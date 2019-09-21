 في محاولة لوأد الاحتجاجات.. اعتقال المئات في المدن المصرية | أخبار | DW | 23.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

في محاولة لوأد الاحتجاجات.. اعتقال المئات في المدن المصرية

في مساعيها لوأد الاحتجاجات التي فاجأت السلطات الأمنية والعسكرية بعد سنوات من الهدوء النسبي في شوارع المدن المصرية، تم اعتقال المئات من المحتجين في القاهرة ومدن مصرية أخرى، حسب تصريحات مراقبين وحقوقيين الاثنين.

Ägypten Kairo | Anti-Regierungsproteste (Reuters/M. Abd El Ghany)

قال مراقبون حقوقيون اليوم الاثنين (23 أيلول/سبتمبر 2019) إن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 373 شخصا في محاولة لإخماد احتجاجات نادرة، فيما تراجعت السندات المصرية وهدأت خسائر الأسهم بعد أسوأ تراجع لها منذ سنوات.

وتظاهر المئات في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة استجابة لدعوات عبر الإنترنت للتظاهر ضد الفساد الحكومي. وردد المتظاهرون هتافات تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنحي. وقال سكان إن الاحتجاجات استمرت مساء يوم السبت في مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر.

مختارات

مدن مصرية عديدة بينها القاهرة والاسكندرية شهدت احتجاجات تطالب خلالها مواطنون برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما ردت السلطات بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقال العشرات منهم، حسب وكالات الأنباء العالمية. (21.09.2019)

بالرغم من كونها تظاهرات سلمية لطلبة مدارس ضد سياسات تعليمية، جاء التعامل الأمني معها صارما وقويا متسما بالعنف. فما هي أسباب تظاهر طلبة الصف الأول الثانوي في مصر، وهل لجأت قوات الأمن للقوة بشكل مبالغ من أجل فضها؟ (23.05.2019)

وتحركت قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات، وعززت وجودها بوسط القاهرة. وقال محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن 373 شخصا اعتقلوا واحتجزوا في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وتتراوح أعمار معظمهم بين 18 و41 عاما.

لكن الشبكة العربية لحقوق الإنسان تحدثت عن اعتقال ما لا يقل عن 400 شخص في مجموع المدن المصرية التي شهدت تظاهرات احتجاجية ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.  وأكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هذا الرقم وأضاف "المحامين بتوعنا مش ملاحقين".

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الداخلية. وقال مقدم برامج بالتلفزيون على قناة مؤيدة للحكومة إن السلطات ستعتقل المزيد حتى بعد انتهاء الاحتجاجات. وقال عدد من الشهود إن مسؤولين أمنيين في ثياب مدنية يوقفون الناس في وسط القاهرة ويتفقدون محتوى وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم المحمولة.

فيما قالت منظمة نتبلوكس التي تراقب الإنترنت إن تعطيلا أصاب منصات للتواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية إخبارية واستهدف فيما يبدو الإصدارات العربية لوسائل إعلام دولية.

ح.ع.ح/ه.د(رويترز)

  • default

    جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر

    الإخوان ضد السيسي

    يبدو المشهد في مصر الآن، وكأن هناك مواجهة آخذة بالاشتداد يوما بعد يوم، بين جماعة الإخوان المسلمين والمتحالفين معها من جهة والجيش المصري من جهة أخرى.

  • Ägypten Pro Mursi Proteste 12.07.2013

    جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر

    الإخوان: "ما قام به الجيش هو انقلاب"

    يقول المحتجون من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، بأن ما قام به الجيش المصري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو "انقلاب على الشرعية"، لذا فإنهم مستمرون باحتجاجاتهم.

  • Gebet Ägypten Kairo

    جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر

    رمضان في الميدان

    وتتزامن هذه الاحتجاجات مع حلول شهر رمضان، الذي يتميز عادة بأجواء خاصة في مصر، ويبدو أن أجواء هذا العام جاءت مختلفة، وباتت الصلوات الجماعية ومنها صلاة التراويح وكذلك الفجر، تقام في الساحات والميادين العامة.

