في محاولة لوأد الاحتجاجات.. اعتقال المئات في المدن المصرية

قال مراقبون حقوقيون اليوم الاثنين (23 أيلول/سبتمبر 2019) إن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 373 شخصا في محاولة لإخماد احتجاجات نادرة، فيما تراجعت السندات المصرية وهدأت خسائر الأسهم بعد أسوأ تراجع لها منذ سنوات.
وتظاهر المئات في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة استجابة لدعوات عبر الإنترنت للتظاهر ضد الفساد الحكومي. وردد المتظاهرون هتافات تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنحي. وقال سكان إن الاحتجاجات استمرت مساء يوم السبت في مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر.
وتحركت قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات، وعززت وجودها بوسط القاهرة. وقال محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن 373 شخصا اعتقلوا واحتجزوا في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وتتراوح أعمار معظمهم بين 18 و41 عاما.
لكن الشبكة العربية لحقوق الإنسان تحدثت عن اعتقال ما لا يقل عن 400 شخص في مجموع المدن المصرية التي شهدت تظاهرات احتجاجية ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هذا الرقم وأضاف "المحامين بتوعنا مش ملاحقين".
ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الداخلية. وقال مقدم برامج بالتلفزيون على قناة مؤيدة للحكومة إن السلطات ستعتقل المزيد حتى بعد انتهاء الاحتجاجات. وقال عدد من الشهود إن مسؤولين أمنيين في ثياب مدنية يوقفون الناس في وسط القاهرة ويتفقدون محتوى وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم المحمولة.
فيما قالت منظمة نتبلوكس التي تراقب الإنترنت إن تعطيلا أصاب منصات للتواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية إخبارية واستهدف فيما يبدو الإصدارات العربية لوسائل إعلام دولية.
ح.ع.ح/ه.د(رويترز)
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جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر
الإخوان ضد السيسي
يبدو المشهد في مصر الآن، وكأن هناك مواجهة آخذة بالاشتداد يوما بعد يوم، بين جماعة الإخوان المسلمين والمتحالفين معها من جهة والجيش المصري من جهة أخرى.
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جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر
الإخوان: "ما قام به الجيش هو انقلاب"
يقول المحتجون من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، بأن ما قام به الجيش المصري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو "انقلاب على الشرعية"، لذا فإنهم مستمرون باحتجاجاتهم.
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جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر
رمضان في الميدان
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع حلول شهر رمضان، الذي يتميز عادة بأجواء خاصة في مصر، ويبدو أن أجواء هذا العام جاءت مختلفة، وباتت الصلوات الجماعية ومنها صلاة التراويح وكذلك الفجر، تقام في الساحات والميادين العامة.
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جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر
وللجيش أنصار كثر
بالمقابل، وإن قلّت أعداد المحتجين والمعتصمين المعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، فإن "حركة تمرد" وغيرها ما زالت تحشد أنصارها، مطالبة باستمرار التظاهر حتى "تتحقق أهداف الثورة"، كما يقولون.
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جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر
خشية من عودة العنف
وبعد أكثر من أسبوع على المأساة التي عرفت بـ "مذبحة الحرس الجمهوري"، يخشى الكثيرون من عودة العنف مجددا في البلاد. وقد شهدت ليلة الاثنين 15 يوليو/ تموز 2013 سقوط 8 قتلى وعشرات الجرحى، بحسب مصادر حكومية مصرية. وإلى جانب القاهرة، تبدو الأوضاع في سيناء متوترة أيضا.
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جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر
اتهامات متبادلة بتلقي دعم أمريكي
ويبرز الانقسام في الشارع أيضا، من خلال اتهام الطرفين لبعضهما بتلقي دعم أمريكي، فالإخوان يرون بأن أمريكا دعمت "الانقلاب" سرا، فيما يتهم الطرف الآخر الولايات المتحدة بدعم جماعة الإخوان المسلمين، كما يظهر في الصورة.
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جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر
السياحة تتراجع
وأمام هذه التطورات المتصاعدة، عاد قطاع السياحة المصري للانتكاس مجددا، مع خوف كبير من تأثر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
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جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر
العصا السحرية؟
الأنظار تتجه الآن إلى رئيس الوزراء المكلف حديثا حازم الببلاوي، فأمامه عقبات كؤود، لعل أبرزها هي المصالحة الوطنية وإنعاش الاقتصاد المصري.
الكاتب: فلاح آل ياس