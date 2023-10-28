 في عودة نوير - بايرن يكتسح دارمشتات بثمانية أهداف وهدف عالمي لكين | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.10.2023

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رياضة

في عودة نوير - بايرن يكتسح دارمشتات بثمانية أهداف وهدف عالمي لكين

مرحلة لا تنسى من البوندسليغا، فقد عاد نوير لمرمى بايرن بعد غياب لعام تقريبا واكتسح البافاري دارمشتات بثمانية أهداف في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد وهدفا عالميا. وشهدت بقية المباريات ظاهرة تسجيل اللاعبين في مرماهم بالخطأ.

Deutschland Bundesliga - Bayern München vs SV Darmstadt 98

في مباراة شهدت عودةمانويل نوير لأول مرة من نحو عام، دكّ بايرن ميونيخ شباك ضيفه دارمشتات بثُمانيّة نظيفة بين "هاتريك" للمهاجم الإنجليزي هاري كين السبت (28 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023)، ليرتقي موقتا إلى صدارة الدوري الألماني في كرة القدم، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من البطولة.

مختارات

سيتاح لزوار معرض السيارات في ميونيخ هذا العام شراء سيارات من نوع خاص. إنها سيارات لاعبي فريق بايرن ميونيخ. وهي فرصة لمن يريد اقتناء سيارة تعود لنجمه المفضل، لكن من يريد الشراء عليه أن يسرع فالبيع بأولوية الحضور.

في المرحلة الثانية من الدوري الألماني، سحق أونيون برلين دارمشتات، فيما تعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه بوخوم، وفاز هوفنهايم على مضيفه هايدنهايم، وتغلب فولفسبورغ على مضيفه كولن، وفرايبورغ على ضيفه فيردر بريمن.

 ورفع بايرن ميونيخرصيده إلى 23 نقطة ليتفوق بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن الذي يستضيف فرايبورغ الاحد.

وفي المباراة التي شهدت ثلاث حالات طرد، جاء فوز الفريق البافاري بثلاثية للإنجليزي هاري كين (51 و69 و88)، وثنائيتين لليروي سانيه (56 و64) وجمال موسيالا (60 و76)، وهدف سابع للمخضرم توماس مولر (71).

عودة مانويل نوير 

كاندارمشتاتالمتواضع يبحث عن إفساد عودة الحارس المخضرم لبايرن مانويل نوير بعد غياب قرابة 12 شهراً عن الملاعب.

وهذه المباراة الأولى التي يخوضها نوير مع النادي البافاري منذ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 أمام شالكه. وشارك بعدها مع منتخب بلاده في مونديال قطر حيث خرج من دور المجموعات، قبل أن يتعرّض لإصابة بالغة في ساقه خلال ممارسته رياضة التزلج خضع على إثرها لعملية جراحية في 10 كانون الاول/ديسمبر.

مانويل نوير في الإحماء قبل المباراة أمام دارمشتات، حيث حرس مرمى بايرن لأول مرة منذ عام تقريبا.

مانويل نوير في الإحماء قبل المباراة أمام دارمشتات، حيث حرس مرمى بايرن لأول مرة منذ عام تقريبا.

وبهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي إلى الصدارة في انتظار مباراة باير ليفركوزن أمام فرايبورغ الأحد، فيما توقف دارمشتات عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

وكانت بداية المباراة صاخبة، إذ تلقى أصحاب الأرض ضربة قوية بطرد يوزوا كيميش بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة بعدما ارتكب خطأ على مهاجم دارمشتات.

لكن الكارثة حلّت بعد ذلك بالفريق الضيف، إذ تلقى طرداً أولاً للألباني كلاوس غياسولا عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) بعدما أعاق النمسوي كونراد لايمر (21).

وفي لقطة مشابهة، تعرّض كين لإعاقة على مشارف منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة حرة قبل أن يطرد اللاعب الكرواتي ماتيي مالييكا، ويكمل الضيوف المباراة بتسعة لاعبين (41).

وأحرز هاري كين هدفا عالميا بتسديدة رائعة من منتصف الملعب أثناء تقدم حارسدارمشتات، مسجلاً هدف بايرن الخامس في الدقيقة 69.

شتوتغارت يخسر ويهبط للمركز الثالث

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، حقق هوفنهايم فوزا مثيرا على أرض شتوتغارت بنتيجة 3 / 2. وتقدم هوفنهايم في الدقيقة الرابعة عن طريق غريشا برومل، قبل أن يضيف فوتر فيغهورست الهدف الثاني في الدقيقة 21 من  ضربة جزاء،  فيما فشل دينيز أونديف في التسجيل لشتوتغارت من ضربة جزاء في الدقيقة 30. وفي الدقيقة 1 سجل كريس فيهريش الهدف الأول لشتوتغارت، لكن هوفنهايم عاد للتقدم مجددا عن طريق روبيرت سكوف في الدقيقة .66 وسجل أونديف الهدف الثاني لشتوتغارت في الدقيقة 73، ليتجمد رصيد فريقه عند 21 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع هوفنهايم رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

يوزوا كيميش يغادر الملعب بعد تلقيه بطاقة حمراء.

يوزوا كيميش يغادر الملعب بعد تلقيه بطاقة حمراء.

يونيون برلين يواصل الخسارة

وفي مباراة  أخرى فاز فيردر بريمن على ضيفه يونيون برلين 2 / صفر. وسجل روبن كنوخ لاعب يونيون برلين هدف بريمن الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38، قبل أن يضيف مارفين دوكش الهدف الثاني في الدقيقة .75 ورفع بريمن رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.

التسجيل في المرمى بالخطأ .. ظاهرة؟

وتغلب بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه هايدنهايم 2 /1، وتقدم ألساني بليه لمونشنغلادباخ في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك هايدنهايم التعادل عن طريق إيرين دينكجي في الدقيقة 37، وفي الدقيقة 51 سجل يوناس فورينباخ لاعب هايندهايم هدف مونشنغلادباخ الثاني بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد هايدنهايم عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

من جانبه، نجح أوغسبورغ في تحقيق فوز هام على ضيفه فولفسبورغ 3/2، وتقدم أوغسبورغ عن طريق فيليب تيتز في الدقيقة 17، قبل أن يدرك يوناس فيند التعادل لفولفسبورغ في الدقيقة 35، ثم أضاف زميله لوفرو ماير الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء. وفي الدقيقة 79 سجل سيباستيان بورناوف لاعب فولفسبورغ الهدف الثاني لأوغسبورغ بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف آرني أنغيلس الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 81، ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطة خلف فولفسبورغ صاحب المركز التاسع.

ع.أ.ج/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

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