يحب فطر المرارة اللحمي الأحمر (Ascocoryne sarcoides) الاختلاط. وتنتشر هذه الفطريات بشكل خاص على خشب البتولا الميت أو الصفصاف أو خشب الزان. يذكرنا مظهره إلى حد ما بالأحشاء. ومع ذلك، فإنه يأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال - من الشكل الجيري إلى الشكل الكوبي، والوسادة إلى الشكل الكوبي، والجيلاتيني السميك، واللحمي الوردي، والبنفسجي الوردي إلى الأحمر النبيذي. وهو نظرياً صالح للأكل، ولكن...