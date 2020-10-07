في مباراة مثيرة.. تركيا تخطف تعادلا مثيرا من ألمانيا

تعادل منتخب ألمانيا (3/3) مع ضيفه منتخب تركيا في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء (السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في إطار استعداداتهما لاستئناف مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبادر يوليان دراكسلر بالتسجيل لألمانيا في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل منتخب تركيا بهدف حمل توقيع أوزان توفان في الدقيقة الخمسين. وعاد منتخب ألمانيا للتقدم من جديد، عقب إحراز فلوريان نويهاوس الهدف الثاني لمنتخب الماكينات في الدقيقة 58، غير أن إفيغان كاراغا تعادل لتركيا في الدقيقة 67.

وتواصلت الإثارة في المباراة بعدما أحرز لوكا فالدشميدت الهدف الثالث لألمانيا في الدقيقة 81، غير أن كينان كرامان أدرك التعادل لتركيا في الدقيقة التسعين.

ويستعد منتخب ألمانيا لملاقاة مضيفه منتخب أوكرانيا وضيفه منتخب سويسرا يومي 10 و13 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي على الترتيب بدوري الأمم، فيما يلعب منتخب تركيا مع مضيفه منتخب روسيا وضيفه منتخب صربيا يومي 11 و14 من الشهر الحالي.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)