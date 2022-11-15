في مباراتها رقم 1000- ألمانيا تنجو من خسارة أمام أوكرانيا

بصعوبة شديدة، تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني 3/ 3 في المباراة رقم 1000 في تاريخ الماكينات الألمانية، الفائز بكأس العالم أربع مرات وكأس الأمم الأوروبية ثلاث مرات.

وقلب منتخب ألمانيا تأخره 1/ 3 حتى الدقائق السبع الأخيرة إلى تعادل مثير اليوم الاثنين (12 يونيو/ حزيران 2023) على ملعب فيزر شتاديون في بريمن، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين.

شتاينماير: لا ينبغي أن تلهينا مباراة

وجرت المباراة في حضور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والسفير الأوكراني في برلين. وكان شتاينماير قد وصف المباراة بأنها "دلالة على الصداقة والتضامن"، محذرا في تصريحات لمحطة "ZDF" قبل بداية المباراة: "لا ينبغي أن تلهينا مباراة مثل هذه".

وأوضح الرئيس الألماني: "مباراة كرة قدم لا يمكنها أن تغير من وضعية الحرب، إنه شيء نقوم به سياسيا من خلال مساندة هؤلاء الذين تعرضوا للهجوم من قبل الجيش الروسي". وختم بالقول "ونتمنى أيضا أن تغير أوكرانيا مسار الحرب بشكل حاسم خلال الأسابيع المقبلة".

وقد تم توجيه كافة عائدات المباراة لصالح أوكرانيا التي تعاني من جراء الغزو العسكري الروسي لها.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير برفقة السفير الأوكراني أولكسي ماكاييف يحضران المباراة الخيرية لمنتخب ألمانيا أمام ضيفه منتخب أوكرانيا. ملعب فيزرشتاديون في بريمن (12/6/2023)

ونجح منتخب أوكرانيا في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به نيكلاس فولكروغ لمنتخب ألمانيا في الدقيقة السادسة إلى تقدم مثير بثلاثية، لكن منتخب ألمانيا انتفض في الدقائق الأخيرة وخرج متعادلا.

وأدرك فيكتور تسيغانكوف لاعب وسط جيرونا الإسباني، التعادل لأوكرانيا في الدقيقة 19، وبعدها بأربع دقائق سجل الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني هدفا بطريق الخطأ في مرماه. وفي الشوط الثاني تقمص تسيغانكوف دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لأوكرانيا في الدقيقة 56.

احتفال لاعبي أوكرانيا بهدف التعادل أمام ألمانيا، وفي الصورة فيكتور تسيغانكوف يحتفل بطريقته الخاصة (يسار الصورة)

ثم رد كاي هافرتس بهدف ثان لألمانيا قبل سبع دقائق من النهاية. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، حصل منتخب ألمانيا على ضربة جزاء لصالح هافرتس أيضا، ترجمها يوسوا كيميش إلى هدف التعادل القاتل. ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)