في ليلة تشيلسي.. غنابري يعادل انجاز فيغو ويصنع رقما جديدا

لقد كان مساء غير عادي بالنسبة لسيرغي غنابري، فنجم بايرن ميونيخ الألماني، تألق فيفوز فريقه على تشيلسي في قلب لندن بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. حصل على لقب رجل المباراة، لكن هذا "غيض من فيض".

فغنابري، الذي عاش من قبل في لندن ثلاث سنوات (2013-2016) عندما كان لاعبا في أرسنال، عاش أمس الثلاثاء أجمل لياليه في ستامفورد بريدج، فقد صنع هدفا ونجح في تسجيل هدفين جعلاه يعادل رقما صامدا منذ عشرين عاما، هو رقم النجم البرتغالي لويس فيغو.

وأصبح رصيد غنابري (24 عاما) في دوري الأبطال هذا الموسم 6 أهداف سجلها في ناديين إنجليزيين: 4 في مرمى توتنهام في مرحلة المجموعات واثنان في مرمى تشيلسي في دور الـ16.

وطبقا لبيانات شركة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية فإن غنابري، المولود في شتوتغارت لأم ألمانية وأب من كوت ديفوار،هو ثاني لاعب بعد البرتغالي لويس فيغو يسجل ستة أهداف في مباراتي ذهاب بلندن في دوري الأبطال، علما أن أهداف فيغو الستة كان قد سجلها في موسم 1999/2000 في مرمى أرسنال وتشيلسي وكان آنذاك حاملا لقميص برشلونة الإسباني.

الطريف في الأمر هو أن سيرغي غنابري لم يسجل هدفا واحدا في العاصمة البريطانية خلال لعبه مع أرسنال ثلاث سنوات. علاوة على ذلك فإن غنابري هو أول لاعب يسجل أهدافه الستة الأولى بدوري الأبطال في شباك فرق من بلد واحد، بل ومن مدينة واحدة "وهي درجة عليا ربما لن يتمكن أحد من الوصول إليه بسرعة"، حسب موقع "شبورت 1".

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