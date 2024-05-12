في عيد "نبع الحنان".. الأمهات ينعشن سوق الورود في ألمانيا!

تأتي الورود بجميع أنواعها وألوانها في مقدمة الهدايا التي يقدمها الألمان لأمهاتهم في عيد الأم، بحسب استطلاع ويتوقع أن ينفقوا هذا العام أكثر من مليار يورو على شراء الهدايا للأمهات. فما هي نوعية هذه الهدايا؟

يحتفل بعيد الأم في ألمانيا بتاريخ الأحد الثاني من شهر مايو/ أيار. وهو يوم مميز يعبّر فيه الألمان عن حبهم وامتنانهم لأمهاتهم. يمتاز هذا الاحتفال بالتقدير العميق للدور الذي تؤديه الأم. لم يعرف هذا العيد الا في القرن العشرين، ويعود الاحتفال به إلى الحركات النسائية في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان أول احتفال بعيد الأم في 12مايو/ أيار عام 1908،عندما قررت الناشطة الأمريكية آنا جارفيس الاحتفال بوالدتها في الذكرى الثانية لوفاتها بإقامة حفلة تأبين لها.

وبحلول عام 1909 أصبحت كل ولاية أمريكية تقريباً تحتفل بعيد الأم في هذا اليوم. وبقرار من الكونجرس الأمريكي تم جعل هذا اليوم عطلة وطنية في عام 1914.يُحتفل بالعيد في شتى دول العالم بأيام متباينة وغالبا في أشهر مارس/ آذار، أو أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار.

في بعض الدول العربية يتم الاحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس/ آذار من كل عام، أما في أمريكا و ألمانيا يتم الاحتفال به يوم الأحد الثاني من شهر مايو/ أيار.لكن بخلاف أمريكيا عيد الأم ليس عطلة رسمية في ألمانيا ولكنه مهم للرواج التجاري.

وفق مسح أجراه اتحاد التجارة الألماني (HDE)، يخطط الألمان لإنفاق أكثر من مليار يورو على هدايا عيد الأم هذا العام. ومن المتوقع أن ينفقوا 1.02 مليار يورو، أي بمتوسط 18.40 يورو للشخص الواحد، حسبما أعلن الاتحاد في برلين. "عيد الأم يعد مناسبة للشراء ويرتبط بمبيعات مهمة ،خاصة في تجارة الزهور"، حسب ما أوضح المدير العام لاتحاد التجارة الألماني (HDE) شتيفان جينث.

الورود على رأس قائمة الهدايا!

وبحسب الاستطلاع، يخطط ما يقرب من ثلث المستهلكين للإنفاق في عيد الأم هذا العام. بالنسبة للألمان تأتي الزهور في مقدمة الهدايا التي يقدمونها لأمهاتهم في عيد الأم بنسبة (62%)، تليها المواد الغذائية (37%)، ومنتجات التجميل (24%)، والقسائم الشرائية (22%). ومقارنة بالعام الماضي، يرغب الألمان في إنفاق حوالي خمسة بالمائة أكثر هذا العام، وفي عيد الأم 2023، بلغ المبلغ 973 مليون يورو.وفق جمعية التجارة الألمانية (HDE)، ينفق كل ألماني ما متوسطه 25 يورو على هدايا عيد الأم.

على الرغم من أن الاتجاه يتجه نحو الهدايا العينية، إلا أن الزهور لا تزال تُقدم بشكل كبير. وفقًا لمكتب تقارير السوق والأسعار المركزي في ألمانيا، يتم تحقيق مبيعات تصل إلى 130 مليون يورو من الزهور المقطوفة خلال أسبوع عيد الأم. أكبر مبيعات العام (قبل عيد الحب) تتحقق في تجارة الزهور خلال عيد الأم. كما تستفيد صناعة الحلوى وقطاع النسيج عيد الأم.

وكشفت الرابطة المركزية للبستنة في ألمانيا أنه بحسب النتائج الأولية، زادت النفقات السنوية لكل شخص على الزهور والنباتات في ألمانيا بشكبل عام من 105 يورو خلال عام 2018 إلى 108 يورو، مُشيرة إلى أن بائعي الزهور راضون بصفة خاصة عن حجم مبيعات الزهور المقطوفة مقارنة مع السنوات الماضية. وأوضحت الرابطة أن باعة الزهور في ألمانيا يحققون أرباحاً مهمة بصفة خاصة خلال الأيام المخصصة للاحتفال بكل من عيد الأم و عيد الحب وعيد الميلاد أو الكريسماس.

إ.م