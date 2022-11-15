 في مباراتها رقم 1000- ألمانيا تنجو من خسارة أمام أوكرانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

في مباراتها رقم 1000- ألمانيا تنجو من خسارة أمام أوكرانيا

اختار المنتخب الألماني مواجهة نظيره الأوكراني في المباراة رقم ألف في تاريخه. وعلى عكس المتوقع ظل منتخب الماكينات متأخرا في النتيجة حتى قبيل صافرة النهاية، قبل أن تنتهي مباراة "الصداقة والتضامن" في بريمن بالتعادل.

كاي هافرتس، نجم ألمانيا منح بلاده التعادل بتسجيل هدف والحصول على ركلة جزاء سجل منها يوزوا كيميش هدف التعادل أمام أوكرانيا (12/6/2023)

كاي هافرتس، نجم ألمانيا منح بلاده التعادل بتسجيل هدف والحصول على ركلة جزاء سجل منها يوزوا كيميش هدف التعادل أمام أوكرانيا (12/6/2023)

بصعوبة شديدة، تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني 3/ 3 في المباراة رقم 1000 في تاريخ الماكينات الألمانية، الفائز بكأس العالم أربع مرات وكأس الأمم الأوروبية ثلاث مرات. 

مختارات

وقلب منتخب ألمانيا تأخره 1/ 3 حتى الدقائق السبع الأخيرة إلى تعادل مثير اليوم الاثنين (12 يونيو/ حزيران 2023) على ملعب فيزر شتاديون في بريمن، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين.

شتاينماير: لا ينبغي أن تلهينا مباراة 

وجرت المباراة في حضور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والسفير الأوكراني في برلين. وكان شتاينماير قد وصف المباراة بأنها "دلالة على الصداقة والتضامن"، محذرا في تصريحات لمحطة "ZDF" قبل بداية المباراة: "لا ينبغي أن تلهينا مباراة مثل هذه".

وأوضح الرئيس الألماني: "مباراة كرة قدم لا يمكنها أن تغير من وضعية الحرب، إنه شيء نقوم به سياسيا من خلال مساندة هؤلاء الذين تعرضوا للهجوم من قبل الجيش الروسي". وختم بالقول "ونتمنى أيضا أن تغير أوكرانيا مسار الحرب بشكل حاسم خلال الأسابيع المقبلة". 

وقد تم توجيه كافة عائدات المباراة لصالح أوكرانيا التي تعاني من جراء الغزو العسكري الروسي لها.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يحضر المباراة الخيرية لمنتخب بلاده أمام ضيفه منتخب أوكرانيا. ملعب فيزرشتاديون في بريمن (12/6/2023)

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير برفقة السفير الأوكراني أولكسي ماكاييف يحضران المباراة الخيرية لمنتخب ألمانيا أمام ضيفه منتخب أوكرانيا. ملعب فيزرشتاديون في بريمن (12/6/2023)

ونجح منتخب أوكرانيا في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به نيكلاس فولكروغ لمنتخب ألمانيا في الدقيقة السادسة إلى تقدم مثير بثلاثية، لكن منتخب ألمانيا انتفض في الدقائق الأخيرة وخرج متعادلا.

وأدرك فيكتور تسيغانكوف لاعب وسط جيرونا الإسباني، التعادل لأوكرانيا في الدقيقة 19، وبعدها بأربع دقائق سجل الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني هدفا بطريق الخطأ في مرماه. وفي الشوط الثاني تقمص تسيغانكوف دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لأوكرانيا في الدقيقة 56.

احتفال لاعبي أوكرانيا بهدف التعادل أمام ألمانيا، وفي الصورة فيكتور تسيغانكوف يحتفل بطريقته الخاصة (يسار الصورة)

احتفال لاعبي أوكرانيا بهدف التعادل أمام ألمانيا، وفي الصورة فيكتور تسيغانكوف يحتفل بطريقته الخاصة (يسار الصورة)

ثم رد كاي هافرتس بهدف ثان لألمانيا قبل سبع دقائق من النهاية. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، حصل منتخب ألمانيا على ضربة جزاء لصالح هافرتس أيضا، ترجمها يوسوا كيميش إلى هدف التعادل القاتل. ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية. 

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Fußball Nationalmannnschaft Sport SPO (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    خطوط أفقية!

    من المعروف أن الخطوط الأفقية في اللباس تجعل المرء يبدو سميناً، ولكن بالنسبة لأعضاء المانشافت الرشيقين لا يشكل ذلك مشكلة. تيمو فيرنر، وسيرجي جنابري، ونيكو شولز وغيرهم ممن سيقع عليهم اختيار المدرب يواخيم لوف سيرتدون هذه البدلة البيضاء المخططة في بطولة أمم أوروبا لعام 2020.

  • WM-Trikot für 2018 (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    ألوان باهتة

    هذا الزي الأبيض الباهت ارتداه لاعبو المنتخب الألماني في كأس العالم في روسيا عام 2018. خيب المانشافت آمال الألمان في تلك البطولة. يظهر في الصورة توني كروس وماتز هوملز ومسعود أوزيل. الأخير اعتزل اللعب في منتخب الماكينات بعد تلك المشاركة.