  • Ägypten gegen Mursi Demos Kairo 03.07.2013

    جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر

    وللجيش أنصار كثر

    بالمقابل، وإن قلّت أعداد المحتجين والمعتصمين المعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، فإن "حركة تمرد" وغيرها ما زالت تحشد أنصارها، مطالبة باستمرار التظاهر حتى "تتحقق أهداف الثورة"، كما يقولون.

  • Ägypten Unruhen nach Sturz von Mursi

    جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر

    خشية من عودة العنف

    وبعد أكثر من أسبوع على المأساة التي عرفت بـ "مذبحة الحرس الجمهوري"، يخشى الكثيرون من عودة العنف مجددا في البلاد. وقد شهدت ليلة الاثنين 15 يوليو/ تموز 2013 سقوط 8 قتلى وعشرات الجرحى، بحسب مصادر حكومية مصرية. وإلى جانب القاهرة، تبدو الأوضاع في سيناء متوترة أيضا.

  • Proteste gegen Barack Obama in Kairo Ägypten

    جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر

    اتهامات متبادلة بتلقي دعم أمريكي

    ويبرز الانقسام في الشارع أيضا، من خلال اتهام الطرفين لبعضهما بتلقي دعم أمريكي، فالإخوان يرون بأن أمريكا دعمت "الانقلاب" سرا، فيما يتهم الطرف الآخر الولايات المتحدة بدعم جماعة الإخوان المسلمين، كما يظهر في الصورة.

  • Tourismus in Ägypten

    جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر

    السياحة تتراجع

    وأمام هذه التطورات المتصاعدة، عاد قطاع السياحة المصري للانتكاس مجددا، مع خوف كبير من تأثر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

  • Hazem al Beblawi Ägypten Übergangsregierung

    جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر

    العصا السحرية؟

    الأنظار تتجه الآن إلى رئيس الوزراء المكلف حديثا حازم الببلاوي، فأمامه عقبات كؤود، لعل أبرزها هي المصالحة الوطنية وإنعاش الاقتصاد المصري.

    الكاتب: فلاح آل ياس


مختارات

جولة مصورة: تواصل الاحتجاجات في مصر

عادت الاحتجاجات في مصر لتنشط مجددا، مع إصرار أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على التمسك بالاعتصامات وأداء الصلوات الجماعية في ميادين عدة في العاصمة القاهرة، ولكن الأمر لم يخل من العنف. (16.07.2013)  

مواضيع ذات صلة

Ägypten Kairo | Anti-Regierungsproteste

مصر: احتجاجات في القاهرة والإسكندرية تطالب برحيل السيسي 21.09.2019

مدن مصرية عديدة بينها القاهرة والاسكندرية شهدت احتجاجات تطالب خلالها مواطنون برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما ردت السلطات بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقال العشرات منهم، حسب وكالات الأنباء العالمية.

Journalist Amr Adib

مصر: جدل وسخرية بسبب "محمود السيسي" 23.09.2019

أثارت استضافة الإعلامي المصري عمرو أديب لـ "محمود السيسي" للحديث عن سلسلة صيدليات 19011 جدلا في مصر بعد أن تلقفت الخبر وسائل إعلام مؤيدة للرئيس المصري وأخرى مناوئة له متوقعة ظهور نجل الرئيس، ليتضح فيما بعد أنه "سيسي" آخر

Mohammed Badie

مصرـ المؤبد لمرشد الإخوان و10 من قادة الجماعة بتهمة "التخابر" 11.09.2019

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و 10 من قيادات الجماعة في قضية التخابر والتعاون مع منظمات أجنبية. وقال القاضي إنّ "المتهمين ارتكبوا جرائم أضرت باستقلال وأمن البلاد".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  