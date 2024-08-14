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عالم الرياضةأوروبا

في ليلة مبابي.. الريال ينتزع كأس السوبر على حساب أتلانتا

١٤ أغسطس ٢٠٢٤

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي بداية واعدة مع ريال مدريد الإسباني وقاده لإحراز لقب الكأس السوبر الأوروبية على حساب أتلانتا الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء.

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ريال مدريد ضد أتلانتا في كأس السوبر الأوروبية 2024
مبابي يحرز باكورة أهدافه مع ريال مدريدصورة من: Czarek Sokolowski/AP Photo/picture alliance

أحرز ريال مدريد الإسباني لقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بفوزه على أتلانتا الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت بينهما في الاستاد الوطني بوارسو الأربعاء (14 أغسطس/آب 2024).

وافتتح فيدريكو فالفيردي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 59، قبل أن يضيف الوافد الجديد  كيليان مبابي  الهدف الثاني بعدها بتسع دقائق،  في أول ظهور رسمي  مع فريقه الجديد الذي انضم إليه هذا الصيف، بعد تمريرة جميلة من الإنجليزي  جود بيلينغهام.

وسيطر ريال على مجريات اللقاء في ظل سعيه للتسجيل مبكرا لكنّ أتالانتا الذي تُوّج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" واضعا حدا لسلسلة تاريخية لباير ليفركوزن الالماني من دون خسارة، حافظ على هدوئه ليمتص الاندفاعة المدريدية وسط معاناة لفريق أنشيلوتي من أجل ترجمة قدراته الهائلة.

ريال مدريد الإسباني ضد أتالانتا الإيطالي في مباراة كأس السوبر الأوروبية 2024
فالفيردي مفتتحا التسجيل للريال في الدقيقة 59صورة من: Darko Bandic/AP Photo

وحقق الريال لقبه الرابع هذا العام، بعد كأس السوبر المحلي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. كما أن هذا  اللقب هو السادس لريال مدريد  في المسابقة لينفرد بالرقم القياسي، بعد أن كان يتساوى مع غريمه التقليدي برشلونة وميلان الإيطالي بخمسة ألقاب.

كما أحرز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقبه الخامس في هذه المسابقة ليفك ارتباطه مع الإسباني بيب غوارديولا، والـ 14 مع ريال في مختلف المسابقات ليتساوى مع ميغيل مونيوس صاحب الرقم القياسي الحالي كأكثر المدربين إحرازا للألقاب مع العملاق المدريدي في تاريخه.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)