاوف من فيروس كورونا"، لكن الإماراتيين فسروا ذلك على أنه رسالة أخرى "غير خفية". تم رفع الحظر بعد يومين من حديث هاتفي دار بين الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في سبتمبر/ أيلول.

رؤية ضبابية ومنافسة محتدمة

بعض الحاضرين في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، والتي صدر خلالها الإعلان، تحدثوا لرويترز بشرط عدم ذكر هوياتهم وأشاروا إلى استمرار الضبابية بشأن القواعد التنظيمية والضرائب والتكاليف التشغيلية المرتفعة ونقص القوة العاملة المحلية الماهرة.

وقال بعضهم إن أحد الأمثلة هو قرار المملكة المفاجئ في مايو/أيار 2020 رفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها. وأضافوا أن الأمور المتعلقة بالتفاوض بشأن رسوم الكهرباء ستجعل انتقال شركات الصناعات التحويلية أكثر صعوبة من الشركات المالية.

وتضع السلطات السعودية حالياً اللمسات الأخيرة قبل إطلاق مركز الملك عبد الله المالي في قلب الرياض، وهو مشروع ضخم يضم عدة ناطحات سحاب بلغت قيمته مليارات الدولارات وتم الإعلان عنه في 2006.

ويرى خبراء أنّ السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، منخرطة بالفعل في منافسة اقتصادية محتدمة مع دبي. لكنّ وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح تحدث عن "تكامل" مع الإمارات، قائلاً إنه "إن كانت هناك منافسة فهي منافسة خلاقة مفيدة للطرفين. الكل سيستفيد من النمو والانفتاح".

وتابع الوزير السعودي أنّ "الإمارات ستستفيد من نمو المملكة. في الإمارات هم سبّاقون وناجحون وسيستمر نجاحهم وتألقهم في مجالات كثيرة بما فيه مجال اجتذاب الشركات"، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية.

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مسائية DW: "قمة العلا".. بداية نهاية الانقسام الخليجي؟

تاريخ من العلاقات المتوترة

ولدى السعودية والإمارات تاريخ من العلاقات المتوترة. ففي عام 2009، أُبطلت خطط إنشاء بنك مركزي لدول مجلس التعاون الخليجي وإطلاق عملة مشتركة عندما انسحبت الإمارات، لأن المؤسسة كان مقرها الرياض وليس أبو ظبي.

ومع تولي محمد بن زايد ولاية عهد أبو ظبي ازدهرت العلاقات الثنائية حتى أصبحت الإمارات تلعب دور "الحليف الداعم" بل يقول البعض إن بن زايد أصبح المرشد الروحي لبن سلمان. لكن محللين يقولون إن العلاقة بدأت في الفتور بعد اغتيال جمال خاشقجي في 2018 ، مع قلق قادة الإمارات من آثار الواقعة عليها وعلى السعودية.

وعادت ابو ظبي لتزعج الرياض مجدداً بسحب قواتها من اليمن في عام 2019. وفي الآونة الأخيرة، اختلف الطرفان لفترة وجيزة حول حصص إنتاج النفط أوبك.

ويقول مراقبون إن ولي العهد السعودي يتفق مع نظيره الإماراتي على قضايا أساسية، مثل التهديد الإيراني وخطر حركات الإسلام السياسي، لكن كان من الواضح أن الأمير السعودي لا يريد أن تكون المملكة شريكًا صغيرًا في العلاقة.

في يوليو/تموز - الشهر الأول بعد فرض السعودية للتعريفات الجمركية الجديدة - تراجع حجم واردات الإمارات إلى المملكة بنحو الثلث. وبلغت حجم التجارة بين البلدين في عام 2019 24 مليار دولار بفائض 2.8 مليار دولار لصالح السعودية، وفقًا لإحصاءاتها الرسمية.

وتشير بيانات الإمارات إلى أن إجمالي التجارة، بما في ذلك إعادة التصدير، بلغ 30 مليار دولار في ذلك العام، مع فائض إماراتي بنحو 17 مليار دولار.

في الرياض، يصر المسؤولون على أنهم لا يستهدفون الإمارات، بل يحاولون فقط تحقيق أهدافهم الخاصة. وسواء حدث ذلك بقصد أو دون قصد، فإن الإمارات أصبحت اليوم في مرمى "النيران الصديقة".

