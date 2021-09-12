في مالي.. مقتل سائقي شاحنات مغربية تنقل سمكا من الداخلة

لقي سائقا شاحنتين مغربيين مصرعهما وجرح سائق ثالث على إثر هجوم مسلح لم تعرف بعد هوية منفذيه في مالي بعد، أثناء نقلهم أسماكا في شاحنات كبيرة يتم تصديرها من المغرب إلى دول أفريقية، وفقاً لما أفادت مصادر دبلوماسية مغربية وأمنية مالية الأحد (12 سبتمبر/ أيلول 2021).

وقال مصدر دبلوماسي مغربي في باماكو لوكالة فرانس برس "قتل مغربيان كانا يسوقان شاحنتين لنقل البضائع باتجاه باماكو، بينما جرح ثالث السبت". من جانبه أكد مصدر أمني مالي أن الضحيتين "قتلا على يد مجموعة مسلحة قرب بلدة ديديني"، مشيرا إلى "نشر قوات أمن في موقع الحادث".

وقال المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني في المغرب في بيان إن السائقين "تعرضوا لإطلاق نار مكثف، لا تزال أسبابه مجهولة لحدود الساعة، رغم ترجيح فكرة السرقة".

ولم يتسن في الحين تحديد ما إذا كان المهاجمون الذين انسحبوا فورا دون سرقة أي أغراض، جهاديين أو قطاع طرق. وانتشر على موقع تويتر أخبار توثق لآثار الهجوم الذي تعرضت له أحد الشاحنات .

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء المغربية الأحد عن شهود أن أفراد المجموعة المسلحة كانوا "مختبئين بين الأشجار على جنبات الطريق"، وأنهم "كانوا مقنعين ويرتدون واقيات من الرصاص ولديهم أجهزة اتصال لاسلكي". وأضافت الوكالة أن السفارة المغربية في باماكو على اتصال مع السلطات المختصة في البلدين، مشيرة إلى "طلب فتح تحقيق من طرف السلطات المالية لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات".

ونقلت جثتا الضحيتين إلى العاصمة المالية بينما تلقى الجريح العلاجات في موقع الهجوم، وفق ما أفاد المصدر الأمني المالي.

وتعاني مالي موجة من أعمال العنف المتعددة الأوجه والتي خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ اندلاع تمرد قاده انفصاليون وجهاديون شمال البلاد في 2012. وذلك رغم تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى من بلدان إفريقية.

وتفاقم العنف بسبب نزاعات محلية وأعمال نهب في وسط البلاد حيث تسجّل غالبية الاعتداءات في حق المدنيين، بحسب قسم حقوق الإنسان لدى بعثة الأمم المتحدة.

و.ب/ (مواقع، أ ف ب)