في محاولة لوأد الاحتجاجات.. اعتقال المئات في المدن المصرية

قال مراقبون حقوقيون اليوم الاثنين (23 أيلول/سبتمبر 2019) إن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 373 شخصا في محاولة لإخماد احتجاجات نادرة، فيما تراجعت السندات المصرية وهدأت خسائر الأسهم بعد أسوأ تراجع لها منذ سنوات.

وتظاهر المئات في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة استجابة لدعوات عبر الإنترنت للتظاهر ضد الفساد الحكومي. وردد المتظاهرون هتافات تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنحي. وقال سكان إن الاحتجاجات استمرت مساء يوم السبت في مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر.

وتحركت قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات، وعززت وجودها بوسط القاهرة. وقال محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن 373 شخصا اعتقلوا واحتجزوا في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وتتراوح أعمار معظمهم بين 18 و41 عاما.

لكن الشبكة العربية لحقوق الإنسان تحدثت عن اعتقال ما لا يقل عن 400 شخص في مجموع المدن المصرية التي شهدت تظاهرات احتجاجية ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هذا الرقم وأضاف "المحامين بتوعنا مش ملاحقين".

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الداخلية. وقال مقدم برامج بالتلفزيون على قناة مؤيدة للحكومة إن السلطات ستعتقل المزيد حتى بعد انتهاء الاحتجاجات. وقال عدد من الشهود إن مسؤولين أمنيين في ثياب مدنية يوقفون الناس في وسط القاهرة ويتفقدون محتوى وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم المحمولة.

فيما قالت منظمة نتبلوكس التي تراقب الإنترنت إن تعطيلا أصاب منصات للتواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية إخبارية واستهدف فيما يبدو الإصدارات العربية لوسائل إعلام دولية.

ح.ع.ح/ه.د(رويترز)