عماد حسن

  • وزراء خارجية السعودية والبحرين ومصر والإمارات: من اليمين: عادل الجبير، خالد بن أحمد آل خليفة، سامح شكري ثم عبدالله بن زايد (المنامة 30 يوليو/ تموز 2017)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    إعلان المقاطعة

    في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، الأمر الذي نفته الدوحة.

  • رسم كاريكاتوري للأزمة بين قطر وجيرانها من مجلس التعاون الخليجي

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    اتهامات واختراقات

    في 24 أيار/ مايو 2017: أعلنت الدوحة أن موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية تعرّض "لعملية اختراق من جهة غير معروفة"، مشيرة إلى أنه تم نشر "تصريح مغلوط" منسوب لأمير قطر. التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، تناولت إيران وحزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين، وانتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقامت وسائل إعلام خليجية بنشر هذه التصريحات رغم نفي الدوحة، التي فتحت تحقيقا.

  • صورة من الجانب القطري لمنفذ أبوسمرة الحدودي مع السعودية

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    إغلاق الحدود

    في الخامس من حزيران/ يونيو2017، أعلنت السعودية وحلفاؤها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وترافق ذلك مع إجراءات اقتصادية من بينها إغلاق الحدود البرية والبحرية مع قطر، ووقف الرحلات الجوية وفرض قيود على حركة القطريين في هذه الدول.

  • قاعة الأخبار الرئيسية بقناة الجزيرة في الدوحة

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    لائحة شروط

    في 22 حزيران/ يونيو، عرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر قائمة من 13 طلبا وحدّدت لها مهلة عشرة أيام لتنفيذها. ومن ضمن المطالب إغلاق قناة "الجزيرة" والحدّ من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الإمارة الخليجية. وبعدها في الرابع من تموز/ يوليو، أكدت قطر أن "اللائحة غير واقعية" وغير قابلة للتطبيق.

  • الشيخ المصري الأصل يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسية القطرية

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    شخصيات ومجموعات مطلوبة

    في 25 تموز/ يوليو2017، نشرت السعودية وحلفاؤها لائحة سوداء تضم أسماء "إرهابيين"، على حسب تعبير اللائحة، وفيها أسماء 18 مجموعة وشخصا على ارتباط بقطر. وتضم اللائحة حاليا حوالى تسعين شخصا ومجموعة، وشملت الشيخ يوسف القرضاوي المصري المقيم في قطر.

  • صورة لمتسوقين في أحد متاجر الدوحة عقب إعلان المقاطعة الخليجية.

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحالفات لفك العزلة

    في بداية الأزمة تعرضت قطر إلى صعوبات لكنها اعتمدت على تحالفاتها، فقد سعت إيران وتركيا منذ بداية الأزمة إلى مساعدة الدوحة على كسر عزلتها. ووقعت قطر مع الولايات المتحدة عقودا في قطاعات النفط والطيران والتسلح. وعززت الدوحة صناعاتها المحلية وحققت نوعا من الاكتفاء الذاتي بعد إغلاق كل المنافذ مع جيرانها الخليجيين الذين كانت تقيم معهم علاقات تجارية قوية.

  • لقطة من افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، 22 يوليو/ تموز 2017

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    السيسي وحلفاؤه

    في الثالث والعشرين يوليو تموز 2017، احتفلت مصر بالذكرى 65 لثورة 23 يوليو 1952، التي قادها الضباط الأحرار بزعامة جمال عبد الناصر. ووسط استعراض عسكري ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد البحرين خالد الفيصل والجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (يطلق عليها اسم الجيش الوطني الليبي)، في مشهد يظهر جبهة مناوئة للحلف التركي القطري.

  • الرئيس دونالد ترامب والشيخ تميم بن حمد

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    مواقف ترامب المتقلبة

    في نيسان/ أبريل 2018، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي رفضه أي تمويل للإرهاب. وأعلن ترامب أنه يعمل من أجل "وحدة" الدول في المنطقة. وكان ترامب قد علق عبر "تويتر" مباشرة بعد إعلان مقاطعة قطر قائلا إن دول الخليج قالت "إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف، وكل الدلائل تشير الى قطر".

