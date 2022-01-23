في عيد الأمهات.. عقيلة بايدن تزور أوكرانيا بشكل مفاجئ

توجّهت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن إلى أوكرانيا اليوم الأحد (الثامن من أيار/ مايو 2022) في زيارة مفاجئة، وفق ما أعلن متحدث باسمها، والتقت نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا في مدرسة قريبة من الحدود السلوفاكية.´

وقالت أمام صحافيين "أردتُ أن آتي يوم عيد الأمّهات. أظنّ أن من المهمّ إظهار للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن هذه الحرب وحشية وأن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب الشعب الأوكراني".

وقال مسؤول أميركي خلال الزيارة إن هذه أول مرة تظهر فيها زيلينسكا أمام الجمهور منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وتتزامن زيارة جيل بايدن لأوكرانبا مع زيارة رئيس الوزراء الكنديجاستن ترودو لمدينة إيربين الواقعة في ضواحي العاصمة الاوكرانية ودمرتها معارك عنيفة بين الجيشين الاوكراني والروسي، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة.

وكتب أولكسندر ماركوشين على تلغرام "زار (جاستن ترودو) إيربين ليرى بعينيه كل الفظائع التي ارتكبها المحتلون الروس في مدينتنا"، مرفقا رسالته بصور مع ترودو في المدينة المدمرة.

وفي سلوفاكيا، قالت وكالة أنباء (تاسر) السلوفاكية إن السيدة الأمريكية الأولى التي كان يرافقها رئيس الوزراء السلوفاكي ادوارد هيجر، تحدثت اليوم الأحد مع أفراد من حرس الحدود وقوات الإطفاء.

وفي إحدى الصالات، زارت جيل المتطوعين الذين يعطون أول التوجيهات للاجئين القادمين. كانت جيل زارت في الصباح مركز استقبال أولي للاجئين في مدينة كوزيتش شرقي سلوفاكيا تديره سلطات المدينة، ثم توجهت إلى مدرسة ابتدائية تؤوي نساء وأطفالا أوكرانيين.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت سابقاً أن برنامج جيل في سلوفاكيا يتضمن عقد لقاء مع الرئيسة السلوفاكية زوزانا وبوتوفا غدا الاثنين.

وكانت جيل زارت رومانيا في اليومين الماضيين الجمعة والسبت وتضمن برنامجها هناك زيارة جنود أمريكيين يتمركزون في الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ع.ا/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)