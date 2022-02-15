في عيد الأم: "أمي سبب نجاحي!"

في حلقة جعفر توك بمناسبة عيد الأم، نستضيف أم من السودان عملت كعاملة نظافة لكي يدرس ابنها الطب. ومن مصر أم دعمت ابنتها من أصحاب متلازمة داون حتى صارت مذيعة ومضيفة طيران. أما ضيفتنا في غزة فهي أم غزاوية تعاني من ظروف اقتصادية صعبة تضطرها للعيش مع أبنائها الـ 7 في غرفة صغيرة. كما ناقشنا أيضا أم ألمانية من أصل لبناني وابنتها حققن نجاحا على موقع تيك توك من خلال فيديوهات كوميدية تناقش الاختلافات بين الأجيال.

ضيوف الحلقة:

رامونا، صانعة محتوى ألمانية من أصول لبنانية.

جوانا، شابة تصنع محتوى تيك توك مع أمها رامونا.

زين هتهت، بائعة نعناع من غزة وأم لـ 7 أطفال.

عدي هتهت، طفل من غزة يعيش مع أخوته الـ 7 في غرفة واحدة.

سونيا بيومي، مديرة سابقة للطب البيطري بالقاهرة.

هبة أسعد، أول مضيفة طيران مصرية من أصحاب متلازمة داون.

ليلى ناصر، أم سودانية عملت كعاملة نظافة للإنفاق على أبنائها.

محمد قمر الدين، طبيب سوداني.