 في مالي.. مقتل سائقي شاحنات مغربية تنقل سمكا من الداخلة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

في مالي.. مقتل سائقي شاحنات مغربية تنقل سمكا من الداخلة

مقتل سائقين مغربيين وجرح ثالث إثر هجوم مسلح لم تعرف بعد هوية منفذيه في مالي بعد. وكان السائقون الثلاثة يحملون أسماكا يتم نقلها إلى الدول الإفريقية.

العاصمة المالية باماكو

العاصمة المالية باماكو

لقي سائقا شاحنتين مغربيين مصرعهما وجرح سائق ثالث على إثر هجوم مسلح لم تعرف بعد هوية منفذيه في مالي بعد، أثناء نقلهم أسماكا في شاحنات كبيرة يتم تصديرها من المغرب إلى دول أفريقية، وفقاً لما أفادت مصادر دبلوماسية مغربية وأمنية مالية الأحد (12 سبتمبر/ أيلول 2021).

مختارات

وقال مصدر دبلوماسي مغربي في باماكو لوكالة فرانس برس "قتل مغربيان كانا يسوقان شاحنتين لنقل البضائع باتجاه باماكو، بينما جرح ثالث السبت".  من جانبه أكد مصدر أمني مالي أن الضحيتين "قتلا على يد مجموعة مسلحة قرب بلدة ديديني"، مشيرا إلى "نشر قوات أمن في موقع الحادث".

وقال المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني في المغرب في بيان إن السائقين "تعرضوا لإطلاق نار مكثف، لا تزال أسبابه مجهولة لحدود الساعة، رغم ترجيح فكرة السرقة".

ولم يتسن في الحين تحديد ما إذا كان المهاجمون الذين انسحبوا فورا دون سرقة أي أغراض، جهاديين أو قطاع طرق. وانتشر على موقع تويتر أخبار توثق لآثار الهجوم الذي تعرضت له أحد الشاحنات .

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء المغربية الأحد عن شهود أن أفراد المجموعة المسلحة كانوا "مختبئين بين الأشجار على جنبات الطريق"، وأنهم "كانوا مقنعين ويرتدون واقيات من الرصاص ولديهم أجهزة اتصال لاسلكي". وأضافت الوكالة أن السفارة المغربية في باماكو على اتصال مع السلطات المختصة في البلدين، مشيرة إلى "طلب فتح تحقيق من طرف السلطات المالية لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات".

ونقلت جثتا الضحيتين إلى العاصمة المالية بينما تلقى الجريح العلاجات في موقع الهجوم، وفق ما أفاد المصدر الأمني المالي.

وتعاني مالي موجة من أعمال العنف المتعددة الأوجه والتي خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ اندلاع تمرد قاده انفصاليون وجهاديون شمال البلاد في 2012. وذلك رغم تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى من بلدان إفريقية.

وتفاقم العنف بسبب نزاعات محلية وأعمال نهب في وسط البلاد حيث تسجّل غالبية الاعتداءات في حق المدنيين، بحسب قسم حقوق الإنسان لدى بعثة الأمم المتحدة.

و.ب/ (مواقع، أ ف ب)

  • Marokko Wahlkampagne

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    "هزيمة آخر حكومات الإسلاميين في المنطقة"

    تعتبر خسارة إسلاميي المغرب في الانتخابات التشريعية في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021 نكسة جديدة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صحيفة "نيويورك تايمز" وصفت هذا الإخفاق بأنه "هزيمة آخر حكومات الإسلاميين في المنطقة".

  • Marokko König Verfassung Kompetenz Regierung

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    الوصول إلى السلطة في المغرب عام 2011

    وصل إسلاميو حزب "العدالة والتنمية" في المغرب إلى السلطة عقب انتخابات مبكرة وتعديل دستوري أعلن عنه العاهل المغربي محمد السادس بعد احتجاجات شهدتها البلاد عام 2011 خلال موجة الربيع العربي التي أشعلت المنطقة.

  • Marokko Parlamentswahl - Regierungspartei PJD, Abdelilah Benkirane

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    الفوز في انتخابات 2011 و2016

    استمر حزب "العدالة والتنمية" في قيادة الحكومة لولايتين متتاليتين، بعد تصدره نتائج انتخابات عامي 2011 و2016، مما جعل هذه التجربة الفريدة بالمغرب موضع اهتمام ودراسة ومقارنة مع تجارب دول عربية أخرى اتسمت بإقصاء الإسلاميين.

  • Mohammed Mursi ehemaliger ägyptischer Präsident

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    أول رئيس إسلامي لمصر

    في أول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بنظام مبارك، فازت الأحزاب الإسلامية بثلثي مقاعد البرلمان، نصفها تقريباً لجماعة الإخوان المسلمين. وفي الانتخابات الرئاسية عام 2012 فاز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 51,7%من إجمالي أصوات المشاركين، ليصبح أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد وكذلك أول رئيس إسلامي لمصر.

  • default

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    من رأس السلطة إلى قائمة الإرهاب

    لم يحكم الإخوان سوى عاما واحدا فقط. فبعد أن أطاح الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي بمرسي، في الثالث من تموز/يوليو، بدأت السلطات بشن حملة قمع واسعة ضد الإخوان، كما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي، ما أسفر عن مقتل 800 على الأقل من المتظاهرين. وصدرت أحكام بالإعدام على المئات، بينهم مرسي، في محاكمات جماعية نددت بها الأمم المتحدة، وتوفي مرسي خلال إحدى جلسات المحاكمة في عام 2019.

