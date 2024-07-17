في عيد ميلادها السبعين شرودر يصف ميركل بـ"الخصم المميز"

بمناسبة عيد ميلادها السبعين، أشاد المستشار الأسبق غيرهارد شرودر بالمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، واصفاً إياها بأنها "خصم مميز". أما الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير فقد قال إن ميركل "علامة مميزة في ديمقراطيتنا".

هنأ المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر خليفته المستشارة السابقة أنغيلا ميركل بمناسبة عيد ميلادها السبعين. وقال شرودر في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية: "هي خصم مميز بين جميع الخصوم السياسيين. لقد فازت في النهاية".

يذكر أن شرودر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي خسر أمام ميركل المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في الانتخابات العامة عام 2005.

وبحسب تقرير المجلة، قال شرودر أيضاً إنه معجب بـ "سحر ألمانيا الشمالية النموذجي" الذي تتمتع به ميركل و"قدرتها على السخرية (بما في ذلك السخرية من الذات)".

وشغلت ميركل منصب المستشارة من عام 2005 حتى عام 2021، وتحتفل اليوم الأربعاء بعيد ميلادها السبعين.

كما أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بالمستشارة السابقة، واصفاً إياها بأنها "نموذج يحتذى به وعلامة مميزة في ديمقراطيتنا". وكتب شتاينماير: "الشيء المميز في عيد ميلادك هو أن سنوات حياتك السبعين يمكن تقسيمها إلى نصفين متساويين. الخمسة والثلاثون عاماً الأولى حتى سقوط الجدار، والخمسة والثلاثون عاما الأخرى في الحرية التي طال انتظارها". وأضاف أن ميركل شكلت على نحو حاسم طريق ألمانيا الموحدة كمستشارة في الخمسة والثلاثين عاماً الثانية.

وتابع الرئيس الألماني مخاطباً المستشارة السابقة: "كان من المهم دائماً بالنسبة لك إبراز قيمة الحرية وقيمة المجتمع المستنير". وأضاف: "كانت حججك مقنعة للغاية لأنك من خلال تجربتك الشخصية كنت تعرفين بشكل أفضل القيمة التي لا تقدر بثمن للعيش في ديمقراطية حرة".

وكان شتاينماير شغل منصب وزير الخارجية في عهد ميركل مرتين - من 2005 إلى 2009 ومن ثم مرة أخرى من 2013 إلى 2017.

وأكمل شتاينماير حديثه إلى ميركل قائلاً: "أنا شخصياً لا أتذكر فقط التوترات والصعوبات خلال المفاوضات الليلية التي احتملتيها بقدرة تحمل لا حدود لها وإحساس لا يتزعزع بالواجب، بل أتذكر أيضاً هدوءك وحسك الفكاهي كما أتذكر بكل بساطة إنسانيتك"، مشيراً إلى أن الكثير من الناس عايشوا هذه الجوانب مع ميركل وأحسوا بها وكانت موضع تقدير لديهم.

خ.س/ح.ز (د ب أ)