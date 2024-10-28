في غياب ميسي ورونالدو .. رودري يفوز بالكرة الذهبية لعام 2024

في "حفل تكريم" مهيب في مسرح دو شاتليه بباريس تم توزيع جوائز "البالون دور" للأفضل في كرة القدم العالمية. وهذه هي النسخة 68 من الجائزة. والتي فاز بها الإسباني رودري، أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا الأخيرة بألمانيا.

بعد تصويت لجنة تحكيم مكونة من صحفيين يمثلون أفضل 100 دولة في تصنيف فيفا، حصل لاعب خط وسط مانشستر سيتي، الإسباني رودري على جائزة الكرة الذهبية (بالدون دور)، لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الكرة الذهبية، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على الجائزة، متفوقا على فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وداني كارفاخال من ريال مدريد.

ولعب رودري، الذي وصفه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأنه "أفضل لاعب وسط في العالم"، دورا محوريا في مساعدة سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، كما اختير أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024 بعد مساعدة إسبانيا في تعزيز رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة. وحصل رودري حينها على جائزة أفضل لاعب في البطولة القارية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

ويعد رودري أول لاعب وسط دفاعي يفوز بجائزة الكرة الذهبية منذ لوتار ماتيوس في عام 1990، وثالث إسباني يفوز بالجائزة بعد ألفريدو دي ستيفانو (1957 و1959) ولويس سواريز (1960).



وأقيم حفل الكرة الذهبية هذا العام بالشراكة بين مجموعة أموري، المالكة لشركتي فرانس فوتبول وليكيب للإعلام، والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)، وفقا لاتفاقية أعلن عنها اليويفا في نوفمبر 2023.

غياب تاريخي لميسي ورونالدو

وهذه هي المرة الأولى من 21 عاما التي يغيب فيها الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، الذي تنظمه سنويا المجلة الفرنسية الشهيرة.

ميسي البالغ 37 عاما والذي يلعب حاليا مع إنتر ميامي الأمريكي فاز بالجائزة 8 مرات، فيما فاز بها رونالدو البالغ من العمر 39 عاما بها 5 مرات. ويخوض رونالدو منذ نحو عامين تجربة في النصر السعودي.

وفي آخر 15 عاما من عمر الجائزة، لم تغب الجائزة عن ميسي ورونالدو إلا مرتين الأولى لصالح الكرواتي لوكا مودريتش (2018)، والثانية كانت لصالح الفرنسي كريم بنزيمة (2022).

صورة من: FRANCK FIFE/AFP

إيميليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى

وتوج إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني ونادي أستون فيلا الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، متفوقا على تسعة آخرين من أفضل حراس المرمى في العالم.

وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها مارتينيز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم بعد فوزه بنفس الجائزة العام الماضي.

وحصل النجم الشاب لامين يامال من برشلونة على جائزة أفضل لاعب شاب، حيث فاز مع إسبانيا إلى جانب رودري في بطولة أمم أوروبا في ألمانيا هذا الصيف.



كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب

وفاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدرب في العالم خلال حفل توزيع جوائز

الأفضل لمجلة فرانس فوتبول، بعدما قاد النادي الملكي للقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي.

ولم يحضر أنشيلوتي بنفسه لتسلم الجائزة، بعدما قرر ريال مدريد، مقاطعة حفل جوائز الكرة الذهبية، وذلك لاقتناعه بعدم حصول نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب، في حين نفت اللجنة المنظمة للجائزة معرفة أي نادٍ أو لاعب مسبقا بهوية الفائز.

ورغم عدم حضوره، تم تكريم ريال مدريد كأفضل فريق في العالم

بونماتي أحسن لاعبة العالم



وفي فئة السيدات، أحرزت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم. وهي المرة الثانية تواليا التي تحرز فيها بونماتي هذه الجائزة المرموقة التي استحدثت عام 2018.



وتفوقت بونماتي (26 عاما) على زميلتيها في برشلونة النروجية كارولاين غراهام هانسن ومواطنتها سلما بارالويلو. وقالت بونماتي بعد التتويج "انا ممتنة جدا لاحراز الكرة الذهبية للمرة الثانية". وأضافت "كما قلت سابقا بان الفوز بهذه الجائزة ليس انجازا فرديا او شخصيا، فأنا محظوظة جدا لاني محاطة بلاعبات كبيرات يساعدني على تحقيق هذه الانجازات وان أكون لاعبة مميزة".

وتوجت بونماتي بكأس العالم مع منتخب بلادها عام 2023، كما ساهمت باحراز ناديها برشلونة دوري أبطال أوروبا 3 مرات في آخر 4 سنوات. وحضرت بعض لاعبات نادي برشلونة لاستلام جائزة أفضل فريق نسائي في العالم.

رئيس برشلونة خوان لابورتا ولاعبة الفريق النسائي بالنادي أليكسيا بوتيلاس يتسلمان جائزة أفضل نادي نسائي خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الـ 68 في باريس (28/10/2024) صورة من: Michel Euler/AP/dpa/picture alliance

هايس أفضل مدربة

وتوجت إيما هايس مدربة تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل مدربة للسيدات بعدما قادت فريقها للتتويج بلقب دوري السوبر للسيدات قبل أن تنتقل لتدريب منتخب أمريكا.



تكريم خاص للألماني الراحل بيكنباور

وخرج المرشحون الألمان خالي الوفاض. فاحتل توني كروس المركز التاسع في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، بينما احتل فلوريان فيرتس المركز الثاني عشر. وجاء أنطونيو روديغر في المركز 22، وماتس هوميلس في المركز 29.

لكن خلال الحفل تم تكريم قيصر الكرة الألمانية فرانز بيكنباور، الذي توفي عن عمر يناهز 78 عامًا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحضرت الحفل أرملة بيكنباور هايدي وابنه جويل وصديقه كارل هاينز رومينيغه.

وقال رومينيجه إن بيكنباور كان "واحداً من أوائل الشخصيات العالمية في كرة القدم. وكان تأثيره على لعبتنا في جميع المجالات لا يقاس. يمكن لعالم كرة القدم أن يعتبر نفسه محظوظاً بوجود فرانز بيكنباور في وسطه". وشدد جويل بيكنباور على أن والده "في المنزل لم يكن أبدا قيصر، وإنما كان أفضل أب".



ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز س ي د)



