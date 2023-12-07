في عيد حانوكا - شولتس يدعو للتضامن مع اليهود في ألمانيا

في بداية عيد الأنوار اليهودي "حانوكا"، دعا المستشار الألماني إلى التعاطف والتضامن مع اليهود في ألمانيا. وقال أمام بوابة براندنبورغ في برلين إن هذا مهم بشكل خاص هذه الأيام. أشعل شولتس أول شمعة بمناسبة بدء عيد حانوكا.

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التضامن والتعاطف مع اليهود في ألمانيا، . وقال شولتس في برلين اليوم الخميس (السابع من ديسمبر/كانون الأول 2023): "إنه أمر شديد الأهمية هذه المرة. هكذا يمكن لكل واحد منا أن يمنح كلمات (لن يتكرر هذا أبدا) قوة".

وأشعل شولتس بعد ظهر الخميس أول شمعة في شمعدان تساعي طويل خاص بعيد الحانوكا عند بوابة براندنبورغ. وقال إنه من الملائم أن ينصب هذا الشمعدان في قلب العاصمة الألمانية "كرمز للأمل والثقة ورمز للارتباط المتأصل بالعقيدة اليهودية ومواطنينا اليهود ببلادنا".

عيد حانوكا في إسرائيل To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأعاد شولتس إلى الذاكرة هجوم حركة حماس الإرهابي ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والحوادث المعادية للسامية في ألمانيا.

وذكر شولتس: "لا نقبل أن يخشى مواطنونا اليهود من ممارسة دينهم وثقافتهم وحياتهم اليومية علنا".

واتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية في مؤتمر الخريف بحضور وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر في وقت سابق من اليوم الخميس، على التزامهم حيال حماية اليهود في ألمانيا، وأكد آندي غروته وزير داخلية ولاية هامبورغ أن "الحياة اليهودية في ألمانيا تتمتع بحماية خاصة من الدولة".

يذكر أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، على الترتيب، قاموا بزيارات تضامنية لإسرائيل عقب هجوم السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، الذي شنته حركة حماس.

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ص.ش/ع.ج.م/ز.أ.ب (د ب أ)