  • لقطة لجماهير ترفع علم قطر خلال مباراة قطر واليمن في كأس الخليح بالدوحة 30/11/ 2019

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    ديبلوماسية رياضية

    في كانون الأول/ ديسمبر 2019، استضافت الإمارات كأس آسيا لكرة القدم. وفازت قطر باللقب مع أن المنتخب خاض البطولة دون مؤازرة جمهوره. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر 2019، استضافت قطر بطولة كأس الخليج في كرة القدم، وقررت السعودية والإمارات والبحرين التراجع عن قرارها بعدم المشاركة. وفازت البحرين بالكأس. بيد ان استضافة منافسات رياضية لم تخفف من وطأة الخلافات.

  • ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصديقه ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    بن سلمان وبن زايد

    في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2019، عُقدت قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض بغياب أمير قطر الذي أوفد بدلا منه رئيس الوزراء في حينه عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأعلن وزير الخارجية القطري في كانون الثاني/ يناير 2020 تعليق محادثات كانت بدأت بخجل، بين بلاده والرياض. وتردد أن فشل مساعي المصالحة وراءه تحفظ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصديقه ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد.

  • صورة رمزية لطائرة الخطوط القطرية تهبط في مطار الدوحة.

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    قرارات دولية لصالح قطر

    في 16 حزيران/يونيو 2020، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما لصالح قطر في خلافها مع السعودية التي تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب قرصنة تعرضت لها شبكة "بي إن" القطرية من قناة "بي آوت كيو". وفي 14/7 محكمة العدل الدولية تصدر قرارا لصالح قطر في خلافها مع أربع دول أخرى اتهمتها الدوحة بفرض "حصار جوي" عليها. في 22.7 طالبت شركة الخطوط الجوية القطرية هذه الدول بتعويضات بقيمة خمسة مليارات دولار.

  • لقاء بين الأمير تميم والرئيس أردوغان في الدوحة 25/11/2019

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحالف تركي قطري

    ساهمت الأزمة بين قطر وشقيقاتها الخليجية في تعميق تعاونها مع تركيا التي لعبت تركيا دورا مهما في مساعدة الدوحة على الخروج من عزلتها. وأقامت قاعدة عسكرية في قطر، كما شهدت مجالات التعاون نموا ملحوظا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقع البلدان عشرة اتفاقيات في مجالات تعاون مختلفة، بحضور الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم. ويثير التحالف القطري التركي قلق مصر والإمارات.

  • صورة من الأرشيف لقمة التعاون الخليجي بالرياض (أرشيف 10/12/2019)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    قمة المصالحة

    في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر2020، كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" في ما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، والتوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها. وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن مجلس التعاون الخليجي أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة الى أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالمملكة في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021.

  • الملك السلمان يستقبل الأمير تميم (أرشيف)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    استقبال سعودي حار

    في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021 عقد مجلس التعاون الخليجي قمة في السعودية طغى عليها الإعلان عن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات. ولقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله الى السعودية، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز في مقدمة المستقبلين لأمير قطر.

  • الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار مدينة العلا (5 يناير/ كانون الثاني 2021)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    عناق بن سلمان وتميم في مطار العلا

    ولدى استقباله في المطار بمدينة العلا السعودية التاريخية، عانق الأمير محمد بن سلمان ضيفه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مؤشر مهم على آمال وأد الخلاف بين حليفتين رئيسيتين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أسبوعين من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة.

  • Saudi-Arabien I Salman bin Abdulaziz Al Saud und Mohammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحفظ مصري وإماراتي؟

    فيما كان الاستقبال السعودي لأمير قطر حارا، تتجه الأنظار إلى موقف الإمارات والبحرين والحليفة مصر، التي لم يصدر عنها بعد خطوات مشابهة للسعودية فيما يتعلق برفع إجراءات المقاطعة وفتح الحدود. وتفيد بعض المؤشرات بأن مصر ودولة الإمارات ما تزالان لديهما تحفظات بشأن التقارب مع قطر، وهنالك ملفات عديدة ما تزال محل خلاف.

  • صورة مركبة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح مع خلفه أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    دور الوساطة الكويتي

    يعتبر التقارب الخليجي ثمرة جهود وساطة حثيثة لعبت فيها دولة الكويت بالاضافة إلى إدارة الرئيس ترامب دورا كبيرا. أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (يسار الصورة) واصل جهود سلفه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية في 29 أيلول/ سبتمبر 2020. م.س/ ص.ش (وكالات)