  • Tunesien | Proteste gegen Regierung

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    تعليق البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب النهضة

    في 26 يوليو/ تموز 2021، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب النهضة الإسلامي، في خطوة وصفها بعض المراقبين بـ"الانقلاب". مرّ شهر على قرارات سعيّد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، ولم يعلن بعد عن خارطة الطريق الذي وعد بها، مقابل استمرار قرارات بالاعتقال أو بحظر السفر بحق عدة شخصيات سياسية واقتصادية.

  • Tunesien Krise l Entmachtung des Ministerpräsidenten l Präsident Kais Saied

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    توقف حركة النهضة عن مهاجمة الرئيس

    واصل سعيد إصدار قراراته بإعلانه استمرار الإجراءات الاستثنائية، دون أن يعطي تاريخاً محدداً لإنهاء هذا الوضع. وخلال 30 يوما من "الحكم الفردي"، أرسل سعيّد إشارات بارزة لخصومه تفيد بأنه عازم على وضع بصمته، بينما انكفأت حركة النهضة الإسلامية على نفسها ولم تعد تهاجم الرئيس كما فعلت خلال أولى أيام انقلابه عليها.

  • Algerien MSP-Islamistenführer Makri

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    فشل إسلاميي الجزائر في الفوز بالمرتبة الأولى

    حقق الإسلاميون في الجزائر نصف انتصار في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 يونيو/ حزيران 2021، بعد مضاعفتهم لحصتهم من المقاعد البرلمانية، لكنهم لم ينجحوا في الفوز بالمرتبة الأولى، وتشكيل الحكومة. وقد تمكنت حركة مجتمع السلم الإسلامية، من مضاعفة عدد مقاعدها في الانتخابات، بعدما حصلت على 64 مقعدا مقارنة بانتخابات 2017، التي حصلت فيها بالتحالف مع حركة التغيير على 34 مقعدا.

  • Parlament in Libyen

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    خسارة الإسلاميين في أول انتخابات بعد القذافي

    في عام 2012 فاز ائتلاف القوى الوطنية "الليبرالي" بزعامة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل بـ 39 مقعدا، من إجمالي 80 مقعدا مخصصة للقوائم الحزبية. وفاز حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بزعامة محمد حسن صوان، بـ 17 مقعدا فقط، فيما اكتفى حزب الجبهة الوطنية، الذي انبثق عن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي كانت معارضة للقذافي في الثمانينيات، بزعامة محمد المقريف بثلاثة مقاعد فقط.

  • Libyen Wahlen 20. Februar 2014

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    التيار الإسلامي يمنى بالخسارة من جديد

    في الانتخابات البرلمانية الليبية لعام 2014 تقدم التياران "المدني" والليبيرالي بصورة واضحة على التيار الإسلامي. ويُذكر أن ليبيا لم تشهد الاستقرار المنشود، بل صارت ساحة صراع للميليشيات المسلحة المتنافسة على السلطة هناك؛ والتي استدعت بدورها قوى إقليمية ودولية مما حوّل البلاد إلى ساحة نزاع إقليمي وحروب تخاض بالنيابة.

  • Sudan Khartum | Prozess & Urteil Omar al-Baschir, ehemaliger Präsident | Anhänger

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    تجربة امتدت إلى ثلاثة عقود

    تجربة إسلاميي السودان في الحكم كانت الأطول، واستمرت طوال ثلاثة عقود في الفترة بين 1989 و2019. لكن وبعد عدة اضطرابات إقليمية وأزمات داخلية كان آخرها انفصال جنوب السودان عن البلاد في 2011، شهد السودان انتفاضات شعبية تزامنت مع ثورات "الربيع العربي"، وانتهت في 2019 بإسقاط نظام عمر البشير.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

انهيار حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المغربية  

مواضيع ذات صلة

24.03.2021 *** Eröffnung des Kamal Khan Staudamm. (c) Präsidialpresseabteilung von Afghanistan

إيران وطالبان والصراع على المياه.. هل من حل في الأفق؟ 12.09.2021

طالما كان الملف المائي من الملفات العالقة والشائكة بين طهران وكابول. مع وصول حركة طالبان إلى الحكم، تسعى إيران بشكل براغماتي إلى إيجاد حلّ لمعضلة استمرت لعقود، فهل تجد مستجيباً في أفغانستان؟

Ein militärisches Transportflugzeug, ein Airbus A400 M der Luftwaffe, steht vor dem Abflug in Richtung Mali auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf. Ein Selbstmordattentäter hat im westafrikanischen Mali eine Patrouille deutscher UN-Soldaten angegriffen und dabei mehrere Menschen verletzt.

الجيش الألماني يحقق في ادعاء جماعة إرهابية حول هجوم مالي 06.07.2021

وزارة الدفاع الألمانية تقول إنها بصدد التحقيق في ادعاء جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابية، مسؤوليتها على هجوم تعرضت له القوات الألمانية في مالي الشهر الماضي.

ARCHIV - 13.11.2018, Mali, Gao: Ein Soldat der Bundeswehr steht mit einem Sturmgewehr vom Typ G36 am Flughafen nahe des Stützpunktes in Gao im Norden Malis. (zu dpa Streit ums Sturmgewehr - Heckler & Koch kritisiert Ministerium) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

إصابة جنود ألمان في هجوم على دوريتهم في مالي 25.06.2021

تعرضت دورية تابعة للجيش الألماني المشارك في مهمة أممية بمالي لهجوم أدى إلى جرح نحو 15 جنديا. وأكدت قيادة الجيش الألماني وبعثة الأمم المتحدة وقوع الهجوم.