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    الفائزون بكأس العالم

    استُلهم زي الفريق الألماني في كأس العالم 2014 من نظيره في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. تدرجات اللون الأحمر الثلاث ترمز لألوان العلم الألماني، وتم استبدال السروال الأسود بآخرٍ أبيض. يظهر في الصورة ماريو غوتزه أثناء هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، ليحمل معه قيمة مميزة في قلوب المعجبين.

  • Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Spiel um Platz 3 Deutschland Uruguay

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    رجال بالأسود

    قبل الحرب العالمية الثانية، ارتدى الفريق الألماني الزي الأسود. في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عاد الأسود ليكون زي فريق الماكينات الألمانية. حصدت ألمانيا آنذاك المركز الثالث، ويعود الفضل في ذلك إلى هدف سامي خضيرة (يمين) ضد الأوروغواي.

  • FIFA WM 2006 Michael Ballack Gennaro Gattuso

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    قصة صيفية خيالية

    تحضر نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 في الذاكرة كـ "قصة صيفية خيالية"، ففي ذلك العام أثبتت إيطاليا أنها ند لألمانيا، بعد تحقيقها هدفين في الوقت الإضافي من الدور قبل النهائي في مرمى المانشافت. أما بالنسبة للقمصان، فقد "تجمّل" الأبيض بالقليل من اللونين الذهبي والأحمر إلى جانب مسحة خفيفة من اللون الأسود.

  • Jürgen Klinsmann Fußballweltmeisterschaft WM 1998

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    فرنسا 1998

    في هذا العام احتفظ الزي بلونه الأبيض التقليدي مع إضافة الأشرطة السوداء والحمراء والذهبية في إشارة إلى العلم الألماني، فيما تم إدراج ثلاثة نجوم فوق النسر، للدلالة على ألقاب كأس العالم الثلاث التي حصدتها ألمانيا. كل ذلك لم يسعف ألمانيا؛ إذ خسرت أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.

  • Oliver Bierhoff Fußballeuropameisterschaft WM 1996

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أمم أوروبا 1996

    هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في مرمى التشيك حقق للفريق الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 1969. وتميز الزي آنذاك بنسر أبيض على خلفية سوداء.

  • Lothar Matthäus Berti Vogts Fußballeuropameisterschaft WM 1994

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    "بالمقلوب" في أمريكا

    خيب المنتخب الألماني في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 آمال مشجعيه، وذلك بعد خسارة ألمانيا أمام بلغاريا في دور الثمانية، ومن الواضح أن لوثر ماتيوس ومدربه بيرتي فوغتس لم يمضوا وقتاً ممتعاً أيضاً، أما بالنسبة للقميص... لا يسع المرء سوى التساؤل حول من خطر له أن يرسم العلم الألماني بالمقلوب!

  • Weltmeisterschaft 1990 Pokal

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    إيطاليا 1990

    بدأت ألمانيا الغربية بارتداء هذا الزي في عام 1988 خلال بطولة أمم أوروبا، وبعد عامين فقط اتحد لاعبو ألمانيا الغربية والشرقية معاً ليشكلوا المانشافت، ويظفروا بكأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

  • Deutschland Fußballspieler Karl-Heinz Rummenigge

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أخضر

    حتى بطولة أوروبا عام 2000 كان اللون الأخضر من بين ألوان الزي الرسمي في المباريات الخارجية للمانشافت. وفي عام 1986 استطاع الفريق بقيادة الكابتن كارل-هاينز رومنيغه الوصول إلى المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي أقيمت بمدينة مكسيكو سيتي، ولكنه خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة. قاد المنتخب الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا، الذي كان في عز نجوميته آنذاك.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM 1974 Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    كأس العالم 1974

    في سبعينيات القرن الماضي، سيطر اللون الأبيض على قمصان فريق ألمانيا الغربية، إذ اعتبر هذا اللون هو السمة البارزة إلى جانب النسر الكبير نسبياً. لقد تألق كل من جيرد مولر وفولفغانغ اوفرات بهذه البدلة بعد حصولهم على لقب كأس العالم 1974 في ميونخ.

  • Bildergalerie Wunder von Bern 1954 public viewing damals und heute

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    معجزة بيرن

    ارتدى فريق ألمانيا الغربية بقيادة الكابتن فريتز فالتر عام 1954 بدلة مشابهة لزي 1974. تمكنت ألمانيا الغربية آنذاك من الحصول على لقب بطل كأس العالم في مباراة جمعتها مع المجر بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش. هذا الفوز أطلق عليه "معجزة بيرن"، قد تم نيله على أرض غارقة بالمياه في العاصمة السويسرية، وهو أول لقب عالمي تحققه ألمانيا الغربية. تشاك بنفولد/م.س.


مواضيع ذات صلة

07.06.2022, xjhx, Fussball UEFA Nations League, Deutschland - England emspor, v.l. Mannschaftsfoto Deutschland DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and/or QUASI-VIDEO München *** 07 06 2022, xjhx, football UEFA Nations League, Germany England emspor, v l team photo Germany DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI VIDEO Munich

بعد كبوة روسيا.. الماكينات في قطر لتصحيح المسار ورد الاعتبار 15.11.2022

بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل والخروج التاريخي من دور المجموعات في مونديال 2018 بروسيا، سيواجه المنتخب الألماني منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا في دور المجموعات بمونديال قطر في مهمة رد الاعتبار.