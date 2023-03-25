في مباراة ودية بلجيكا تفوز على ألمانيا بعد 68 عاماً

يعود الفوز الأخير "للشياطين الحمر" على ألمانيا إلى 26 أيلول/ سبتمبر 1954 في مباراة ودية أيضاً. ومنذ ذلك الحين، تواجه المنتخبان 16 مرة، ففاز فيها المنتخب الألماني 15 مرة مقابل تعادل وحيد. وسجل كيفن دي بروين هدفا وصنع هدفين أخرين ليقود المنتخب البلجيكي إلى الفوز على مضيفه الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس (الثلاثاء 28 مارس / آذار 2023). وسجل سيرغ غنابري هدفا متأخرا لكنه لم يكن كافيا لإنقاذ المنتخب الألماني الذي عانى من ثغرات دفاعية خاصة خلال الشوط الأول وهو ما منح الفرصة للمنتخب البلجيكي لهز الشباك مرتين خلال ثلاث دقائق.

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وافتتح يانيك كاراسكو التسجيل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة السادسة إثر تمريرة من دي بروين ثم أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة التاسعة بمساعدة دي بروين أيضا. وكاد المنتخب البلجيكي أن ينهي الشوط الأول متقدما بعدد أكبر من الأهداف، لكن المنتخب الألماني رد في الدقيقة 44 بهدف سجله نيكلاس فولكروغ من ضربة جزاء احتسبها الحكم بداعي تصدي لوكاكو للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وكاد تيمو فيرنر أن يدرك التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 59 حيث أسكن الكرة في الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل. وفي الدقيقة 78، أضاف دي بروين الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي ثم اختتم غنابري التسجيل بالهدف الثاني للمنتخب الألماني في الدقيقة 87 . وفي الوقت الذي تتنافس فيه المنتخبات الأوروبية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024 المقررة في ألمانيا، حرص المنتخب الألماني على خوض أكثر من مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي، حيث لا يخوض التصفيات نظرا لتأهله إلى النهائيات باعتباره منتخب البلد المستضيف للبطولة.

ع.ش / ح.ز (د.ب.أ / أ.ف.ب)