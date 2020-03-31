في لقاء مع عائلات ضحايا هاناو.. شتاينماير يشدّد: لا مكان للعنصرية

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المواطنين إلى رفع أصواتهم ضد العنصرية وكراهية الأجانب. وقال شتاينماير اليوم الأربعاء (23 سبتمبر/ أيلول 2020) في برلين خلال لقاء مع أقارب ضحايا هجوم هاناو: "علينا أن نرفع أصواتنا ونتضامن كلما انتُهكت كرامة أفراد في بلدنا".

وأضاف شتاينماير، على خلفية الهجوم الذي أودى بحياة تسعة أشخاص، أن النعوت العنصرية معادية للبشر ولا تتوافق مع واقع الحياة في مجتمعنا المتنوع.

وكان متطرف يميني يبلغ من العمر 43 عاماً قد أطلق النار على تسعة أشخاص من أصول أجنبية في في مقهى للشيشة بمدينة هاناو، يرتاده عادة أشخاص من أصول أجنبية، ويُشتبه أنه قتل والدته بعد ذلك، ثم انتحر.

وعقب الخطاب، أجرى شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر ووزير الداخلية هورست زيهوفر ومفوض الحكومة الألمانية لشؤون ضحايا الإرهاب إدغار فرانكه، محادثات منفصلة مع بعض مجموعات أسر الضحايا.

وكان شتايناير قد دعا في رسالة للمسلمين بمناسبة انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر إلى حماية أفضل للمسلمين ضد التحريض العنصري، وذلك على خلفية هجوم هاناو.

إ.ع/ ع.غ