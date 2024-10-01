في عيد الهالوين ـ "كائنات" فطرية مرعبة ونتنة لكن بعضها لذيذ!
إصبع الرجل الميت، والقرن النتن، وفطريات الدماغ. الأشياء التي تخلقها الطبيعة رائعة، وأحياناً مخيفة جداً. هذه على سبيل المثال، أكثر الفطريات التي وجدناها مرعبة وجميلة.
تفوح منه رائحة الجيف
فطر الأخطبوط (Clathrus archeri). مثل جميع الفطريات، فهو ليس حيوانًا ولا نباتًا. الفطريات "مجموعة" مستقلة من الكائنات الحية. القوة الخارقة لهذا الممثل: رائحته تشبه رائحة الجيفة. لونه يذكرنا باللحم المتعفن. وهذا يجذب الذباب وخنافس الروث التي تنشر الجراثيم. شاب صغير ذكي.
ليس مميتا، ولكنه ليس لذيذا أيضاً
فطر الأخطبوط موطنه الأصلي أستراليا وتسمانيا ونيوزيلندا وجزر الملايو، لكنه لا يرى ذلك على نطاق ضيق. فهو الآن أكثر انتشاراً. تم اكتشافه لأول مرة في ألمانيا عام 1934. وهي ليست سامة. وبمجرد إزالة علبة البوغ والطبقة الجيلاتينية، يمكن أكله - فقط لا تتوقع أن يكون من أبرز ما يمكن أن يقدمه الطهي.
يد صغيرة فظيعة
يُعرف أيضاً باسم "أصابع الرجل الميت" (Xylaria polymorpha). ويفضل أن ينمو على الأشجار الميتة أو الميتة المتساقطة. يتراوح لون الساق الخشبية بين البني الداكن والبني الأسود من الخارج والأبيض والليفي من الداخل. أصابع الرجل الميت غير صالحة للأكل. كما أنك لا تريد أن تصبح من آكلي لحوم البشر :-)
شاب متعطش للدماء
عندما تكون صغيرة، تنضح أشواك الفلين الشوكية الحادة (هيدنيلوم بيكي) بسائل أحمر مائي مثل الدم. تنساب الأشواك على الجانب السفلي من الغطاء والساق. وينبغي أن يكون هذا رادعاً بما فيه الكفاية، حيث أنه فطر سام.
تهديد ووعيد
يوجد حوالي 15 نوعاً من أشواك الفلين في أوروبا الوسطى. وهي من بين الأنواع النادرة من النباتات الفطرية التي تستحق الحماية. ومع ذلك، فإن أشواك الفلين الحادة تحب الاختلاط. وليس من النادر العثور عليها مع أنواع أخرى مهددة بالانقراض، مثل أذن الخنزير.
أذن خنزير لذيذة!
هذا هو الفطر الشهير الذي كنت أتحدث عنه للتو. فطر أذن الخنزير (Gomphus clavatus) هو فطر العام 1998 وغالبًا ما يشبه - بالضبط - أذن الخنزير. والخبر السار للنباتيين أيضًا: هذا الفطر لذيذ ويمكن تناوله بضمير مرتاح. اللحم أبيض اللون وطري وله نكهة خفيفة.
عش طائر منسي
يُعرف الفطر المخطط أيضاً باسم فطر سلة الخبز أو فطر عش الطائر. وهو ينتمي إلى عائلة الفطر. ويوجد هذا النوع في جميع أنحاء العالم تقريباً، ولكنه جميل المنظر فقط - وليس فطر صالح للأكل.
عذرا!
قضيب وقح. الاسم اللاتيني ”phallus impudicus“ يعني "القضيب الوقح" وليس من قبيل المصادفة. لأن هذه هي بالضبط الطريقة التي يوجد بها الفطر. طرفه مغطى بمادة لزجة كريهة الرائحة. ولسبب وجيه: فهذا يجذب الذباب الذي يحمل جراثيم الفطر الفاحش.
سيدة الحجاب الناعم
هذا أيضًا فطر من جنس الفطريات النتنة، وإن كان أقل استهجانًا. يرتدي "فطر حجاب العرائس" (Phallus indusiatus) على الأقل حجاباً. وعلى الرغم من أن زهرة الفطر كريهة الرائحة أيضاً، إلا أنها تحظى بشعبية في المطبخ الصيني الراقي. وهو غني بالبروتين والكربوهيدرات والألياف. شهية طيبة إذن!
من الدماغ إلى الأمعاء
يحب فطر المرارة اللحمي الأحمر (Ascocoryne sarcoides) الاختلاط. وتنتشر هذه الفطريات بشكل خاص على خشب البتولا الميت أو الصفصاف أو خشب الزان. يذكرنا مظهره إلى حد ما بالأحشاء. ومع ذلك، فإنه يأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال - من الشكل الجيري إلى الشكل الكوبي، والوسادة إلى الشكل الكوبي، والجيلاتيني السميك، واللحمي الوردي، والبنفسجي الوردي إلى الأحمر النبيذي. وهو نظرياً صالح للأكل، ولكن...
قرين غير صالح للأكل
إن شبيه المرارة ذات اللون الأحمر اللحمي هو المرارة ذات الحبة الكبيرة (Ascocoryne cylichnium). هذا الأخير غير صالح للأكل، ولكن لا يمكن التمييز بينهما بشكل موثوق إلا تحت المجهر. لذا من الأفضل أن تبعد يديك!
نبات آكل للحوم؟
خطأ، خطأ تماماً. هذه العينة ليست من آكلات اللحوم ولا من النباتات. الكوكينا تريكولوما هو فطر أنبوبي ومعاصر غير ضار إلى حد ما. ومع ذلك، فإن شكله وشعره ملفت للنظر بشكل خاص. في أجزاء من المكسيك، يؤكل الكوكينا تريكولوما كفطر صالح للأكل، بينما يستخدم في الكاميرون لأغراض طبية لعلاج آلام الأذن.
يا لها من لبدة أسد!
كما أن فطر القنفذ ذو اللحية الشوكية أو فطر رأس القرد (Hericium erinaceus) هو أيضاً فطر شوكي يلفت الأنظار! وهو صالح للأكل، على عكس معظم أنواع فطر البورسيني الأخرى. ويعتبر في آسيا من الأطعمة الشهية، كما أنه شائع في الطب الصيني التقليدي. ومع ذلك نادرًا ما توجد لحية القنفذ الشوكية المشعرة في البرية وهي مدرجة في القائمة الحمراء. لذا: انظر فقط ولا تلمس!